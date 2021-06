Kultur im St.Galler Pfalzkeller: Dinner und Shows unter der Erde

Unterhaltung Grosser Plan in schwieriger Zeit: Sänger und Schauspieler planen Kultur im St.Galler Pfalzkeller Peter John Farrowski und Andreas Michael Roth fehlt das Publikum und dem Publikum fehlt die Kultur: Nun planen der Sänger und der Schauspieler Showabende im St.Galler Pfalzkeller. Feines Essen gibt es obendrauf. Diana Hagmann-Bula 09.06.2021, 05.00 Uhr

Peter John Farrowski (l.) und Andreas Michael Roth wollen im Pfalzkeller ein Programm gegen das kulturelle Aushungern starten. Im Oktober ist es soweit.

Bild: Michel Canonica

Könnten sie Corona abwählen, sie würden es tun. Ist aber nicht möglich. Was hingegen machbar ist: Im Pfalzkeller, wo sonst Gewählte und Abgewählte ihre Gemütslage kundtun, etwas für die Kultur zu unternehmen. Noch immer schränkt das Virus Kulturveranstaltende und Kulturgeniesser ein.

«Die Menschen sind froh, dass sie überhaupt wieder ins Theater und ins Restaurant können. Wir hören das oft.»

Nun wollen Peter John Farrowski und Andreas Michael Roth ihnen beides auf einmal zurückgeben. Mit der Veranstaltungsreihe Dinner & Show. Beginn ist am 2. Oktober.

Bis Dezember 2022 wollen die beiden Veranstalter den mächtigen Raum elf Mal mit Kultur und Leben füllen. «Wir möchten den Gästen eine Erinnerung für ewig schenken. Abende, an denen sie abstellen können und an nichts Schlimmes denken müssen. Schon gar nicht an Corona.» Ein grosses, riskantes Vorhaben, gerade in diesen Zeiten, denkt man sich. Wer sind die beiden Männer, die sich das wagen? Keine Anfänger, wie sie betonen.

Vom Theatermusiker zum Gesangslehrer

Farrowski, Oboist und Sänger, arbeitete viele Jahre am Theater am Gärtnerplatz in München. Der 61-Jährige sagt: «Der Theaterbetrieb ist oft wie Fliessbandarbeit. Mit Kreativität hat das für Musiker nicht viel zu tun. Ich konnte mir nicht vorstellen, bis zur Rente zu bleiben.»

Heute unterrichtet er unter anderem Gesang in Abtwil. Immer wieder überrascht ihn das Talent seiner Schülerinnen und Schüler.

«Gerade für Junge ist es schwierig, überhaupt auf die Bühne zu kommen.»

Also veranstaltet er ein Schülerkonzert mit Essen in einem Restaurant in Wolfhalden. Es ist im Nu ausverkauft. Farrowski und Roth, ein Schauspieler, beschliessen, «die Sache im grösseren Stil aufzuziehen». Das war vor vier Jahren. Und der Beginn von Dinner & Show.

Zuerst essen, dann zuschauen

Ein riesiger Aufwand stecke hinter der Veranstaltungsreihe, betonen die beiden. Künstlerisch, organisatorisch und finanziell. Deshalb sammeln sie per Crowdfunding Geld.

«Wir wollen die auftretenden Künstlerinnen und Künstler anständig entlöhnen, trotzdem die Eintrittspreise vernünftig halten.»

Könneen sie wegen Corona nur einen Teil der 260 Plätze besetzen, brauchen sie ein kleines Polster, erklären die beiden. Sie haben monatelang an Stücken geschrieben, an Lustigem und Erzählendem. Sie haben Künstlerinnen und Künstler eingeladen, von Swing bis Klassik. Farrowski und Roth werden selber auch auf der Bühne stehen.

Gibt es nicht schon genug Dinner mit Shows?, fragt man sich. Der Markt sei nicht überladen, kontern die beiden. Ausserdem unterscheide sich ihr Angebot von anderen. Zuerst wird gegessen, dann die Aufführung geschaut. Sie versprechen:

«Wir trennen die Teile, damit die Besucher beides voll und ganz geniessen können. Bei uns wird man nicht mit verdrehtem Oberkörper am Tisch sitzen müssen.»

Partner im kulinarischen Bereich ist Simon Venturiello von Catering 42. Mit Licht und einer Bühne wollen Farrowski und Roth dem Pfalzkeller seine leicht unterkühlte Atmosphäre austreiben und ihm stattdessen Wärme und Intimität einhauchen. Ihre Anforderung an Raum, Essen und Programm: Hochwertig muss alles sein.

Walter Andreas Müller als Vorbild

Nach seiner Theaterzeit in Deutschland tritt Farrowski an Showabenden in New Yorker Hotels auf, spielt mit Sting und Ganna Nanini eine CD ein. Roth lässt sich zuerst zum Kaufmann ausbilden und steigt in die Lederbekleidungsproduktion seines Vaters ein, ehe er sein Hobby zum Beruf macht, die Schauspielschule abschliesst und ganz auf die Schauspielerei setzt. Roth, der mehrere Jahre lang zum Ensemble der Schlossfestspiele Hagenwil gehört hat, sagt:

Andreas Michael Roth Bild: Michel Canonica

«Ich habe schon mit Walter Andreas Müller zusammengearbeitet. Er ist ein wunderbarer Kollege und ein Vorbild für mich. Weil er nicht an ein beschauliches Rentendasein denkt, sondern immer noch voller Elan und Energie auf der Bühne herumwirbelt.»

Roth ist ganz in Schwarz gekleidet, auch der auffällige Rahmen seiner Brille ist schwarz. Farrowski wirkt eher, als sei er gerade von einer griechischen Insel zurückgekehrt. Er trägt ein Hemd mit türkisfarbenen Streifen, dazu eine Hose in Mittelmeerblau. Ihre Schuhe sind von der gleichen Marke. Nicht die einzige Gemeinsamkeit: Seit vergangenem Jahr leben die beiden in eingetragener Partnerschaft.

Kennen gelernt haben sie sich via Facebook. Roth postet auf Social Media einen Song, den er vertont hatte. Es ist eines der Lieblingslieder von Farrowski. «Wow, toll gesungen», kommentiert dieser. Ein paar Wochen später treffen sie sich zum ersten Mal in Lindau.

Fitness und Kuppeltorte

Roth fährt in seiner Freizeit Velo, wandert und macht Fitness. Farrowski meditiert, kocht und backt. Mohnkuchen mit Eierlikörschmand, eine Torte mit Maracujamangorahm, bayrische Hefeteiggebäcke. Seine Herkunft macht sich in der Küche bemerkbar. Während Farrowski aufzählt, tätschelt Roth, ganz Geniesser, seinen Bauch. Sich nicht herunterziehen lassen von den Umständen und anderen Menschen, nennt er sein Lebensmotto. Und Farrowski meint, ausprobieren, wovon man träumt, auch wenn es unerreichbar scheint.

Peter John Farrowski Bild: Michel Canonica

«Mit Üben und Disziplin kommt man weit.»

Daran erinnert er sich immer wieder und auch die jungen Sängerinnen und Sänger, die er fördern will. Einem gibt er die Gelegenheit, sich einen ganzen Abend lang zu präsentieren: der Dinner-&-Show-Abend vom 19. März 2022 steht unter dem Motto Young Talent Stage. Simon Bächtiger, Absolvent der StageArt Musical & Theatre School in Zürich, wird auftreten.

Den Anfang macht am 2. Oktober 2021 eine Hommage an den jung verstorbenen deutschen Musiker Roger Cicero. «Er war der deutsche Frank Sinatra und hat die Swingmusik mit seinen deutschen Texten populär gemacht», schwärmt Farrowski. An der Neujahrsshow werden Ostschweizer Künstler mitwirken. «Dinner with Gershwin oder doch nur Palatschinken im Dreivierteltakt», eine musikalische Komödie in zwei Akten, bringen Farrowski und Roth am 22. Oktober 2021 in den Pfalzkeller. Sie haben das Stück bereits mehrmals in München gezeigt, und in der Stuhlfabrik Herisau, wo die Veranstaltungsreihe zuerst angedacht war.

Viele der Produktionen basieren auf musikalischen Vorlieben der Veranstalter oder ihren Alltagserlebnissen, wie sie sagen. Farrowski:

«Als Vorlage für Dinner with Gershwin diente zum Beispiel ein Münchner Restaurant, das ich kenne, und in dem die Musik wirklich ungeniessbar war.»

Er freut sich besonders auf den Abend über Peter Kreuder. Er war Komponist und Pianist während der Nazi-Zeit, lernte in der Schweiz Schauspielerin Evita Perón kennen und lieben. «Wir erzählen seine amüsante, aber auch traurige Geschichte.» Und Roths Lieblingsabend? Er denkt nach, kann sich nicht entscheiden. «Alle sind schön.» Er könne kaum erwarten, sich nach der Aufführung endlich wieder unter das Publikum zu mischen und wahrzunehmen, was es gespürt habe.

«Ich habe die Zuschauer vermisst, sehr.»

Link zum Crowdfunding: www.crowdify.net/de/projekt/dinner-show