Unterricht «Jugendliche kommen in die Schule, ohne es zu müssen»: Die Oberstufe Gossau hat ein neues Schulmodell – die erste Bilanz fällt positiv aus Die Oberstufe Gossau hat nach den Sommerferien ein neues pädagogisches Konzept eingeführt. Mit diesem können die Schülerinnen und Schüler teils selber entscheiden, wann sie in der Schule auftauchen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

In der Lernlandschaft, hier imn der Oberstufe Buechenwald, können die Jugendlichen selbstständig oder mit Kolleginnen und Kollegen lernen. Wer das möchte, wird von einer Lehrperson betreut. Bild: PD/Dario Zimmerli

Dienstagmorgen an der Oberstufe Buechenwald in Gossau. Es ist ruhig im Gebäude. In der offenen Lernlandschaft im breiten Gang zwischen den Schulzimmern sitzen ein paar Jugendliche. Einige sind in ihre Bücher vertieft, andere unterhalten sich. Aus einem Zimmer ertönt Musik. Wie auch in der Oberstufe Rosenau wurde hier der Unterricht vor einigen Monaten ziemlich umgekrempelt: Die Oberstufe Gossau hat nach den letzten Sommerferien ein neues Schulmodell eingeführt.

Das neue pädagogische Konzept hat einige Änderungen mit sich gebracht. Seit Mitte August dürfen die insgesamt rund 400 Schülerinnen und Schüler selber wählen, was sie morgens (7.30 bis 8.30 Uhr), mittags (12.40 bis 13.40 Uhr) und am Nachmittag (nach 15.15 Uhr) machen. Regulärer Schulstart ist neu erst um 8.30 Uhr. Nur an einem Morgen müssen sich die Jugendlichen für eine dritte Sportlektion um 7.30 Uhr anmelden.

Ansonsten können sie in diesen drei Zeitfenstern täglich selber entscheiden, ob sie in den Lernräumen arbeiten, ein Sportangebot (unter anderem Fitness, Schwimmen oder Kampfsport) oder ein musisches Angebot (etwa Tanz, Theater oder Ukulele) nutzen oder auch einfach zu Hause bleiben. Die Gossauer Oberstufe will damit den verschiedenen Lerntypen besser gerecht werden.

Im Rahmen des regulären Unterrichts finden zudem neu gewisse Lektionen der Fächer Mathematik, Deutsch, Natur und Technik sowie Räume, Zeiten und Gesellschaft in den Lernräumen statt. Jeweils zwei Klassen werden dabei von drei Lehrpersonen betreut. Wer selbstständig arbeiten kann, kann dies dort tun. Wer Betreuung braucht, erhält eine enge Begleitung. In den vergangenen Monaten konnte die Schule Gossau erste Erfahrungen sammeln. Nun ist das erste Semester vorbei. Zeit für eine erste Bilanz.

Mit Sport frisch in den Tag starten

Hinter dem neuen Schulmodell stecken Thomas Eberle, Schulleiter Buechenwald, und Roger John, Schulleiter Rosenau. Die beiden sind sichtlich zufrieden mit dem Start. «Wir können eigentlich nur Gutes berichten», sagt Roger John. «Die Schülerinnen und Schüler stehen grossmehrheitlich hinter dem Modell.» Auch die Rückmeldungen der Eltern fallen laut Eberle und John mehrheitlich positiv aus. Nach knapp einem halben Jahr wisse man nun:

«Die Jugendlichen kommen wider allen Unkenrufen in die Schule, auch wenn sie es eigentlich nicht müssten.»

Durchschnittlich besuchen täglich 20 bis 30 Jugendliche pro Schulhaus die erste Lektion am Morgen. Über 200 Schülerinnen und Schüler nutzen ein bis drei Mal eines der freiwilligen Angebote am Morgen, Mittag oder Abend. Eine Umfrage von November zeigt auch: Über 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler bewerten das offene Lernen in den Lernräumen als positiv.

Roger John, Schulleiter Oberstufe Rosenau. Bild: PD

Dass die Jugendlichen neu ohne Zwang gewisse Lektionen ihres Stundenplans frei wählen dürfen, mache auch etwas mit der Atmosphäre in den Schulhäusern, sagt John. «Für viele Schülerinnen und Schüler ist es eine Erleichterung, dass sie am Morgen nicht um 7.30 Uhr pünktlich im Zimmer sitzen müssen.» Stattdessen können sie sanft in den Schultag einsteigen. Gerade auch das Sportangebot werde besonders am Morgen geschätzt, um frisch in den Tag zu starten.

Die Schule führt eine Präsenzliste darüber, welche Jugendliche welches Angebot wie oft nutzen. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die kaum die Randzeiten nutzen, diese aber auch schlicht nicht benötigen. Und dann gibt es auch in Gossau Jugendliche, die das Angebot der Lernräume nicht nutzen, obwohl sie Hilfe beim Lernen oder bei den Hausaufgaben nötig hätten. «In diesen Fällen versuchen wir ihnen aufzuzeigen, weshalb die betreuten Lernräume für sie sinnvoll sind», sagt Eberle. «Ein einseitiges Befehlen durch die Schule ist nicht der Weg.»

Manche Jugendliche haben Probleme, zu Hause zu lernen und Hausaufgaben zu machen. Bild: PD/Dario Zimmerli

Sechs bis acht Einzelgespräche pro Jahr

Auch die Rückmeldungen der Lehrpersonen seien gut. Dass die insgesamt rund 60 Lehrpersonen überzeugt vom Modell seien und den Mehrwert sehen, sei das A und O, sagt Eberle. «Ohne das ginge es nicht.» Denn das neue Konzept bedeutet einen Mehraufwand für die Lehrerinnen und Lehrer. Das Betreuen der Jugendlichen in den Lernräumen erfordere einen grossen Austausch zwischen den Lehrpersonen und mehr Vorbereitung.

Thomas Eberle, Schulleiter Oberstufe Buechenwald. Bild: PD

Hinzu kommt der zeitliche Mehraufwand. Denn jede Klassenlehrperson – oder sogenannte Lernteamleitende – führt mit ihren Schülerinnen und Schülern neu ausserhalb der Schulzeit sechs bis acht Einzelgespräche im Jahr. Die erste Umfrage habe nun gezeigt, dass 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler die für sie neuen Gespräche positiv bewertet.

Sowohl die beiden Schulleiter als auch Gossaus Schulpräsident Stefan Rindlisbacher sind überzeugt vom neuen Schulmodell. Mit diesem würden nicht nur fachliche Kompetenzen gefördert, sondern auch verstärkt die überfachlichen wie Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Kooperation und Lernstrategien, sagt Rindlisbacher. Ziel einer Schule müsse es zudem sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen. «Die Erfahrung zeigt: Die Jugendlichen machen das, was sie selber aussuchen können, gerne», sagt Eberle.

Kinderspital Zürich erforscht Auswirkungen

Stefan Rindlisbacher, Schulpräsident Gossau. Bild: Andrea Stalder

Rindlisbacher hebt einen weiteren positiven Aspekt hervor. Die neu geschaffenen flexiblen Randzeiten ermöglichten auch bessere Planbarkeit für die Eltern. Früher besuchten die einen Jugendlichen vielleicht um 7.30 Uhr ein Wahlfach, andere hatten erst um 8.30 Uhr Schule. «Falls die Eltern einmal früher aus dem Haus müssen, wissen sie, dass es für ihr Kind ab 7.30 Uhr ein Angebot in der Schule gibt.»

Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, plant die Schule Gossau weitere Umfragen mit den Lehrpersonen, Jugendlichen und auch den Eltern. Sie ist zudem eine Kooperation mit dem Kinderspital Zürich eingegangen. Dieses wird die Auswirkungen des neuen Schulmodells auf das Schlafverhalten und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler erforschen.

