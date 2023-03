Oliver Gröble krank: Wittenbacher Parteien fordern Klarheit

Vakanz «Er sollte sich jetzt mal öffentlich äussern»: Der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble ist seit einem halben Jahr krank – den Parteien geht die Geduld aus Die Wittenbacher Ratsschreiberin Kathrin Kuhn hat gekündigt. Auch Finanzchefin Jennifer Sutter zieht den Hut. Die Kaderfrauen beteuern, dass ihr Abgang nichts zu tun habe mit der langen Abwesenheit von Oliver Gröble. Der Gemeindepräsident ist seit einem halben Jahr krank und sagt nichts zu seinen Plänen. Die Parteien wollen endlich Klarheit haben. Melissa Müller 2 Kommentare 24.03.2023, 14.24 Uhr

«Ich bin auf dem Weg der Besserung»: Der erkrankte Gemeindepräsident Oliver Gröble bittet um Verständnis und Geduld – seit einem halben Jahr. Bild: Michel Canonica

Zwei Kaderfrauen verlassen die Gemeinde Wittenbach: Die langjährige Finanzverwalterin Jennifer Sutter und Gemeindeschreiberin Kathrin Kuhn haben gekündigt. Kuhn ist noch nicht einmal ein Jahr im Amt, sie trat ihre Stelle am 1. Mai 2022 an. Im privaten Sektor habe sich ihr eine «einmalige Chance» geboten. «Ich bin mir bewusst, dass der Zeitpunkt für den Wechsel nicht ideal ist», sagt Kathrin Kuhn. Trotzdem wolle sie die Gelegenheit, die sich ihr biete, packen. «Die Vakanz von Oliver Gröble hatte keinen Einfluss auf meinen Entscheid.»

Ratsschreiberin Kathrin Kuhn hat gekündigt. Bild: Belinda Schmid

Jennifer Sutter wünscht sich nach elf Jahren als Leiterin Finanzen der Gemeinde Wittenbach eine neue Herausforderung. Diese Entscheidung sei seit längerem gereift und stehe ebenfalls nicht in Zusammenhang mit der Vakanz von Oliver Gröble. Dass die beiden Kündigungen zeitgleich erfolgen, sei Zufall.

Gemeindepräsident Oliver Gröble ist seit einem halben Jahr krankgeschrieben. Die Situation ist ungeklärt. Gröble äusserte sich bis anhin nicht dazu – im Gegensatz etwa zu Regierungsrat Fredy Fässler. Der SP-Politiker informierte die Öffentlichkeit laufend über sein Schädel-Hirn-Trauma, das er im Oktober erlitt, über seine Rehabilitation und dass er nun versuche, sein Regierungsamt wieder aufzunehmen.

In Wittenbach fehlt diese Transparenz. Man weiss nicht, ob Gröble sich erholt hat, seit er im September aufgrund einer Erschöpfung überraschend krankgeschrieben wurde. Eine ungewöhnliche Situation. «Uns ist aus den letzten Jahren nur ein Fall mit einer ähnlich langen Abwesenheit bekannt», sagt Alexander Gulde, Leiter des kantonalen Amts für Gemeinden und Bürgerrecht.

Eine Mail von Oliver Gröble

Oliver Gröble ist telefonisch nicht erreichbar, jedoch via Mail. Wie geht es ihm? Was sind seine Pläne? Will er zurückkehren ins Gemeindehaus? «Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse», schreibt der Gemeindepräsident zurück. «Zurzeit bin ich noch arbeitsunfähig. Ich bin aber auf dem Weg der Besserung. Ich bitte Sie um Geduld und Verständnis.»

Mit ihrer Geduld sind die Vertreterinnen und Vertreter der Ortsparteien allerdings am Ende. «Wir erachten die lange Vakanz im Gemeindepräsidium als problematisch», sagt Ursula Surber, Präsidentin der SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen. Die Gemeinde stehe vor grossen Herausforderungen, insbesondere in der Ortsplanung. Man wisse nicht, ob Gröble wieder ins Amt zurückkehren wird. Da er parteilos sei, gebe es keine Ansprechpartner. «Wir erwarten, dass nun klar kommuniziert wird, ob Herr Gröble wieder ins Gemeindepräsidium zurückkehrt, und - falls er dies beabsichtigt - wann die Rückkehr erfolgt», sagt Ursula Surber.

Ursula Surber, Präsidentin der SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen. Bild: Mareycke Frehner

FDP-Präsidentin Jehan Mukawel zeigt sich «enttäuscht von der anhaltenden Ungewissheit»: Die FDP Wittenbach wünsche sich so schnell wie möglich Klarheit.

Er könne nichts dazu sagen, sagt Thomas Meister, Präsident der Mitte, der auch Gemeinderat ist.

«Ich bin der Meinung, dass sich Herr Gröble jetzt, nach einem halben Jahr, auch mal öffentlich zur Situation äussern sollte», sagt Markus Brunner, Präsident der SVP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen. «Im Besonderen dazu, wie er sich die Zukunft vorstellt. Das würde Spekulationen und Gerüchten ein Ende bereiten.» Ein Gemeindepräsident habe zwar ein Recht auf Privatsphäre, aber die Bevölkerung habe auch ein Recht darauf zu wissen, wie es mit der Gemeinde weitergehen soll. Die Stellvertretung durch Urs Schnelli sei eine gute Lösung, aber eben nur auf Zeit.

Schnellis Skiunfall: «Nichts Gravierendes»

Schnelli hat vor kurzem einen Skiunfall in Samnaun erlitten. Kaum auf den Ski, stürzte er und riss sich am ersten Ferientag das Kreuzband. «Es ist nichts Gravierendes», sagt der Gemeindepräsident ad interim. Heute wird er operiert; ab Montag sitzt er wieder im Büro. «Ich gehe an Krücken, darf das Bein nicht belasten. Aber die Regierung ist gewährleistet.» Zu Gröbles Vakanz könne er nichts sagen, Gröble müsse schon selber kommunizieren, wie es um ihn steht. «Irgendwann wird sich ein Licht am Horizont auftun», ist Schnelli überzeugt.

Urs Schnelli leitet die Geschicke der Gemeinde Wittenbach in Abwesenheit des erkrankten Gemeindepräsidenten Oliver Gröble. Bild: Marius Eckert

Der 56-Jährige arbeitet 70 Prozent als Gemeindepräsident - nebst seiner Stelle als Versicherungsvertreter. «Das ist streng, denn eigentlich wäre das Gemeindepräsidium eine 100-Prozent-Stelle.» Trotzdem verspricht Schnelli: «Ich halte die Stellung bis zum bitteren Ende.» Das bittere Ende könnte bedeuten, bis zum 31. Dezember 2024. Denn gemäss Gesetz ist Gröble gewählt. Solange ein Gemeindepräsident nicht zurücktritt oder stirbt, bleibt er im Amt für den Rest seiner Amtsperiode. Gröbles Legislatur endet im Dezember nächsten Jahres. Die Erneuerungswahlen stehen im September 2024 an.

2 Kommentare Christian Neff vor 22 Minuten In dieser Rolle ist Kommunikation das A und O. Denn solche eine wichtige Funktion, oder eben, wenn die Verantwortung nicht wahrgenommen werden kann, muss planbar sein. Für mich unverständlich. Jeder muss heilen können, aber in einer solchen Rolle braucht es einen Fallback-Plan und fähige Stellvertretung. René Merten vor 11 Minuten Eine Zumutung, was sich Groeble alles leistet. Er hat ein öffentliches Amt und deshalb hat die Bevölkerung auch ein Recht zu erfahren, was ihm fehlt und wann er die Arbeit wieder aufnehmen will. Nach 6 Monaten Abwesenheit ist es höchste Zeit, dass sich Groeble äussert. Wenn er das nicht gewillt ist, es zu tun, muss er seiner Funktion enthoben werden. Schluss mit der Geheimniskrämerei! Alle Kommentare anzeigen