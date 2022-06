Hagel zerfetzt in der Region am See Reben und Salate

Unwetterfront Massive Schäden im Gemüsefeld und im Weinberg: Hagel zerfetzt in der Region Rorschach mehrere tausend Salate und Weinreben Eine Unwetterfront hat am Pfingstsonntag auch die weitere Region Rorschach heimgesucht. Hagel hat die Hänge im Vorderland weiss eingepackt, Abflüsse verstopft und im Raum Rheineck-St.Margrethen Totalausfälle bei Salaten verursacht. Am Buechberg in Thal sind mindestens 40 Prozent der Reben zerstört, teilweise sogar 100 Prozent. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 07.06.2022, 20.06 Uhr

Bernhard Risch mit einem Eisbergsalat, der vom sonntäglichen Hagel beschädigt wurde. Bild: Rudolf Hirtl

Das Wetter ist am Dienstag nach Pfingsten schöner als von den Meteoanstalten vorausgesagt. Meist bleibt es trocken und öfters zeigt sich auch die Sonne. Bei Risch-Gemüse in St.Margrethen fährt ein Traktor samt Anhänger langsam durch ein Blumenkohlfeld. Männer und Frauen schneiden die Blumenkohlköpfe ab, stutzen die Blätter und legen das frisch geerntete Gemüse auf ein Förderband. In den grossen Blättern sind Löcher auszumachen, der Hagel vom Sonntag hat sichtbare Spuren hinterlassen.

Innen ist der rote Kopfsalat noch schön, doch die äusseren Blätter sind durchlöchert. Bild: Rudolf Hirtl

Der weisse Blumenkohl selbst scheint aber unbeschädigt. «Wir hoffen es, es kann aber auch sein, dass sich die Stellen, wo Hagelkörner eingeschlagen haben, erst in ein, zwei Tagen verfärben», sagt Senior-Betriebsleiter Bernhard Risch und zeigt auf das nur wenige Meter entfernte Salatfeld. Hier haben die Hagelkörner ganze Arbeit geleistet, Eisbergsalate, Lattiche und rote Kopfsalate wurden regelrecht zerfetzt. An einen Verkauf ist laut Bernhard Risch nicht mehr zu denken. Einzig beim Eisbergsalat werde sich zeigen, oben nach dem Entfernen der äusseren Deckblätter noch ein Salatkopf übrig bleibe, der den Kundenansprüchen genüge.

Die Hagelkörner waren bis zu einem halben Zentimeter gross. Bild: Tino Dietsche

Kaum ein Gemüse, das nicht angepflanzt wird

Der von der Sonne braun gebrannte Gemüsebauer spricht ruhig und unaufgeregt, auch wenn nun mehrere tausend Salate gehäckselt und die Felder umgepflügt werden müssen:

«Es nutzt nichts, wenn ich mich aufrege. Wir müssen mit der Natur leben und uns mit den sich verändernden meteorologischen Verhältnissen arrangieren.»

Es komme immer wieder mal vor, dass der Betrieb durch Unwetter eine Gemüsekultur verliere. Man müsse das aber über die ganze Saison betrachten, Ende Jahr müsse die Rechnung einfach aufgehen. Die Vielfalt der Produkte verhindert nicht nur Totalausfälle, sie ist auch sonst eine Stärke des Gemüseproduzenten, dessen Felder in der Flussschlaufe des Alten Rheins liegen. Auf neun Hektaren Ackerfläche und 48 Aaren Gewächshausfläche wird an Gemüse alles angebaut, was man sich vorstellen kann. «Von A wie Auberginen bis Z wie Zwiebeln reicht unsere Palette», sagt Berhard Risch mit einem Lächeln. Auf den Hagel hätte er verzichten können, doch das Nass durch den Regen könne der Boden gut gebrauchen. «Jetzt sieht man zwar einige Pfützen auf den Feldern, doch das Wasser versickert jeweils relativ schnell.»

Die Heidenerstrasse in Rorschach während des Unwetters vom Pfingstsonntag. Bild: Tino Dietsche

In Grub SG blieben Fahrzeuge beinahe in der Hagelschicht stecken. Bild: Tino Dietsche

Gehagelt hat es am Sonntag in der Region am See nur punktuell. In Rorschacherberg bedeckten Hagel und Schlamm die Heidenerstrasse und weiter oben, in Grub SG, türmte sich der Hagel an einigen Stellen einen halben Meter hoch. Im Weiler Rohrwies blieben Autos auf der Strasse beinahe stecken.

Der Hagel kam zum schlechtesten Zeitpunkt

In der Folge ist der Hagel hinunter nach Thal gezogen. Mit verheerenden Folgen, wie Winzer Roman Rutishauser einräumt. Siebzig Prozent seiner Reben sind zwar mit Hagelnetzen geschützt, doch bei den ungeschützten Reben muss er einen Totalausfall zur Kenntnis nehmen. Die Natur gibt, aber die Natur nimmt auch, pflegt er jeweils zu sagen, wenn das Wetter den Reben zusetzt, doch diesmal ist er auch zwei Tage nach dem Unwetter noch hörbar geschockt. «So etwas habe ich noch nie erlebt. Der Hagel ist zum schlechtest möglichen Zeitpunkt gekommen. Die Reben sind jetzt in der Blüte und die meisten fruchttragenden Triebe wurden abgeschlagen. Der Ertrag dieser Trauben ist weg.»

Roman Rutishauser, Winzer in Thal. Bild: rtl

Noch schlimmer hat es den Ochsentorkel Weinbau erwischt. «Unsere Ertragstrauben sind mehrheitlich nicht durch Netze geschützt», räumt Winzer Tom Kobel ein. Ein versierter Hagelschätzer hat ihn denn am Dienstagnachmittag auch einen 100-prozentigen Ertragsausfall bescheinigt. Den Kopf hängen lassen mag Kobel deshalb aber nicht. Er hofft, dass sich wenigstens ein kleiner Teil der Trauben noch erholt. Mit mehr als 15 Prozent rechnet er aber nicht. Kobel sagt:

«Es ist sehr wichtig, trotz der Hagelschäden im Rebberg weiter sauber zu arbeiten und Infektionen zu verhindern. Nur so bekommen wir für das kommende Jahr gesundes Holz an den Reben.»

Die jungen Triebe von ungeschützten Reben wurden am Buechberg komplett zerstört. Bild: Rudolf Hirtl

Natürlich sei es eine Katastrophe, keinen Wein vom Buechberg keltern zu können. Er werde aber Trauben zukaufen, etwa vom Südtirol, um im Herbst doch Weine nach seinem Gusto herstellen zu können.

Beerenfelder in Goldach blieben verschont

Auf der Goldacher Auen, wo Beeren-Troxler auf mehreren Hektaren Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren kultiviert, blieb es bei den bangen Blicken gen Himmel. «Als es rundum so richtig los ging, hat mein Mann gesagt, wir hätten nun eine 50-zu-50-Chance, verschont zu bleiben.

Bei Beeren-Troxler werden auch Konfi-Erdbeeren angeboten. Bild: Rudolf Hirtl

Zum Glück haben wir die richtigen 50 Prozent erwischt», sagt Karin Troxler erleichtert. Zwar seien mittlerweile die meisten Kulturen durch Netze oder Tunnels geschützt, doch wenn der Hagel quer daherkomme, dann würden die Pflanzen eingangs der Gewächstunnels dennoch beschädigt.

Während der Beerenbetrieb, jetzt in der Hochsaison sind 48 Angestellte mit der Ernte beschäftigt, bezüglich Hagel mit einem blauen Auge davongekommen ist, so wünschen sich Karin und Paul Troxler grundsätzlich trockeneres Wetter, denn die Feuchtigkeit ist insbesondere bei den Erdbeeren ein Problem. Dennoch stehen im Hofladen und an den Beerenautomaten (Frohheimstrasse 20/Im Auen) genügend frisch gepflückte Früchte zum Verkauf. Das Selbstpflücken wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr angeboten. «Das Wetter verändert sich, auch wir müssen damit leben und dementsprechend darauf reagieren», so Karin Troxler.

In Goldach schützen Hagelnetze Erdbeeren und Plastiktunnels andere Beerensorten. Bild: Rudolf Hirtl

