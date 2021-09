Ein Transmann erzählt vom Coming-Out und seiner Transition

«Kein Gender-Thema beschäftigt heute so wie Trans», heisst es auf dem Flyer zur Veranstaltung im Palace. Oftmals werde gar ein Trans-Trend suggeriert. Doch so etwas gebe es nicht, und man könne sich auch nicht von jemandem zum Trans-Sein beeinflussen lassen, hält Adrian Knecht, Projektleiter für Prävention der Fachstelle für Aids- und Sexualfragen (AHSGA), fest. «Es gibt nicht plötzlich mehr Transmenschen als früher, stattdessen haben immer mehr Personen Zugang zu Informationen und finden so schneller Worte für das, was in ihnen vorgeht.» Er begrüsst es, dass diese Personen nicht mehr den langen Weg des Leidensdrucks gehen müssen. Die Suizidalität sei bei Transjugendlichen massiv erhöht im Vergleich zu Cis-Teenagern. Er rät deshalb den Eltern, dass sie ihre Kinder auf diesem Weg unterstützen. Die AHSGA bietet Beratungen rund ums Thema LGBTIQA+ an – sowohl für Jugendliche als auch für Lehrpersonen und Eltern.

Mit dem Thementalk am 9. September im Palace soll Transmenschen eine Plattform geboten werden, wo sie selbst zu Wort kommen können. «Die Allgemeinbevölkerung wollen wir auf das Thema sensibilisieren, um so Transmenschen in ihrem Kampf um rechtliche Anerkennung und Gleichstellung unterstützen zu können», so Knecht.