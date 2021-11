Untereggen: Tierstall geht in Flammen auf

Untereggen Brand in Tierstall: Löscharbeiten dauern immer noch an +++ 41 Kühe sind gerettet +++ Sachschaden von über 500'000 Franken Am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr erreichte die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung eines Grossbrandes. Die Löscharbeiten dauern an. Verletzt wurde niemand. Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.11.2021, 13.56 Uhr

Die Löscharbeiten beim Grossbrand in Unterggen dauern auch Stunden nach dem Ausbruch noch immer an. Bild: Rudolf Hirtl

Auf Nachfrage bestätigt Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, den Einsatz von diversen Einsatzkräften in Untereggen. In den frühen Morgenstunden seien mehrere Anrufe bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen eingegangen. Daraufhin ist ein Grossaufgebot mit rund 100 Feuerwehrleuten, mehreren Polizeipatrouillen und dem Rettungsdienst ausgerückt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Stall in Vollbrand. Der Dachstock war bereits ausgebrannt. Schneider ergänzt: «Die Feuerwehr setzt alles daran, dass sich der Brand nicht auf das angrenzende Wohnhaus ausweitet.»