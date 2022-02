Valentinstag «Ich bin die Mittlerin der Emotionen»: Eine St.Galler Floristin sagt, warum sie am 14. Februar keine roten Rosen verkauft Rote Rosen im Februar sind eine Umweltsünde. Daher verkaufen St.Galler Floristinnen am Valentinstag lieber saisongerechte Blumen wie Tulpen und Anemonen. Nur eine von ihnen verzichtet allerdings vollständig aufs lukrative Rosengeschäft. Melissa Müller 11.02.2022, 16.58 Uhr

Floristin Marianne De Tomasi verzichtet am Valentinstag auf Rosen - um die Umwelt zu schonen. Ihre aktuelle Lieblingsblume ist die Christrose. Bild: Michel Canonica

Ein Valentinstag ohne rote Rosen ist für viele so unvorstellbar wie Weihnachten ohne Tannenbaum oder Silvester ohne Feuerwerk. Für die Umwelt ist der Brauch jedoch ein Unfug: Rosen blühen erst im Sommer – wenn sie Mitte Februar verschenkt werden, müssen sie aus Afrika oder Südamerika eingeflogen werden. «Das macht man mit Mangos, Avocados oder Bananen ja auch», meint eine Floristin, die ihre Rosen aus Ecuador bestellt.

Für die St.Galler Blumenkünstlerin Marianne De Tomasi ist dies nicht vereinbar mit einer nachhaltigen Lebenshaltung. Sie ist die einzige Floristin der Stadt, die am Valentinstag keine Rosen verkauft. «Jetzt sind noch keine Rosen aus der Schweiz erhältlich», sagt die Idealistin. In ihrem Atelier Yeoon im «Lattich» beim Güterbahnhof bietet sie konsequent regionale, Schweizer Blumen und solche aus dem nahen Ausland an. Denn so wie Tomaten und Erdbeeren hat auch die Rose nicht ständig Saison. «Die Christrose mag ich zur Zeit besonders gern», sagt Marianne De Tomasi. Diese einheimische Blume erblüht im Schnee, wenn die anderen Pflanzen noch im Winterschlaf sind. Es gebe kaum eine Blume, die im Winter solch schöne zarte Blütensterne zeige.

Aus ökologischen Gründen verzichtet De Tomasi auf tropische Blumen. Eine Ausnahme macht sie, wenn eine exotische Blume für ein Brautpaar oder einen Verstorbenen eine Bedeutung hatte. Einmal arbeitete sie beim Blumenschmuck für eine Trauerfeier mit Strelizien, der Paradiesvogelblume - weil der Verstorbene in Afrika gelebt und diese Blume ihn dort begleitet hatte. «Es ging darum, diesen Menschen ein letztes Mal zu feiern.» Sie sehe sich als «Mittlerin der Emotionen», sagt die Blumenfrau.

In den St.Galler Blumenläden mangelt es nicht an saisongerechten Alternativen zur Valentinstag-Rose. Bei «Blumen Diener» am Burggraben 16 leuchten Ranunkeln aus Norditalien in orange, rosa und crèmeweiss, Mandelzweige mit rosa Knospen verströmen Honigduft. Osterglocken, Tulpen und Fresien bringen den Frühling ins Haus - frisch, bunt und knackig. «Es gibt viele Arten, seine Liebe und Zuneigung zu zeigen», sagt Meisterfloristin Danielle Lenherr.

Sie stellt fest, dass sich Privatpersonen öfter Blumen leisten: Wer im Homeoffice arbeitet, verschönert sein Zuhause gern mit einem Strauss. «Glücklicherweise haben wir viele treue Stammkundinnen und Kunden», sagt Lenherr. «Die grossen Aufträge fehlen uns aber.» Früher verschönerte das Team von Blumen Diener oft den Pfalzkeller und die Olma-Hallen mit Blumengestecken, wenn Anlässe stattfanden. Auch an Weihnachtsessen und Generalversammlungen sorgten sie mit Blumenschmuck für eine feierliche Note. Dank eines finanziellen Polsters habe man die schwierigen letzten zwei Jahre überstanden.

Auch Helen Signer vom Laden «Stadtblumen» in der Spitalgasse bietet eine prachtvolle Palette an Frühlingsboten an. Ein paar Tage vor dem Valentinstag hat sie nur zwei Rosensorten im Angebot. Der Grund liegt in der globalen Rohstoffkrise: Rekordpreise für Gas und Strom setzen den Blumenzüchtern in Holland heftig zu. Aufgrund der hohen Heizkosten bauen viele in ihren Treibhäusern keine Blumen mehr an. Das hat finanzielle Folgen: «Gewisse Blumen sind so teuer geworden, dass wir darauf verzichten», sagt Helen Signer.

Obschon sie lieber saisongerechte Blumen verkauft, will und kann sie nicht auf Rosen am Valentinstag verzichten. «Ohne rote Rosen wird es schwierig.» Sie seien nun einmal ein Verkaufsschlager. Vor einem Jahr hatte sie am 14. Februar zu wenige im Laden. «Die Männer waren vor den Kopf gestossen.» Die Liebe ist zwar bunter und vielfältiger als ein Strauss Rosen - aber die rote Rose ist nun einmal in den Köpfen verankert. Helen Signers Tipp: «Fragen Sie Ihre Frau nach ihrer Lieblingsfarbe. Dann stellen wir einen individuellen Strauss zusammen.»

Michael Roth, Geschäftsführer der Blumenbörse Mörschwil, spricht von «Engpässen und Preiserhöhungen». Die Branche sei zudem weiterhin mit Einschränkungen im Flugverkehr und der Logistikkette konfrontiert. Manche Floristinnen würden unter Existenzängsten leiden, sagt Marianne De Tomasi. Blumen sind ein Luxusgut, auf das man in mageren Zeiten eher verzichtet. Es sei ein anstrengender, schlecht bezahlter Beruf. Eine Floristin verdient im Schnitt 4200 Franken. Sie steht früh auf, ist den ganzen Tag auf den Beinen und arbeitet oftmals in kühlen, feuchten Räumen, da die Blumen sich in diesem Klima optimal halten.

Eine Blumenverkäuferin am St.Galler Marktplatz bindet einen Strauss aus pastellfarbenen Ranunkeln und filigranem Heidekraut. «Der Valentinstag ist nicht mehr so bedeutend wie früher», sagt sie. Die Tradition sei jüngeren Leuten nicht mehr so wichtig. «Ich mag den Valentinstag nicht besonders», findet auch die Fachfrau. «Es ist doch verrückt, dass manche nur an diesem Tag Blumen schenken und dass die Blumenpreise sich aufgrund der Nachfrage verdoppeln oder sogar verdreifachen.» Es sei schöner, seine «Lieblingsmenschen» auch an anderen Tagen im Jahr mit einem schönen Strauss zu überraschen.