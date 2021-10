Vandalen machen die Waldkindergärtler St.Gallen traurig

VANDALISMUS Kinder, die in Kot fallen, geklautes Holz und zerstörte Basteleien: Wie Vandalen die Waldkinder in St.Gallen traurig machen Jetzt ist genug: Mit einem Plakat richtet sich der Verein Waldkinder St.Gallen an mutwillige Zerstörer des Waldsofas im Riethüsli. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 31.10.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehr als nur ein Dach über dem Kopf bei Regenwetter: Das Waldsofa ist das Daheim der Waldkindergärtlerinnen und Waldkindergärtler. Immer wieder verwüsten es Vandalen. Bild: Andri Vöhringer

Gerade noch haben sie sich vor einem Dino, einem Buben, auf einen Erdhügel gerettet. Nun rufen die vier Mädchen: «Hex hex.» Dann fliegen sie auf ihrem Besen, einem simplen Ast, durch den Wald beim Riethüsli. «Hier draussen gibt es für jeden einen Besen. In einem Klassenzimmer müsste der Flug ganz kurz ausfallen. Und fällt hier ein Kind hin, schmerzt es weniger als auf Betonboden», nennt Catherine Zundel die Vorteile eines Waldkindergartens. Sie arbeitet seit zehn Jahren als Kindergärtnerin für den Verein Waldkinder St.Gallen.

Fast magisch ist das Licht auf der Lichtung an diesem Morgen. Bunte Blätter leuchten zwischen dunklen Tannen. Sogar Zundel, deren Arbeitsort hier liegt, kann sich kaum sattsehen. So friedlich und wunderbar wie jetzt, ist es nicht immer. Zundel:

«Vorgestern ist ein Kind in Kot gefallen. Kein Hundekot, menschlicher Kot.»

Solche Ausscheidungen sind nicht das einzige, das zurückbleibt, wenn eine Gruppe Menschen im Waldsofa der Waldkinder bis in die Nacht gefeiert hat. Auch vergangene Woche hat Zundel drei Säcke voll Abfall nach unten und zurück in die Zivilisation getragen. Pizzaschachteln, Bierdosen, Flaschen, Büchsen, Zigarettenstummel, Essensreste, Kondome. Sogar Drogen findet sie immer wieder: «Cannabis und Tabletten». Sie ruft dann die Polizei, welche die Sachen einsammelt. «Ich mag die Drogen nicht auf mir tragen und Probleme bekommen.»

Den Holzvorrat der Kinder verfeuern

Machen die Feiernden Feuer, verwenden sie dafür oft Holz der Waldkinder. «Dabei gehört es uns. Wir zahlen der Ortsbürgergemeinde und den Waldbesitzern Miete, damit wir ihr Land benützen dürfen. Und wir beschaffen unser Material selber», sagt Zundel. Zwei Ster Holz benötigt die Gruppe etwa pro Jahr. Ein Ster kostet rund 120 Franken. «Im Sommer haben Unbekannte innerhalb von zwei Wochen fast ein Ster aufgebraucht.» Kindergärtlerinnen und Kindergärtler sammeln zusätzlich Äste und Zweige, zersägen sie. Gerade legen sie einen Wintervorrat an.

Catherin Zundel, Waldkindergärtnerin. Bild: dbu

«Und dann verfeuern Fremde das Holz. Die ganze Arbeit der Kinder ist dahin. Das ist frustrierend. Keine schöne Botschaft über eine Gesellschaft, in der von einigen nicht wertgeschätzt wird, was Mädchen und Buben hier draussen leisten.»

Und: «Sogar unsere Bastelarbeiten verbrennen sie. Auch wenn wir sie versteckt unter der Plane lagern.» Geschnitzte Stecken verschwinden, aus Reisig geflochtene Ringe, die als Webrahmen dienen sollten, Baumrinden mit Ästen verziert. «Überall steht der Name des Kindes drauf, welches das Werk geschaffen hat. Die Arbeiten sind einmalig. Man kann nicht in einen Laden gehen und sie noch einmal kaufen.» Zundel und die Kinder entdecken die «böse Überraschung» jeweils zusammen. «Anders als im normalen Kindergarten bin ich nicht vorher schon da. Wir treffen stets gleichzeitig in unserem Walddaheim ein.» Enttäuscht würden die Mädchen und Buben jeweils reagieren: «Das kann ja nicht wahr sein.»

Wie sich der Verein Waldkinder St.Gallen korrektes Verhalten in der Natur und auf dem Waldsofa vorstellt: Auf einem Plakat sind sämtliche Punkte aufgelistet. Bild: Andri Vöhringer

Klartext auf «unfreundlichem Plakat»

Diese Überschrift trägt denn auch das Plakat, das Zundel nun beim Waldsofa aufgehängt hat. Das «unfreundliche Plakat», nennt sie es. Zuerst hat eine freundliche Version Passantinnen und Waldbenutzer ermahnt. Doch der Vandalismus hat in den letzten Wochen und Monaten ein Mass erreicht, das Zundel und der Verein nicht mehr hinnehmen möchten. Deshalb haben sie den Ton verschärft. «Liebe Leute, die unseren Waldplatz benutzen. Einige von euch...», fängt das Schreiben an. Und dann sind sämtliche Fehltritte aufgelistet, welche die Unbekannten begehen. Neben liegengelassenem Geschäft und Abfall sind zerschnittene Seile, Beschädigung der Feuerstelle, kaputte Planen, verletzte Bäume vermerkt. «Einige von euch schneiden mit Messer und Beil in die Rinde, was übrigens eine Straftat ist», ist zu lesen.

Nicht der einzige Fall: Auch der Waldplatz mit dem Waldsofa der Spielgruppe Buechi in Gossau sei einem Vandalenakt zum Opfer gefallen, wie die Spielgruppe in einer Medienmitteilung schreibt. Die Schaukeln, die Seilbrücke, die mit Stricken gebaute Leiter und einige Bänkli hätten letzte Woche eines Morgens gefehlt. Dabei sei das Waldsofa erst nach den Sommerferien erneuert worden. Die Wippe, die ein Förster zum 10-Jahr-Jubiläum geschenkt habe, ebenfalls kaputt. «Es ist traurig, dass es immer wieder Menschen gibt, die mutwillig Sachen zerstören. Wir bitten die Bevölkerung um Hinweise», heisst es weiter.

Patrik Hollenstein, Revierförster der Ortsbürgergemeinde, bestätigt, dass Vandalismus im Wald zugenommen hat. «Besonders schlimm war es während der beiden Corona-Lockdowns», sagt er. Bei den Feuerstellen der Ortsbürgergemeinde sammelt sich immer wieder viel Abfall an, ganze Bänke wurden schon verfeuert, Feuerstellen beschädigt. «Die ganze wüste Palette», sagt Hollenstein. Man habe sogar Anzeige erstattet, aber die Erfolgsaussichten seien leider gering.

«Ich verstehe nicht, dass manche Menschen eine halbe Festwirtschaft in den Wald, aber das Leergut nicht mehr heimschleppen können.»

Frustrierend sei das.

Auch bei der Stadtpolizei weiss man von den Vorfällen. Der zuständige Quartierspolizist versuche vermehrt im Wald beim Riethüsli präsent zu sein, sagt Mediensprecher Dionys Widmer. «Aber er kann nicht 24 Stunden dort oben patrouillieren.» Deshalb habe man zum Beispiel Hundehalterinnen und Hundehalter gebeten, die regelmässig in dem Gebiet ihre Runde drehen, allfällige Beobachtungen der Polizei zu melden. «Konkrete Hinweise helfen uns, gezielt Massnahmen einzuleiten.»

Ohne Dach während der Schulferien

Der Verein Waldkinder St.Gallen hat das Waldsofa zusammen mit Eltern aufgebaut, repariert es immer wieder, seit über zehn Jahren. Hier essen die Kinder, hier basteln und zeichnen sie, hier ruhen sie sich aus und stellen Material unter, wenn es regnet. «Es ist unsere Basis. Es ist unser Daheim», sagt Zundel.

Auf die Schulferien hin entfernen Zundel und ihr Team jeweils die Plane. «So wirkt das Waldsofa nicht ganz so einladend und attraktiv für Aussenstehende», sagt sie. Eigentlich sei das aber nicht im Sinne des Vereins. Der Platz solle eine Einladung sein, sich im Wald aufzuhalten und den Zauber der Natur zu entdecken. «Aber so, dass wir in unserem Alltag ohne Hindernisse weiterfahren können.» Wie eine korrekte Nutzung aussieht, auch das steht auf dem Plakat. Den Abfall wieder mitnehmen, das Holz selber sammeln, der Natur Sorge tragen.

Nebenan bohrt eine Gruppe Kinder mit Ästen und Fingern ein Loch in den Waldboden, andere vergraben sich wie Igel unter Blätterhaufen. Ein Mädchen hat ein gelbes Herbstblatt in die Kappe gesteckt. «Meine Krone», sagt sie. Fast tritt die Journalistin in einen Kothaufen. Zundel: «Er ist von einem Fuchs. Aber den können wir ja nicht bitten, sein Geschäft an einem anderen Ort zu platzieren.» Die Menschen schon.