Musikgesellschaft Bernhardzell spielt Unterhaltungsabend

Unterhaltungsabend «Sehr befriedigend»: Musikgesellschaft Bernhardzell spielt nach langer Pause ersten Konzertabend Die Musikgesellschaft Bernhardzell hat nach zwei Jahren Unterbruch wieder zu einem Konzertabend eingeladen. Für die Mitglieder war der Abend eine Standortbestimmung. Rita Bolt 28.03.2022, 16.07 Uhr

Dirigent Harry Zierler und die Musikgesellschaft Bernhardzell. Bild: Rita Bolt

Der Auftakt ist geglückt: Die Musikgesellschaft (MG) hat am Samstag viel Applaus erhalten für ihren ersten Konzertabend nach der Pandemie. «Es war eine Standortbestimmung für uns», sagt MG-Präsident Thomas Ramsauer. Denn die Bernhardzeller Musikantinnen und Musikanten haben in naher Zukunft einiges vor.

Sie laden am 21. Mai zum Kreismusiktag nach Bernhardzell ein und nehmen selber am Parademusik-Wettbewerb teil. Nur daran, denn mehr liegt nicht drin: Das Fest mit dem Namen «music4you» dauert vier Tage, verteilt auf zwei Wochenende. Auf dem Programm stehen eine Ramba-Zamby-Party, der Kreismusiktag, die Veteranentagung und ein Klassentreffen ehemaliger Bernhardzeller Schülerinnen und Schüler.

Jugendband eröffnet Konzertabend

Den Konzertabend am Samstag im Mehrzweckgebäude hat die Jugendband Andwil-Waldkirch unter der Leitung ihres Dirigenten Janosch Wick mit «I’m still standing» von Elton John eröffnet. Mit «You raise me up», «My Dream» und der Zugabe «I will survive» war der musikalische Vortrag der jungen Musikantinnen und Musikanten kurz und prägnant und wurde vom Publikum beklatscht. Zwischendurch gab es eine kurze Ansprache von Alina Wick, welche die Jugendband neu präsidiert.

Nach der Pause gehörte die Bühne der Musikgesellschaft Bernhardzell. Er sei auf gesunde Art nervös, sagte Dirigent Harry Zierler vor dem Konzert. Es war sein erster Konzertabend als Dirigent der MG Bernhardzell, aber nicht sein erster Auftritt mit den Bernhardzellern.

Zierler ist gebürtiger Bernhardzeller und hat viele Jahre in der Musikgesellschaft Trompete und Schlagzeug gespielt. Die Musikgesellschaft zählt aktuell 36 Mitglieder; alle Register seien gut besetzt und jedes Register habe eine Führungsperson. «Das gibt es nicht überall», sagt Zierler, der auch die MG Brülisau dirigiert. Bernhardzell habe zudem aktuell genügend Bläser; es seien sechs neue Bläser eingetreten. «Und da nach der Pandemie kein Abgang verzeichnet werden musste, werden keine Aushilfe gebraucht», sagt Zierler.

Unterhaltsam und abwechslungsreich

Er führte die Musikantinnen und Musikanten schwungvoll durch das Konzert. Das Programm war unterhaltsam und abwechslungsreich. Die Besucherinnen und Besucher bekamen beispielsweise den Marsch «Sonnenschein» von Jean-Pierre Fleury zu hören, den die Bernhardzeller an der Parademusik am Kreismusiktag vortragen werden.

Sie spielten «Ein Leben lang» von den «Faäschtbänkler». Mit «Erinnerung an Zirkus Renz» kamen die Zuhörerinnen und Zuhörer zudem in den Genuss von Zirkusmusik, wie man sie kennt. Am Xylophon brillierte Jonas Müller; es wurde eine Zugabe gewünscht. Den Schluss machte die Musikgesellschaft mit dem 1893 komponierten Militärmarsch «Deutschmeister-Regimentsmarsch»; das Publikum klatschte mit und entliess das Blasorchester mit kräftigem Applaus.

Applaus erhielten auch die geehrten Mitglieder der Musikgesellschaft: Yvonne Alder, Daniel Düring und Dominik Grüninger für die 25-jährige Mitgliedschaft, Christoph Düring für 35 Jahre.

«Für mich war das Konzert sehr befriedigend», sagte Präsident Ramsauer im Anschluss. Auch die Rückmeldungen seien positiv ausgefallen. Er sei froh, könne wieder normal geprobt und Konzertabende durchgeführt werden.