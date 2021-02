Umweltsünde «Rosen zum Valentinstag sind kein ökologisches Geschenk»: Die St.Galler Blumenhändlerin Heidi Kröni über das schmutzige Geschäft mit den Blumen der Liebe Blumenhändlerin Heidi Kröni rät davon ab, am Valentinstag Rosen zu verschenken. Sie werden aus Kenia und Ecuador eingeflogen, wo das Wasser knapp ist und die Löhne tief sind. Doch es gibt blühende Alternativen. Melissa Müller 13.02.2021, 05.00 Uhr

Heidi Kröni mit Ranunkeln, der ökologischen Alternative zu Rosen. Ihren Stand am St.Galler Marktplatz muss sie kurz vor dem Valentinstag schliessen: Die Blumen würden einen Frost erleiden. Bild: Ralph Ribi (10. Februar 2020)

Blumenhändlerin Heidi Kröni mag den Valentinstag nicht besonders. «Es ist ein blödes Datum, denn eigentlich haben wir im Winter zu wenig Blumen aus der Schweiz und aus Europa», sagt die 49-Jährige, die einen Stand am St.Galler Marktplatz betreibt. Noch liegt die Ostschweiz unter einer Schneedecke, zaghaft strecken die ersten Schneeglöckchen ihre Köpfe aus der Erde. Die Rosen kommen hingegen von weit her: aus Ecuador, Kenia, Übersee und aus geheizten Treibhäusern in Holland.

«Ein Rosenstrauss zum Valentinstag ist kein ökologisches Geschenk», sagt Heidi Kröni. Am 14. Februar müssen alle Anbauer weltweit möglichst viele Rosen auf einen Schlag liefern. Viele Blumen werden schon zwei Wochen vor dem Verkauf geschnitten und kühl gestellt. Die Folge dieses Countdowns:

«Die Qualität sinkt, die Preise steigen.»

Dennoch hat Kröni am Marktstand ein paar Rosen aus Holland und Kenia, um die Nachfrage zu stillen. «Wir stehen zwischen Stühlen und Bänken.»

Heidi Kröni führt mit ihrem Mann eine grosse Blumengärtnerei in Tübach. Ihre Liebe gilt den Freilandrosen, die von Mai bis Oktober blühen, aber auch über 160 Tulpensorten, mit denen sie die Blumenbörse in Mörschwil beliefert, wo die Floristinnen einkaufen. Wenn der Winter vorbei ist, fährt sie samstags mit Hunderten Sträussen auf den Markt.

Alternative mit Rosencharakter

«Es gibt zum Valentinstag gute Alternativen zur Rose», sagt Heidi Kröni und nimmt zum Beweis einen Bund weisser und lachsfarbener Ranunkeln aus einer Vase. «Mit ihren prall gefüllten Blüten haben sie Rosencharakter.» Sie würden in San Remo in Italien ohne Heizung gezogen und blieben bis zu zwei Wochen frisch. «Ein sicherer Wert.»

Auch Anemonen bezaubern mit seidigen violetten Knospen. Heidi Kröni schlängelt sich den Weg durch ein Meer aus Tulpen, Osterglocken und Hyazinthen zu den gelben Ginsterzweigen. «Sie verblühen schnell, aber duften wunderbar nach Frühling.»



Anemonen sind ein Hahnenfussgewächs, das jetzt Saison hat. Bild: Ralph Ribi (10. Februar 2020)

Noch kompromissloser ist die St.Galler Floristin Marianne De Tomasi, die ihr Atelier Yeoon im «Lattich» beim Güterbahnhof hat:

«Ich verkaufe keine Rosen, weil jetzt noch keine Rosen aus der Schweiz erhältlich sind.»

Natürlich sei die Rose als Symbol der Liebe auf der ganzen Welt nicht zu übertreffen. Doch die Bedingungen, unter denen die Blumen gezüchtet werden, stimmen für die 41-Jährige nicht.

Keine Rosen zum Valentinstag: Floristin Marianne De Tomasi. Bild: PD

Die Blumenzucht ist oftmals umweltschädlich, da von Pestiziden belastet, wie auch Radio SWR3 berichtet. Oder es werden Bio-Rosen verkauft, aber aus Südafrika, wo die Arbeiter Hungerlöhne erhalten. Marianne De Tomasi sagt:

«Die grösste Liebe zeigt man, wenn man am Valentinstag etwas schenkt, was allen gut tut.»

Magnolien aus dem Tessin statt Rosen aus Kenia

«Je frischer die Blumen geschnitten werden, desto weniger Stress haben sie und desto widerstandsfähiger und haltbarer sind sie.» Darum arbeitet sie mit Magnolien aus dem Tessin und Blumen der Gärtnerei Kröni, deren Qualität sie sehr schätze. «Meine Sträusse sind anfangs grün, aber mit den Tagen entwickeln sie sich und zeigen ihre Blüten. Man kann ihnen dabei zuschauen. Sie sind ein veränderliches Kunstwerk.»

Nicht jede Floristin redet so offen über Nachhaltigkeit. Auf Anfrage der Zeitung lehnen manche Blumenverkäuferinnen ein Gespräch ab: Sie könnten keine Auskunft über die Herkunft geben, da müsse man die Lieferanten fragen. Viele Floristinnen würden sich kaum für ökologische Zusammenhänge interessieren, obwohl sie in der grünen Branche arbeiten, sagt Marianne De Tomasi. Sie wünscht sich ein Umdenken von Produzentinnen, Händlern und Konsumentinnen.

In Papier statt Plastik verpacken

«Es tut sich etwas in der Branche in Sachen Nachhaltigkeit, aber nur langsam», sagt auch Heidi Kröni, die sich dafür einsetzt, dass Blumen in Papier statt Zellophan verpackt werden. Sie gärtnert nach Möglichkeit biologisch und behandelt ihre Pflanzen mit einem Extrakt aus Schachtelhalm und Brennnessel. Nur wenn ein aggressiver Pilz die Tulpen befällt, greife sie zu einem Fungizid.

Wenn die Tulpen aus der Region auf den Markt kommen, haben die Kundinnen schon die Nase voll

Anfang März kann sie ihre ersten Tübacher Tulpen pflücken: Gefranste, papageienartige, gefüllte Blüten und Tulpen mit schmalen, eleganten Köpfen.

«Es gibt so viele Tulpensorten wie Persönlichkeiten bei den Menschen.»

Wenn sie im März die ganze Palette anbieten kann, winkt aber manche Kundin ab: «Ach, Tulpen habe ich genug gesehen, die hatte ich schon seit Weihnachten.» Dabei lohne es sich, auf die schönsten Tulpen aus der Region zu warten, sagt Heidi Kröni. Ebenso wie auf die Thurgauer Erdbeeren, die aromatischer sind als jene aus Spanien.

Ein ähnliches Schicksal hat die Amaryllis: Der Schweizer Konsument will sie nur im Dezember. Dabei ist die stolze Blume von Oktober bis April in ihrer vollen Pracht zu haben. Im Orient ist das anders, dort werden die Amaryllis auch im Frühling schachtelweise bestellt, etwa für Hochzeiten.

Der neue Liebling der Trendsetter

Ein Deko-Trend, der hierzulande nicht abreissen will, sei der Eukalyptus. «Instagram lässt grüssen», sagt Heidi Kröni. Im Sommer muss sie vielen jungen Leuten erklären, dass der silberne Strauch, der in kleinen Parzellen bei San Remo gedeiht, nur von Oktober bis April in guter Qualität zu haben ist. Statt mit den Jahreszeiten zu gehen, sei sich die Konsumgesellschaft gewöhnt, dass alles jederzeit frisch zu haben ist.

Der erste Lockdown im März stellte diese Gewohnheit auf den Kopf. Die Leute standen unter Schock, hatten Angst – und trösteten sich mit Blumen. «Wir verkauften so viele Tulpen wie noch nie», sagt Heidi Kröni. Gleichzeitig wurden Flüge gestrichen und Handelswege unterbrochen.

«Da merkte man, dass nicht alles jederzeit verfügbar ist.»

Eukalyptus ist das duftende Trendgewächs auf Instagram – nach der Monstera. Bild: Ralph Ribi (10. Februar 2020)