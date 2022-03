Filtrox AG schliesst Produktion und plant Industriepark

Unternehmen Filtrox schliesst Produktion in St.Gallen: Nun soll hier ein Industriepark entstehen Die Firma Filtrox stellt die Filterproduktion in St.Gallen ein. Auf ihrem Grundstück im Sittertobel soll ein Industrie- und Gewerbepark entstehen. Rita Bolt 21.03.2022, 05.00 Uhr

Die Filtrox produziert in St.Gallen seit über 80 Jahren Tiefenfiltersysteme. Nun ist damit Schluss. Bild: Ralph Ribi

In ein paar Jahren sollen sich im Sittertobel verschiedene Industrie- und Gewerbebetriebe ansiedeln. Mit der Einstellung der Tiefenfilterproduktion wird auf dem Filtrox-Gelände Fläche frei, die umgenutzt werden kann. «Ein Gesamtentwicklungskonzept wird aufzeigen, wie die Landreserven und frei werdende Gebäude zukünftig genutzt werden können», sagt Cristian Rusch, CEO der Filtrox.

Er rechnet damit, dass mit einem Industriepark Sittertobel mehrere hundert Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Rusch steht in Kontakt mit Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung St.Gallen. Zuberbühler bezeichnet die Entwicklung im Sittertobel als wertvoll. Er kann sich gut vorstellen, dass ein Gewerbepark im Sittertobel auf Interesse stossen wird. Dort könnte produziert werden, ohne Wohngebiete zu stören. Die Standortförderung sei nicht Partner der Filtrox bei der Entwicklung des Areals, könne aber durchaus Inputgeber sein. «Ein Austausch wird seitens Stadt ohnehin sehr geschätzt.»

Gebäude unter Denkmalschutz

Für die Filtrox sei es ein grosser Schritt, den Produktionsstandort St.Gallen aufzugeben, sagt Rusch. «Wir haben uns den Entscheid nicht leicht gemacht, ob wir in St.Gallen oder am bereits bestehenden Produktionsstandort im englischen Barnoldswick investieren», sagt der CEO weiter.

In St.Gallen seien viele Gebäude in die Jahre gekommen, seien teilweise über 100 Jahre alt. Ein Gebäude steht sogar unter Denkmalschutz. Um die Abläufe in der Tiefenfilterproduktion zu optimieren, hätte ein kompletter Neubau erstellt werden müssen. Der Entscheid des Filtrox-Verwaltungsrats fiel auf das Erweiterungsprojekt im Barnoldswick.

In den nächsten drei Jahren würden in England erhebliche Investitionen getätigt. Mit der Vergrösserung von bestehenden und neuen Gebäuden könne die Kapazität um 50 Prozent erhöht werden. Ziel ist es, dass bis Ende 2024 alles betriebsbereit ist.

Mit der Einstellung der Produktion in St.Gallen gehen dann rund 40 Arbeitsplätze verloren. Mit Frühpensionierungen und internen Versetzungen könne etwa ein Drittel abgefedert werden. Den in gut zwei Jahren dennoch von einer Kündigung betroffenen Mitarbeitenden würden grosszügige Abfindungen gezahlt. «Wir haben zudem allen das Angebot gemacht, in England zu arbeiten», sagt Rusch. Erfreulicherweise gebe es einige Mitarbeitende, die interessiert seien. «Definitiv zugesagt hat aber noch niemand.» Das Filtrox-Werk liegt in Nordengland, zwischen Liverpool und Manchester.

Für klassische Industriearbeit fehlen Arbeitskräfte

Im Gegensatz zu St.Gallen habe die Filtrox in Barnoldswick keine Mühe, Mitarbeitende zu finden. «In der Produktion arbeiten hauptsächlich ungelernte Arbeitskräfte», sagt Rusch. Die Filterproduktion sei klassische Industriearbeit. Die 100 Meter lange Produktionsanlage im St.Galler Werk wird im Vier-Schicht-Betrieb geführt. Das heisst, es wird auch in der Nacht und an den Wochenenden gearbeitet. «Die Anlage braucht rund vier Stunden, bis sie aufgeheizt ist. Deshalb wird sie normalerweise nur einmal in 14 Tagen abgeschaltet», erklärt Rusch weiter.

Auch wenn die Produktion ins Ausland verlagert werde:

«Filtrox bleibt in St.Gallen.»

Am Standort Sittertobel werde man sich auf die Forschung, Entwicklung, das Engineering von Filteranlagen und das Marketing konzentrieren. Der CEO erwartet in allen drei Zielmärkten «Life Sciences», «Lebensmittel & Getränke» und «Frittieröl» Wachstum. «Die Filtration von Frittieröl ist eine Erfindung von Filtrox», sagt der CEO. Die Gastronomie profitiere davon und könne einiges an Geld sparen.

Eine kleine Ausstellung im Empfangsbereich zeigt, dass sich die Filtrox auch mit Getränken, Blutplasma, pharmazeutischen und Naturprodukten befasst. «Die Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Wir profitieren davon, denn unsere Tiefenfilter reinigen nicht nur die Flüssigkeiten des Kunden, sondern werden auch aus natürlichen Rohstoffen hergestellt.»

Kein publikumsintensives Gewerbe

Am Standort Sittertobel werden durch die Neuausrichtung grössere Flächen frei. Zudem gibt es auf dem ganzen Areal der Filtrox seit Jahren diverse Baulandreserven. Die gesamte Nutzungsfläche für einen Industrie- und Gewerbepark belaufe sich auf etwa 65‘000 Quadratmeter. «Es ist zusammenhängendes Bauland in der Gewerbezone», sagt Cristian Rusch.

Das Baugelände liege im Grünen direkt an der Sitter, drei Minuten vom Autobahnanschluss Kreuzbleiche entfernt und sei mit einer Haltestelle von Postauto und den Verkehrsbetrieben St.Gallen optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden. Geeignet sei es primär für die produzierende Industrie sowie für Handwerk und Kleingewerbe; nicht möglich gemäss Zonenplan sei dagegen eine publikumsintensive Nutzung.

