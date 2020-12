UR-Gastronomen hören auf Schluss im Schoren: Nach 42 Jahren hängen Priska und Hugo Schudel den Kochlöffel an den Nagel 36 Jahre lang prägten Priska und Hugo Schudel die Traditionsbeiz Zum Goldenen Schäfli an der Metzgergasse. 2015 wagten sie Restaurant im Schoren einen Neustart. Nun beenden sie ihre lange Laufbahn – und wollen endlich die Welt sehen. Luca Ghiselli 10.12.2020, 19.00 Uhr

«Wir würden alles nochmals genauso machen»: Hugo und Priska Schudel beenden im Januar nach über vier Jahrzehnten ihre gastronomische Laufbahn. Bild: Ralph Ribi (1. Dezember 2020)

Es gibt nicht viel, das Priska und Hugo Schudel in über vier Jahrzehnten Gastronomie noch nicht gesehen haben. Aber die Coronapandemie, der Lockdown, die Massnahmen des Bundes, so etwas haben auch sie noch nie erlebt. Covid-19 hat das Wirtepaar in den vergangenen Monaten stark gefordert. Und das, obwohl sie bereits im Frühjahr wussten, dass sie Kochlöffel und Schürze bald an den Nagel hängen würden. Mit Corona hat das Ende der gastronomischen Ära Schudel nichts zu tun. Die Umstände führen höchstens dazu, dass der Abschied nach so langer Zeit nicht mehr so schwerfällt.

Hugo Schudel ist 71, Priska Schudel 68 Jahre alt. Wer so lange wirtet, den haut so schnell nichts um. «Wir haben schon andere Krisen erlebt», sagen sie unisono beim Gesprächstermin. Der Golfkrieg Anfang der 1990er-Jahre, der Hitzesommer 2003. «Das Restaurant war leer», erinnern sie sich. Nein, die Pandemie sei kein Grund, aufzuhören.

«Es ist einfach Zeit, kürzerzutreten.»

Für die Lehrtochter noch einige Monate angehängt

Eigentlich hätten sie das bereits im April tun wollen. Weil eine Auszubildende dann aber noch für drei Monate die Lehrstelle hätte wechseln müssen, sagte sich Priska Schudel: «Wir ziehen es noch ein bisschen durch.» 2013 wurde sie vom Branchenverband Gastrosuisse zur Lehrmeisterin des Jahres erkoren, seither sitzt sie in der Jury. Sie sagt: «Nur an sich selbst zu denken, wäre in dieser Situation verantwortungslos gewesen.»

Anfang 2015, als beide dem Pensionsalter bereits nahe waren, wagten Priska und Hugo Schudel noch einmal einen Neustart. Die Arbeitsbelastung im «Schäfli», wo sie 36 Jahre lang wirteten, war zu gross geworden. Ganz aufhören wollten sie aber nicht:

«Wir konnten nicht von 150 Prozent auf null zurückfahren. Das wäre nicht gegangen.»

Also wechselten sie auf den westlichen Rosenberg ins Restaurant Schoren. Dorthin also, wo zuvor Kristian Nushi, ehemaliger Mittelfeldakteur des FC St.Gallen, mit seinem Restaurant Level gescheitert war.

Das Restaurant Schoren hiess früher Level. Jakob Ineichen (26. Januar 2015)

Der Schoren ist gastronomisch ein schwieriges Pflaster. Viele haben sich hier die Finger verbrannt. Laufkundschaft gibt es kaum, viele im Quartier ziehen das Café beim Quartierbeck für einen Jass vor. Die hochpreisige Punkteküche im «Level» hatte die Hemmschwelle zusätzlich erhöht.

Auf dem Höhepunkt gehen

Trotzdem hat das Wirtepaar hier im Spätsommer seiner Karriere noch einmal etwas Neues aufgebaut. «Es ist ein wunderschönes Lokal», sagt Priska Schudel, während ihr Blick über den weihnachtlich dekorierten Wintergarten schweift. Trotzdem habe man schwierige Zeiten durchgemacht, weil gerade am Anfang die Gäste wegblieben. «Die letzten beiden Jahre waren aber gut», sagt Hugo Schudel. Und Priska Schudel ergänzt:

«Ja, wir wollen auf dem Höhepunkt aufhören. Und nicht, wenn die Leute sagen: ‹Ist langsam Zeit, dass ihr aufhört.›»

Sie bereuten nichts, würden alles noch einmal genauso machen, sagen beide. Und wollen nun die verbleibenden Wochen noch nutzen, um sich von ihren Stammgästen gebührend zu verabschieden.

Wer so lange erfolgreich als Ehepaar wirtet, funktioniert. Am Herd, mit den Gästen und vor allem zusammen, als Paar und als Unternehmer. Kennen gelernt haben sich Priska und Hugo Schudel – wie könnte es anders sein – im Restaurant. Sie entstammt einer Stadtsanktgaller Gastronomenfamilie: Ihre Eltern führten das Restaurant Brühltor in der St.Galler Altstadt, ihr Bruder Köbi Nett erkochte sich «Gault-Millau»-Punkte, einen Michelin-Stern und gilt seit Jahrzehnten als einer der renommiertesten Gastronomen der Ostschweiz.

Sie absolvierte die Hotelfachschule, arbeitete als Chefgouvernante an bester Adresse in Interlaken. Er wuchs, man hört es bis heute, im Baselbieter Allschwil auf, arbeitete als Kaufmann und begann, als Amors Pfeil traf, als Quereinsteiger im «Goldenen Schäfli» zu kochen. 1979 war das.

Jassen mit dem FC St.Gallen

Es folgten erfolgreiche, aber anstrengende Jahre. Das «Schäfli» wurde zur Stammbeiz des FC St.Gallen, die Spieler gingen in den Jahren des Meistertitels im Lokal an der Metzgergasse ein und aus. Zu vielen von ihnen, sagt Priska Schudel, bestehe bis heute Kontakt. Stefan Wolf, Marc Zellweger, Philippe Montandon, Jan Berger: Manch einen Jass habe man miteinander geklopft.

Dem französischen Stürmer Éric Hassli ist das «Schäfli» unter der Ägide der Schudels in derart guter Erinnerung geblieben, dass er auch viele Jahre später im Interview mit dem Fussballmagazin «Zwölf» von Gratismittagessen in seiner liebsten St.Galler Beiz schwärmte. Der Namen fiel ihm nicht mehr ein, aber der Fall war schnell klar. «Dass er sich so lange Zeit danach noch daran erinnerte, hat uns unheimlich gefreut», sagt Hugo Schudel.

Die Weltreise muss noch warten

Wie geht es jetzt weiter mit Schudels? Auch wenn sich die Türen des Restaurants Schoren am 26. Januar für immer schliessen, auch wenn damit eine über vier Jahrzehnte lange Zusammenarbeit zu Ende geht: Priska und Hugo Schudel werden sich immer noch haben. Und zwar mehr als je zuvor. «Wenn er nicht da ist, fühle ich mich, als würde mir ein Arm fehlen», sagt Priska Schudel über ihren Ehemann und Noch-Chefkoch.

Im teils hektischen Auf und Ab ihrer gastronomischen Karriere ist die Freizeit auf der Strecke geblieben. Reisen, Freundschaften pflegen. Das alles wollen Schudels bald nachholen. Vier Monate lang wollen sie auf dem Kreuzfahrtschiff die Welt bereisen. Mal sehen, wann das wieder möglich sein wird, sagen sie. Bis dahin wollen sie Golfen, die Zeit miteinander geniessen und Einladungen zum Abendessen annehmen. «Das ist in all diesen Jahren kaum möglich gewesen.»

Mit der Ära Schudel endet auch die Geschichte des Restaurants Schoren. An der Dufourstrasse 150 ziehen bald Rechtsanwälte in eine Kanzlei.