So kontrolliert die St.Galler Stadtpolizei die Baustellen

Vandalismus Im Visier der Vandalen: So kontrolliert die St.Galler Stadtpolizei die Baustelle an der Teufener Strasse Die Baustelle bei der Teufener Strasse wird regelmässig verwüstet. Über dieses Wochenende hatte die St.Galler Stadtpolizei ein spezielles Auge auf das Gelände. Und ein Polier erklärt seine Sicht der Dinge. Dinah Hauser 30.08.2021, 05.00 Uhr

Warnlampen und Absperrlatten werden am häufigsten beschädigt oder entwendet. Bild: Dinah Hauser

Absperrungen umgeworfen, Warnlampen entfernt oder zerstört, Abfallsäcke in der Baugrube: Mittlerweile werde die Baustelle an der Teufener Strasse fast jedes Wochenende von Vandalen heimgesucht. Dies meldet eine Person im Stadtmelder, der digitalen Klagemauer der St.Galler Stadtverwaltung. Die Beschädigungen geschähen jeweils in der Nacht auf Sonntag und würden meist erst am Montag aufgeräumt.

Aufgrund der Meldung hat die Stadtpolizei übers Wochenende ein Augenmerk auf die Baustelle gehabt. Laut Polizeisprecher Roman Kohler gibt es immer wieder Vandalenakte auf Baustellen. Die Stadtpolizei kontrolliere regelmässig, aber nicht systematisch. Wenn Baustellenabschrankungen mutwillig oder durch Wind umgeworfen wurden und Gefahr für andere besteht, würden Patrouillen die wichtigsten Teile wieder aufstellen. Wenn nötig, werde die zuständige Baufirma aufgeboten. Kohler sagt aber auch:

«Vandalensichere Baustellen gibt es nicht.»

Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

An der Teufener Strasse blieb es an diesem Wochenende allerdings ruhig. Warum, lasse sich nicht abschliessend beurteilen. «Es kann sein, dass es an den nächsten Wochenenden wieder ganz anders aussieht.» Dies auch, weil sich Baustellen immer wieder verschieben. Besonders von Velofahrerinnen und Velofahrern sowie von Fussgängerinnen und Fussgängern bekommt die Polizei Rückmeldungen.

Je ländlicher, desto weniger Anzeigen

Zwar überwachen Stadtpolizistinnen und Stadtpolizisten auf ihren Patrouillenfahren und Patrouillengängen die Baustellen in der Stadt. Eventuelle Anzeigen wegen Sachbeschädigungen werden aber durch die Kantonspolizei bearbeitet. Bei ihr sind 2020 rund 2'000 Anzeigen wegen Vandalenakten auf dem ganzen Kantonsgebiet eingegangen.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei, bricht die Zahlen auf die Regionen herunter. Demnach entfallen jährlich 500 Anzeigen alleine auf die Stadt St.Gallen. 450 sind es im Gebiet Bodensee-Rheintal, mit Rorschach als Hotspot, sowie weitere 500 im Fürstenland mit Gossau und Wil als Ballungszentren. Die überwiegende Mehrheit der Vorfälle bleibe ungeklärt.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Wie viele der Sachbeschädigungen auf Baustellen entfallen, ist aus der Datenbank nicht ersichtlich. Unter diesen Tatbestand entfallen auch Beschädigungen an Blumentöpfen, Autos, Sonnenschirmen oder Gartenstühlen. Krüsi sagt jedoch: «Anzeigen von Bauherren haben wir oft.» Der Sachschaden beträgt meist mehrere hundert, manchmal auch mehrere tausend Franken, wenn etwa noch ein Lichtsignal beschädigt wurde.

Meist sind Alkohol und Drogen im Spiel

Die Täter zu ermitteln, sei schwierig. «Die Verwüstungen geschehen meist in der Nacht im Schutz der Dunkelheit.» Die Polizei müsste die Verantwortlichen also in flagranti erwischen. Das Täterprofil ist aber klar: meist junge Männer unter 30, die in Gruppen unterwegs sind und unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Krüsi sagt:

«Ein normaler Mensch würde nicht einfach im öffentlichen Raum etwas demolieren.»

Da seien meist Drogen im Spiel oder die Tat geschehe aus Hass gegenüber einer anderen Person. Krüsi verurteilt die sinnlose Zerstörung. Schliesslich bleibe der Schaden über die Versicherungen an der Allgemeinheit hängen. Noch weniger Verständnis hat Krüsi für Personen, die Baustellenabschrankungen demolieren, verschieben oder Signalelemente entwenden. «Durch solches Verhalten bringt man andere in Gefahr. Man stelle sich vor, eine Person fällt deswegen in eine Baugrube oder ein Autofahrer verursacht einen Unfall.»

Krüsi bestätigt die Vermutung:

«Im urbanen Raum gibt es mehr Vandalismus als auf dem Land.»

Grössere Räume bieten mehr Anonymität. Zu Beginn der Coronapandemie, vor allem als die Restaurants und Clubs zu waren, habe der Vandalismus abgenommen. Krüsi stellt dies in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Alkohol. «Mittlerweile sind wir wieder auf dem Stand von vor Corona.»

Für Polier nichts Neues

Halit Mustafi ist Polier beim St.Galler Bauunternehmen Morant. Er bestätigt die Vorfälle an der Teufener Strasse. «Kürzlich haben Vandalen sogar die Fliessmatten abgerollt und quer über die Baustelle verteilt.» Diese würde als Trennmaterial der Strassenschichten dienen.

«Es ist einfach frustrierend, jeden Montag erst mehrere Stunden aufräumen zu müssen, damit man überhaupt arbeiten kann.»

Mustafi zuckt mit den Schultern: «Aber mittlerweile gehört das zu unserem Alltag – leider.» Die Arbeiter würden sich Mühe geben, die Baustellen am Freitag sauber und passierbar zu verlassen. Nur um dann am Montag Essensreste und Abfall aus der Grube zu fischen und erneut aufzuräumen.

Während den Krawallen vom Karfreitg dienten Warnlampen und Absperrungen als Wurfgeschosse. Bild: Michel Canonica

Zu den häufigsten Schäden gehören laut Mustafi demolierte Absperrlatten, versprayte Maschinen und Bauwagen sowie gestohlene Warnlampen. Schäden könnten kaum verhindert werden. «Wir haben einmal versucht, die Latten anzuschrauben. Das gab dann nur mehr Aufwand beim Aufräumen.» Zwar hielten die Latten am Pfahl, waren dafür aber in der Mitte durchgebrochen.

«Wir können einzig Maschinen anketten, Werkzeug verräumen und Material abdecken.»

Die Baustelle bei der Kreuzung Schochengasse/Davidstrasse wurde in der Krawallnacht verwüstet. Bild: Raphael Rohner

Die massivsten Zerstörungen in seinen 25 Dienstjahren hat der Polier um Ostern erlebt. Während den Jugendkrawallen wurde die Baustelle an der Teufener Strasse «komplett auseinander genommen». Und für die Vandalen hat er klare Worte: «Kommt einmal eine Woche auf die Baustelle arbeiten und räumt am Montag auf. Dann wisst ihr, wie es ist und macht so etwas nicht wieder.»