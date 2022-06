Kreisgericht St.Gallen: Sprayer wegen Sachbeschädigung verurteilt

Urteil In Zugtoiletten gesprayt und Sachschaden von 27'000 Franken angerichtet: Kreisgericht St.Gallen verurteilt Sprayer Ein 22-Jähriger stand vor Gericht, weil er rund 80 Objekte versprayt hatte. Der Einzelrichter verurteilte ihn zu einer Busse und anerkannte Zivilklagen an. Claudia Schmid 10.06.2022, 17.00 Uhr

Der Beschuldigte versprayte unter anderem Zugtoiletten, Bushäuschen und Fassaden. Bild: Getty

Der 22-jährige Schweizer war an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen mehrheitlich geständig, dass er zwischen März 2018 bis April 2019 bei rund 80 Objekten Schriftzüge sprayte und malte. Es handelte sich vor allem um Zugtoiletten, andere öffentliche WC-Anlagen, Häuschen an Bushaltestellen, Elektroverteilerkästen, Fassaden, Unterführungen, eine Friedhofsmauer und weitere Objekte. Sprayend unterwegs war er hauptsächlich in Gossau, aber auch anderen Orten in der Deutschschweiz. Laut Anklage entstand Sachschaden von 27’690 Franken.