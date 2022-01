Gossauer Oberstufe führt neues Schulmodell ein

Unterricht Einige Lektionen sind künftig freiwillig: Die Gossauer Oberstufe führt nach den Sommerferien ein neues, «revolutionäres» Schulmodell ein Mehr Freiheiten für die Schülerinnen und Schüler: An der Gossauer Oberstufe wird im kommenden Schuljahr ein neues pädagogisches Konzept umgesetzt. Es wird den Unterricht ziemlich umkrempeln. Die Schulleiter der beiden Oberstufenzentren erklären, was das bedeutet. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Die Gossauer Oberstufe will den verschiedenen Lerntypen künftig besser gerecht werden. Bild: Dominik Reichen

Von einem «revolutionären Projekt», das schweizweit wohl einzigartig sei, spricht Thomas Eberle, Schulleiter des Oberstufenzentrums Buechenwald in Gossau. Über zwei Jahre lang haben er und Roger John, Schulleiter des Oberstufenzentrums Rosenau, zusammen mit internen und externen Partnern daran gearbeitet. Und das Projekt mit dem Namen «Stabil und agil» oder «Oberstufe 2022» wird – das kann man jetzt schon sagen – den Unterricht an der Gossauer Oberstufe ziemlich umkrempeln.

Nach den Sommerferien 2022 geht's los. Der Stundenplan der Schülerinnen und Schüler wird sich merklich verändern. Sie bekommen mehr Freiheiten: Die Jugendlichen dürfen künftig – mit Ausnahmen – selber wählen, was sie frühmorgens, mittags und am späteren Nachmittag machen. Und sie können auch wählen, ob sie dann überhaupt in der Schule sein wollen. Man ermögliche den Jugendlichen flexible und gleitende Randzeiten mit verschiedenen Angeboten, so Eberle und John.

Sport, Hausaufgaben oder Ausschlafen

Thomas Eberle, Schulleiter OZ Buechenwald. Bild: PD

Konkret bedeutet das: Künftig ist die erste morgendliche Lektion zwischen 7.30 und 8.30 Uhr an vier Tagen in der Woche freiwillig. Nur an einem Tag müssen sich die Schülerinnen und Schüler für eine Sportlektion anmelden – sei das Jogging, Krafttraining, Biken oder Yoga. An den restlichen Tagen können sie Sport treiben, müssen aber nicht. Sie dürfen auch ausschlafen. Thomas Eberle betont:

«Wenn jemand am Morgen nicht in die erste Lektion kommt, dann ist das künftig legitimiert.»

Zur Wahl stehen parallel sogenannte Lernräume, die von Lehrpersonen betreut sind. Dort werden Fragen beantwortet, dort können die Hausaufgaben gelöst werden. Dasselbe gilt für die Lektion am Mittag zwischen 12.40 und 13.40 Uhr. In dieser Stunde können sich die Schülerinnen und Schüler für ein musisches Angebot – Gesang, Band, Theater, Tanz – anmelden. Sie können aber auch nach Hause gehen, ihre Freizeit geniessen oder im Lernraum den Schulstoff vertiefen.

Den verschiedenen Lerntypen Rechnung tragen

Der Schultag endet künftig meistens um 15.15 Uhr. Auch hier gibt es danach wieder die Möglichkeit, sich unter Aufsicht von Lehrpersonen schulischen Aufgaben zu widmen. In diesen offenen Lerngefässen am Morgen, Mittag und Nachmittag können die Jugendlichen auch «Lehrpersonen-Slots» buchen, um konkrete Fragen zu besprechen. Das Ziel sei, sagt Eberle, dass sie ihr schulisches Lernen in der Schule abschliessen können und später Zeit für Vereine, Familie oder Freunde haben.

Mit diesem neuen pädagogischen Konzept wolle man den verschiedenen Lerntypen Rechnung tragen. Jede Schülerin und jeder Schüler lernt anders, in unterschiedlichen Tempi, auf unterschiedlichem Leistungsniveau. Eberle sagt:

«Einige Jugendliche brauchen mehr Betreuung, andere weniger.»

Wer Betreuung brauche, solle diese bekommen, wer eigenständig lernen könne, der erhalte diesen Freiraum. Das neue Modell fördere die Selbstständigkeit der Jugendlichen.

Die Jugendlichen lernen noch immer, was sie müssen

Roger John, Schulleiter OZ Rosenau. Bild: PD

Man glaube daran, sagt Thomas Eberle, dass auch ins OZ komme, wer nicht unbedingt müsse. Doch was ist mit Schülerinnen und Schülern, die Nachhilfe nötig hätten, das Angebot der Lernräume aber nicht nutzen? Man führe eine Präsenzliste, sagt Roger John, und würde in einem solchen Fall das Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler suchen.

«Wir wollen aber nicht verordnen, sondern hoffen, dass die Jugendlichen selber merken, dass das Angebot gut für sie wäre.»

Grundsätzlich lernen die Schülerinnen und Schüler trotz der vielen freiwilligen Stunden am Morgen, Mittag und Nachmittag aber noch immer den Stoff, den sie müssen. «Auch künftig entsprechen unsere Stundenpläne exakt der Lektionentafel des Kantons St.Gallen», betont John. Man habe sie einfach aufgeräumt und kompakter gemacht, ergänzt Eberle. Und so Platz geschaffen für die freiwilligen Lektionen.

Die Lehrpersonen stehen hinter dem Projekt

Das neue Modell bringt aber nicht nur Veränderungen für die rund 400 Schülerinnen und Schüler der beiden Oberstufenzentren mit sich, sondern auch für die knapp 60 Lehrpersonen. Bei ihnen habe es anfangs Widerstand gegeben, sagt John. Eberle ergänzt:

«Eine solche Veränderung wirft natürlich Fragen auf: Was heisst das für die Lehrpersonen konkret? Wie verändert sich ihre Rolle?»

Heute stünden die Mitarbeitenden, betont John, zu 100 Prozent hinter dem neuen pädagogischen Konzept.

Anfang kommender Woche wird das Projekt den Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler an zwei Online-Veranstaltungen vorgestellt. Eberle und John sind gespannt auf die Rückmeldungen. Und sie freuen sich, nach den Sommerferien endlich damit starten zu können. «Wir wollen mutig anfangen», sagt Eberle. Das bedeute auch, dass man vielleicht noch Änderungen am Konzept vornehmen müsse, falls etwas nicht funktioniere.

