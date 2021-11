Untereggen: Tierstall geht in Flammen auf

Untereggen «Das Gebäude und das Jahreswerk der Familie sind zerstört»: Gemeindepräsident zeigt sich erschüttert über Brand in Scheune +++ Löscharbeiten dauern bis Samstagabend Am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr erreichte die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung eines Grossbrandes. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten sollten bis Samstagabend abgeschlossen sein, noch stehen 35 Personen im Einsatz. Gemeindepräsident Norbert Rüttimann besuchte den Brandplatz und sicherte Hilfe zu. Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.11.2021, 15.22 Uhr

Die Löscharbeiten beim Grossbrand in Untereggen dauern auch Stunden nach dem Ausbruch noch immer an. Bild: Rudolf Hirtl

Auf Nachfrage bestätigt Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, den Einsatz von diversen Einsatzkräften in Untereggen am Donnerstag. In den frühen Morgenstunden seien mehrere Anrufe bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen eingegangen. Daraufhin war ein Grossaufgebot mit rund 100 Feuerwehrleuten, mehreren Polizeipatrouillen und dem Rettungsdienst ausgerückt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Stall in Vollbrand, der Dachstock war bereits ausgebrannt. Das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden.

Brandursache unklar – immenser Sachschaden

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar. Florian Schneider sagt am Donnerstagabend auf Anfrage, dass nun definitiv alle Tiere aus dem Stall gerettet werden konnten: 40 Kühe, elf Rinder und sechs Kälber.

Am Donnerstagmorgen kam es in Untereggen zu einem Grossbrand. Bild: BRK News Das Feuer und der Rauch waren weitherum sichtbar. Bild: BRK News Bild: BRK News Die Löscharbeiten dauern auch Stunden nach dem Ausbruch noch immer an. Bild: Rudolf Hirtl Bild: BRK News Die Feuerwehr setzt alles daran, um die Ausweitung des Feuers zu verhindern. Bild: BRK News Das Feuer und der Rauch waren weitherum sichtbar. Bild: Rudolf Hirtl Bild: BRK News Die über 40 Kühe werden auf andere Bauernhöfe verteilt. Bild: Rudolf Hirtl Bild: BRK News

Matthias Rutzer, Kommunikationsverantwortlicher der Feuerwehr St.Gallen sagt auf Anfrage, dass auch am Donnerstagabend noch Einsatzkräfte zur Nachkontrolle vor Ort seien, dies allerdings nur noch zur Brandwache. Beim Heu bestehe nach wie vor die Gefahr auf Mottbrände. Der Brand sei aber unter Kontrolle. Planmässig sollten alle Löscharbeiten bis am Samstagabend abgeschlossen sein. Gemäss Rutzer stehen noch 20 Angehörige des Zivilschutz St.Gallen Bodensee sowie 15 Personen der Feuerwehr St.Gallen im Einsatz.

Durch das Feuer sei ein immenser Sachschaden entstanden. Kapo-Mediensprecher Schneider sagt:

«Ich schätze, dass sich dieser auf über eine halbe Million Schweizer Franken beläuft.»

Ein erschreckender Anblick

«Als ich am Donnerstagmorgen auf dem Brandplatz eintraf, bot sich mir ein erschreckender Anblick. Die Scheune stand im Vollbrand und wir mussten mitansehen, wie das Gebäude und das Jahreswerk der Familie, also die ganzen Futterreserven, zerstört wurden», sagt Untereggens Gemeindepräsident Norbert Rüttimann. «Das einzig Positive ist, dass weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen sind.»

Norbert Rüttimann, Gemeindepräsident Untereggen Bild: Ralph Ribi

Laut Norbert Rüttimann wurden Stall und Scheune in den vergangenen Jahren etappenweise erweitert. Die letzten grösseren Bauarbeiten seien vor nicht einmal zehn Jahren durchgeführt worden.

Hand bieten, damit es vorwärts geht

Das nahe, unbeschädigte Wohnhaus könne aufgrund der starken Rauchentwicklung zumindest für ein paar Tage nicht bewohnt werden. «Die einzelnen Familienmitglieder können meines Wissens bei Verwandten im Dorf untergebracht werden. Falls nötig und gewünscht, wird sich auch die Gemeindeführung um Unterkunftsmöglichkeiten kümmern», so Rüttimann, der seit acht Jahren Gemeindepräsident des Dorfes über dem Bodensee ist.

In Untereggen brannte ein Stall. Video: TVO

Während seiner Amtszeit habe er in Untereggen einen Brand in dieser Dimension noch nicht erlebt. Es sei bedauerlich, dass dies nun passiert sei und der Gemeinderat werde im Rahmen seiner Möglichkeiten unkompliziert Hilfe anbieten. Dazu gehöre auch, die für einen Neubau nötigen Bewilligungsverfahren so rasch wie möglich abzuwickeln. (rtl/fra)