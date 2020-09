Urchige Klänge: In der Jagdschiessanlage Erlenholz in Wittenbach ertönen am Sonntag über 60 Alphörner Weil dieses Jahr unzählige Älplerfeste gestrichen werden mussten, veranstaltet das Alphorntrio Hubertus aus Wittenbach ein Konzert, um doch noch Alphörner erklingen zu lassen. Basil Schnellmann 30.09.2020, 17.02 Uhr

Bild: David Birri

Am Sonntag findet in der Jagdschiessanlage Erlenholz in Wittenbach ein Alphorntreffen statt. Es ist eines der wenigen dieses Jahr. Peter Weigelt, Alphornbläser und Mitinitiant, sagt: «Wir haben geschaut, wann so ein Anlass möglich ist, und der Herbst war noch frei.»