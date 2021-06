Aussterben der Innenstädte verhindern

Urbanisierung Die Zentren in der Region am See erneuern sich: Tübach und Rorschach nehmen dabei eine Vorreiterrolle an Verwaiste Innenstädte, geschlossene Geschäfte, brachliegende Wirtschaft: Die Abwanderung der Kundschaft in Richtung Onlinehandel hat sich durch die Lockdowns beschleunigt. Nicht nur Rorschach, auch umliegende Gemeinden forcieren daher die Modernisierung ihrer Zentren, um diese am Leben zu erhalten. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Rudolf Hirtl 05.06.2021, 05.00 Uhr

Die Bebauungen Hermet (Vordergrund) und Zentrumswiese (hinter und links der Kirche) haben das Dorfbild von Tübach innert weniger Jahre markant verändert. Bild: Rudolf Hirtl

Revitalisierung und Renaturierung kann das städtische und dörfliche Gemeinschaftsgefühl wiederbeleben, sagen Experten. Städte und Gemeinden sind daher aufgefordert, dem Aussterben entgegenzuwirken. Am besten funktioniert das, wenn es für Anleger ein Anreiz hat, zu investieren und damit die dringend notwendige Umgestaltung zu finanzieren.

Umgestaltung im Zentrum geht weiter

Die Stadt Rorschach hat ihr Zentrum in den vergangenen zehn Jahren auch dank solcher Investitionen modernisiert. Am augenscheinlichsten wird dies bei den mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshäusern, in denen Coop, Migros und Mode Webber beheimatet sind.

Die bronzene Coop-Fassade und die Bauten von Migros und Mode Weber (im Hintergrund) dominieren das Zentrum von Rorschach Bild: Rudolf Hirtl

Und die Umgestaltung geht weiter. Auch für das Haus an der Feuerwehrstrasse 1, wo früher die «alte» Migros zu finden war und heute Vögele Schuhe verkauft werden, gibt es ein Neubauprojekt. Noch verhindern aber Einsprachen den Abbau des Gebäudes.

Auch auch für das blaue Gebäude an der Feuerwehrstrasse 1 in Rorschach besteht ein Neubauprojekt. Bild: Rudolf Hirtl

Um Innenstädte und Dorfkerne mit vielfältiger Urbanität zu bereichern, müssen die alten Strukturen mit neuem Leben gefüllt werden. Das passiert momentan auch in Goldach, wo nach langem Kampf um zwei Bäume, die Zentrumsüberbauung aus dem Boden wächst. Für Gemeindepräsident Dominik Gemperli ist klar, dass der Zentrumsüberbauung eine zentrale Bedeutung zukommt.

«Seit dem Wegfall des ‹Schäfli› mit seinem Saal fehlt der Gemeinde ein identitätsstiftendes Element.»

Und weiter: «Mit der Realisierung der Zentrumsüberbauung wird der Dorfkern neu definiert. Damit wird das Gesicht von Goldach an zentraler Lage neu gestaltet.» Mit der verkehrlichen Entlastung des Zentrums andererseits, werde die Aufenthaltsqualität massiv verbessert, so Gemperli.

Auch die Gemeinde Goldach ist daran, ihr Zentrum neu zu gestalten, wie die riesige Baugrube unschwer erkennen lässt. Bild: Rudolf Hirtl

Familien mit Kindern bringen Leben ins Dorf

In einem mittel- bis langfristigen Horizont bestehe auch die Entwicklungsmöglichkeit der von der Gemeinde erworbenen Parzellen an der Hauptstrasse und an der Blumenstrasse. Durch die Gestaltung der Hauptstrasse und der partiellen Bachöffnung werde das Zentrum noch wohnlicher und lade zum Verweilen ein.

Kann das «neue» Zentrum dazu beitragen, Goldach lebendiger zu machen? «Unbedingt», sagt Gemperli, «durch die Schaffung einer neuen Qualität im Aufenthalt wird mehr Leben ins Dorfzentrum kommen.»

Es dauerte 20 Jahre, ehe die Zentrumsüberbauung in Tübach realisiert werden konnte. Bild: Rudolf Hirtl

In der Region am See hat sich das Dorfbild in Tübach am markantesten verändert. Dazu sagt Gemeindepräsident Michael Götte:

«Veränderungen sind immer wichtig, solange sie in eine gute Richtung gehen.»

Mit der Bebauung Hermet habe man bewusst versucht, im alten Dorfstil weiterzuwachsen, was auch gut gelungen sei. Dort seien viele Familien mit Kindern eingezogen, was automatisch auch mehr Leben ins Dorf gebracht habe. Die Bebauung Zentrumswiese habe durch eine andere Wohnungscharakteristik weniger Familien angezogen. «Wir hatten für beide Projekte viel Rückendeckung bei unseren Einwohnern.»