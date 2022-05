Vor dem Cupfinal «Fussball als die schönste Ersatzreligion» So äussert sich die Kirche zum FCSG-Schriftzug beim Kloster – auch der Bischof outet sich als Fan

Der Cupfinal des FC St.Gallen gegen den FC Lugano in Bern rückt näher, die Ostschweiz ist unübersehbar im Fussballfieber. Am Freitagmorgen besprühen rund ein Dutzend Personen in FCSG-Trikots die Klosterplatzwiese mit Rasenfarbe. Der Kanton begründet, weshalb das Gesuch des Vereins bewilligt wurde – und auch die Kirche meldet sich zu Wort.