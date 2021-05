Abstimmung: Gossau entscheidet über Änderung der Gemeindeordnung

Urnengang Städtisches Kader unerwünscht? Gossau stimmt bald darüber ab, ob mehr Personen als bisher von einem Parlamentsamt ausgeschlossen werden sollen Am 13. Juni kommt in Gossau eine Änderung der Gemeindeordnung an die Urne. Es geht darum, ob stellvertretende Amtsleiter in der Stadtverwaltung künftig von einer Mitarbeit im Stadtparlament ausgeschlossen werden sollen. Das sind die Antworten auf die sieben wichtigsten Fragen. Michel Burtscher 29.05.2021, 05.00 Uhr

Es geht um eine Änderung der Gossauer Gemeindeordnung. Konkret soll der Artikel 28 um einige Worte ergänzt werden. Dieser definiert, welche Personen aus der Stadtverwaltung nicht gleichzeitig dem Parlament angehören dürfen. Zu dieser Gruppe zählen heute die Mitglieder des Stadt- und Schulrates, die Stadtschreiberin sowie die unmittelbar einem Stadtrat unterstehenden Mitarbeitenden wie Amtsleiterinnen und Schulleiter. Neu sollen auch deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter von einer Mitarbeit im Parlament ausgeschlossen werden.

Am Anfang der ganzen Diskussion steht eine Motion, die SVP-Parlamentarier Pascal Fürer im November 2019 eingereicht hatte. Darin forderte er das, was jetzt umgesetzt werden soll. Grund für seinen Vorstoss war ein Parlamentskollege: Florin Scherrer von der CVP. Dieser sass damals nicht nur in der Gossauer Legislative, sondern war auch als Verkehrsplaner bei der Stadtverwaltung tätig – und damit gleichzeitig stellvertretender Leiter des Tiefbauamtes. Mittlerweile hat Scherrer seinen Job gewechselt.

Doch damals störte sich Fürer an dieser Doppelfunktion in zwei Behörden der Stadt. Der Vorstoss richte sich nicht gegen Scherrer, betonte der SVP-Politiker. Doch dessen Anstellung bei der Stadt habe gezeigt, dass es eine Lücke in den Unvereinbarkeitsregeln gebe. Es gehe darum, die Konzentration der staatlichen Macht bei einzelnen Personen oder Institutionen zu verhindern, schrieb Fürer in seiner Motion. Darum sei naheliegend, auch stellvertretende Amtsleitungen zu berücksichtigen. Keine Person, die im Parlament ihre eigene Arbeit kontrollieren könne, soll der Legislative angehören, heisst es in den Abstimmungsunterlagen.

Die Motion wurde im Januar 2020 mit 22 Ja-Stimmen für erheblich erklärt. Nur die CVP wehrte sich dagegen. Der Stadtrat fasste damit den Auftrag, eine Vorlage auszuarbeiten. Diese wurde im Januar 2021 mit 20 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme bei 8 Enthaltungen vom Parlament gutgeheissen.

Der Stadtrat unterstütze die vom Parlament beschlossene Änderung, heisst es in den Abstimmungsunterlagen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn die Motion Fürers lehnte der Stadtrat noch ab. Bei der Formulierung der Unvereinbarkeitsregeln in der Gemeindeordnung im Jahr 2010 habe keine Veranlassung bestanden, die Unvereinbarkeit auch auf stellvertretende Amtsleitungen auszudehnen, schrieb der Stadtrat in seiner Antwort. Aus seiner Sicht habe sich die Formulierung bewährt.

Woher der Sinneswandel? Der Stadtrat habe die Motion in der Tat abgelehnt, sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella auf Anfrage, jedoch das Ansinnen dahinter gut nachvollziehen können. In der weiteren Diskussion sei dann von der vorberatenden Kommission die Vorlage so bearbeitet worden, dass der Stadtrat keinen Grund mehr gesehen habe, die Vorlage abzulehnen.

Mit der Gemeindeordnung ist es wie mit der Bundesverfassung: Soll sie geändert werden, müssen die Stimmberechtigten zwingend ihren Segen geben.

Laut Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Gossau, gibt es derzeit nur einen stellvertretenden Amtsleiter, der in Gossau wohnt und damit von der Änderung betroffen wäre. Doch der habe nie für das Parlament kandidiert. Weitere potenziell Betroffene gebe es nicht, so Salzmann.

Die grundsätzlichen Unvereinbarkeitsregeln gibt das kantonale Gesetz über die Gemeinden vor. «Die Mitglieder des Rates und die Ratsschreiberin oder der Ratsschreiber sowie weiteres leitendes Verwaltungspersonal gehören dem Parlament nicht an», steht dort. Wobei nicht genauer definiert ist, welche Personen zum leitenden Verwaltungspersonal gehören. Das Gesetz gibt den Gemeinden explizit die Möglichkeit, weiteres Verwaltungspersonal vom Parlament ausschliessen.

Die Stadt Wil hat wie Gossau in ihrer Gemeindeordnung eigene Regeln definiert. Dort steht: «Die Mitglieder des Stadtrats und des Schulrats, die Stadtschreiberin oder der Stadtschreiber, weiteres leitendes Verwaltungspersonal und die Mitarbeitenden der Stadtkanzlei dürfen dem Stadtparlament nicht angehören.»

Anders die Stadt St.Gallen. Dort findet man in der Gemeindeordnung keine Unvereinbarkeitsregeln. Man lege eine Bestimmung im kantonalen Recht analog aus, sagt Stadtschreiber Manfred Linke. Diese gebe sehr detailliert vor, welche leitenden Kantonsangestellten nicht gleichzeitig im Kantonsrat sitzen dürfen. In der Stadt St.Gallen habe es in der Praxis zwar schon Fragen zur Unvereinbarkeit gegeben, aber eigentlich nie ein Problem, so Linke.