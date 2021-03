Vakanzen Das sind die Neuen: Diese drei Personen sollen nach dem grossen Knall den Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG vervollständigen Im vergangenen Jahr traten mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates der Sana Fürstenland AG zurück, darunter Präsidentin Kathrin Hilber. Mit Urs Blaser ist mittlerweile ein neuer Präsident im Amt. Nun soll das Gremium mit drei weiteren Personen ergänzt werden. Die Wahl erfolgt an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. März . Michel Burtscher 09.03.2021, 14.57 Uhr

Stellen sich zur Wahl für den Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG: Erich Bischof, Yvonne Blättler-Göldi und Marcel Schöni. Bilder: PD

Der Verwaltungsrat der Pflegeheimbetreiberin Sana Fürstenland AG ist schon bald wieder komplett: Am 30. März sollen an einer ausserordentlichen Hauptversammlung drei neue Mitglieder gewählt werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Sie vervollständigen das Gremium, in dem weiterhin Urs Blaser (Präsident), Helen Alder Frey (Gossauer Stadträtin/Vertreterin Stadt Gossau) und Boris Tschirky (Gemeindepräsident Gaiserwald/Vertreter der restlichen Aktionärsgemeinden) sitzen.

Die Vorgeschichte: So entstanden die Vakanzen Im vergangenen Sommer kommt es zum Knall im Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG: Präsidentin Kathrin Hilber sowie Erol Doguoglu, Urs Kempter und Monika Wohler teilen im Juni mit, dass sie bis Ende 2020 zurücktreten werden. Als Grund nennen sie das Misstrauen, das dem Verwaltungsrat aus der Gossauer Politik entgegengeschlagen sei. Ende Jahr wird dann bekannt, dass auch der Gossauer Finanzchef Heinz Loretini seinen Hut genommen hat. Er begründet seinen Rücktritt mit seiner Doppelrolle. Es sei zunehmend schwierig geworden, sowohl Finanzchef der Stadt als auch Verwaltungsratsmitglied eines Unternehmens zu sein, an dem die Stadt beteiligt ist. Am 17. Dezember wird der ehemalige Gossauer Schulpräsident Urs Blaser zum neuen Verwaltungsratspräsidenten und damit zum Nachfolger von Kathrin Hilber gewählt. Er nimmt derzeit aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit. (mbu)

Helen Alder Frey, Gossauer Stadträtin und Sana-Verwaltungsrätin. Bild: Michel Canonica

Ziel sei es gewesen, den Verwaltungsrat mit Kompetenzen in den Bereichen Altersarbeit, Bau und Finanzen zu ergänzen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dieses Ziel sei erreicht worden, sagt Helen Alder. Anders als bei der Rekrutierung des neuen Verwaltungsratspräsidenten war diesmal nicht ein Wahlausschuss dafür verantwortlich, sondern der Verwaltungsrat selbst. Gesucht habe man im erweiterten Umfeld. «Wir haben unsere Kontakte ins Spiel gebracht und versucht herauszufinden, wer die Sitze übernehmen könnte», so Alder.

Die Wahl dürfte nur noch Formsache sein

Dabei habe man diverse Personen unter die Lupe genommen und mit den drei Wunschkandidaten Gespräche geführt. Konkret stellen sich folgende drei «ausgewiesenen Fachpersonen» zur Wahl:

– Yvonne Blättler-Göldi: Sie ist gelernte Hebamme und hat einen Master of Science in Organizational Development. Derzeit leitet sie die Abteilung Pflegeheime und Spitex im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Zudem könne Blättler-Göldi auf mehrere Jahre Erfahrung als Heimleiterin in Teufen und als Schulleiterin der Hebammenschule St.Gallen zurückgreifen, heisst es in der Mitteilung.

– Erich Bischof: Der Bau- und Wirtschaftsingenieur sitzt in der Geschäftsleitung eines Ingenieur- und Architekturbüros in Herisau und Wattwil. Bis Ende 2020 war er während 20 Jahren Gemeinderat in Gaiserwald und rund 10 Jahre Stiftungsrat Alter und Gesundheit in Gaiserwald. Als Mitglied der Baukommission war er beim Bau der zwei Alters- und Pflegeheime in Abtwil und Engelburg involviert.

– Marcel Schöni: Der Betriebsökonom, Berater und Controller ist Mitgründer und Partner der Forrer Lombriser & Partner AG. Zu seinen Kernaufgaben gehört gemäss Mitteilung, Strategien zu entwickeln und Organisationen zu optimieren für Institutionen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Zudem arbeitet er als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Ostschweiz Ost.

Die Wahl der drei neuen Verwaltungsratsmitglieder am 30. März durch die Delegierten der fünf Aktionärsgemeinden (Gossau, Andwil, Gaiserwald, Niederbüren und Oberbüren) dürfte nur noch Formsache sein. Ihr neues Mandat antreten werden sie bereits am 1. April. Das Pensum dafür betrage etwa zehn Prozent. «Den Zeitaufwand konkret anzugeben, ist aber schwierig. Es gibt intensivere und weniger intensive Phasen», sagt die Stadt- und Verwaltungsrätin.

Ein personeller Neuanfang

Damit wird das Gremium künftig aus sechs Personen bestehen. Gemäss Statuten dürften dem Verwaltungsrat aber sieben Mitgliedern angehören, so wie bisher. Warum sind es nun nur sechs? Helen Alder sagt, dass im Vordergrund stehe, die drei Kernkompetenzen Altersarbeit, Bau und Finanzen abzudecken. Darüber hinaus seien mit weniger Mitgliedern die Terminabsprachen einfacher. Der Verwaltungsrat trifft sich im Schnitt neun Mal pro Jahr. Man habe sich sogar überlegt, nur zwei weitere Mitglieder zu suchen – sich aber dagegen entschieden:

«Dann wäre es schwieriger gewesen, alle Fachbereiche abzudecken.»

Man sei überzeugt, heisst es im Communiqué weiter, dass es «ein Gewinn sein wird, mit diesen drei Persönlichkeiten die anspruchsvollen Aufgaben im Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG anzugehen». Es sei «ein personeller Neuanfang», betont Alder. Inhaltlich muss sich der neue Verwaltungsrat indes mit den bekannten Themen beschäftigen.

So soll der Neubau des Alterszentrums in Gossau aussehen. Visualisierung: PD

Die Neuen müssen sich zuerst einarbeiten

Oberste Priorität sei natürlich, den laufenden Betrieb im Betagtenzentrum Schwalbe sicherzustellen. Das nächste grosse Projekt ist die Neuauflage des Sondernutzungsplans für das geplante, aber aufgrund von Einsprachen seit Jahren blockierte Alterszentrum auf dem Areal des Andreaszentrums. Alder sagt:

«Das ist zwar wichtig und dringend, doch die neuen Verwaltungsratsmitglieder müssen auch genug Zeit haben, sich einzuarbeiten.»