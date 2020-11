«Unsere Jugendlichen haben bescheidene Träume»: Der neue Schulleiter Jens Gassmann führt durch das Abtwiler Schulheim Langhalde Im Schulheim Langhalde in Abtwil werden «schwierige Kinder» therapiert. Doch nicht alle diese Biografien enden traurig oder bescheiden. Ein Waisenkind hat anno dazumal die erste Waldschule der Schweiz gegründet. Melissa Müller 15.11.2020, 18.00 Uhr

Im Handarbeitsunterricht verwirklicht jeder Teenager ein eigenes Projekt. Dieses Mädchen knüpft ein Freundschaftsband, während ein Bub eine Zipfelmütze häkelt.

Bild: Ralph Ribi (5. November 2020)

Im Schulheim Langhalde kracht es manchmal. Da knallen die Türen wie in den besten Familien. Im Jahresbericht ist von Kindern die Rede, die unkontrollierte Wutausbrüche haben und Lehrpersonen beschimpfen. Ist es wirklich so drastisch im Schulinternat mit Säntisblick?

Das Abtwiler Schulheim Langhalde.

Bild: Ralph Ribi (5. November 2020)

Alpakas grasen vor dem über 100-jährigen Bau, umgeben von Wald und Wiesen. 27 Kinder wohnen im Wocheninternat, vier Kinder besuchen die Tagesschule. «Es ist ein Ort mit einer guten Energie», sagt Schulleiter Jens Gassmann. Der 47-jährige Liechtensteiner Unternehmensentwickler, Pädagoge und Historiker ist seit August als neuer Schulleiter im Amt.

Schulleiter Jens Gassmann: «Ich will kein gestrenger Schulmeister mit Rauschebart sein.» Bild: Ralph Ribi (5. November 2020)

Einige Kinder, die in einer Regelschule nicht mehr die für sie notwendige Zuwendung und Betreuung fanden, seien frühkindlich traumatisiert und hätten teils auch Gewalt erlebt. Manche seien traumatisiert durch Krieg und Flucht, andere hätten als Sohn oder Tochter einer alleinerziehenden Teenagermutter einen schwierigen Start ins Leben gehabt. Andere leiden unter der Scheidung ihrer Eltern oder kommen nicht darüber hinweg, dass es in der Familie nicht rund läuft. Oder sie sind überdurchschnittlich intelligent, leiden unter dem Asperger-Syndrom oder an Depressionen.

Man schaue jeden Fall gemeinsam mit Sozialtherapeuten, Lehrpersonen und Therapeuten separat an, sagt Gassmann. Unter dem Einbezug der Eltern werde ein spezielles Setting erarbeitet.

«Niemand kennt die Kinder besser. Gemeinsam arbeiten wir am Wohl der Kinder.»

Unter der Woche wohnen die Schüler in Wohngruppen neben der Schule, am Wochenende dürfen sie nach Hause. Eine gemütliche Sofaecke mit Fernseher ist das Herzstück der Wohngruppe 2. Beim Besuch ziehen sich die Kinder in ihre Zimmer zurück und erledigen vor dem Abendessen ihre Hausaufgaben.

Auf der Wohngruppe leben 27 Kinder. Am Wochenende dürfen sie nach Hause.

Bild: Ralph Ribi (5. November 2020)

Gassmanns Credo lautet: Loben, anerkennen und Stärken fördern, statt defizitorientiert arbeiten.

Ein begabter Zeichner, der nicht aufstehen will

Der Schulleiter hat gemeinsam mit dem fallführenden Sozialpädagogen einen Jugendlichen schulisch betreut, der sich schwer damit tat, morgens aufzustehen und pünktlich Verpflichtungen einzuhalten. «Dieser Jugendliche zeichnete fabelhafte Mangas», sagt Gassmann. «Bei diesem Talent haben wir angesetzt und ihn gefördert.» Der junge Mann schaffte die Aufnahmeprüfung an die Kunstgewerbeschule. Das motivierte ihn, aufzustehen und Termine einzuhalten. «Er hat gelernt, eigene Verhaltensmuster zu erkennen und an sich zu arbeiten», sagt Gassmann. Manche, die einen Tick hätten, seien sich dessen nämlich nicht bewusst.

Es komme vor, dass ein Kind eine Lehrperson unter der Gürtellinie beleidige und man den Respekt erarbeiten müsse. Gassmann, der eine siebenköpfige Klasse unterrichtet, sagt:

«Wir trainieren Soft Facts wie Pünktlichkeit, Anstand und Zuverlässigkeit.»

In der kleinen Gruppe könne man besser auf Bedürfnisse eingehen, aber auch Themen wie Mobbing gezielter angehen.

Alles dreht sich um die Berufswahl

In der Oberstufe dreht sich alles um die Berufswahl. Die Berufsberatung läuft über die IV, eine akademische Laufbahn kommt eher selten vor. «Unsere Jugendlichen erlernen Berufe wie Logistiker, Gerüstbauer, Reinigungsfachfrau, Pferdepflegerin oder Hauswart.» Durch das Schweizer Ausbildungssystem sei aber ein kontinuierlicher Aufbau bis hin zu einem Studium möglich.

Und wovon träumen die Jugendlichen der Langhalde? «Die meisten haben bescheidene Träume», sagt Jens Gassmann.

«Sie wollen mit 18 Jahren unabhängig sein, eine Lehre finden, in einer WG wohnen und ein normales Leben führen.»

Die meisten hätten eine gute Bodenhaftung und auch ein überdurchschnittliches soziales Feingefühl. Sie suchten, wie andere Jugendliche auch, ihren Platz in der Gesellschaft.

Vom Waisenkind zum Schuldirektor

In der Geschichte der Langhalde gab es auch immer wieder Senkrechtstarter. Heimkinder, die es zu Ruhm brachten. Der bekannteste Abkömmling Heinrich Corray (1880 bis 1974) wurde Lehrer und gründete die erste Schweizer Waldschule. Der Pionier der Waldpädagogik führte eine Pestalozzischule und machte sich auch als Kunstsammler und Mäzen einen Namen. Zu Corrays Zeiten hiess die Langhalde noch «Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder».

Apropos Naturpädagogik: Flora und Fauna werden im Unterricht auch heute noch grossgeschrieben. Ein Eichhörnchen huscht oft am Schulzimmer vorbei und lässt sich mit Nüssen füttern. Eine Logopädin nimmt ihre Sennenhündin Yara mit in den Unterricht.

Yara bringt Ruhe ins Klassenzimmer.

Bild: Ralph Ribi (5. November 2020)

Die Besitzerin sagt:

«Yara bleibt immer ruhig, auch wenn um sie herum das Chaos ausbricht.»

Wenn sie den Kindern sagt: «Seid leiser, bitte, Yara zuliebe», dann würden sie dies auch tun. Als einmal ein Bub ausrastete und herumschrie, durfte er mit dem Hund seine Auszeit verbringen. Das Kind legte sich im Gruppenraum neben den Hund, in seine warme Kuhle aus Fell. Nach zehn Minuten hatte er sich wieder beruhigt und konnte danach über den Grund seines Ausrasters sprechen. «Der Hund ist manchmal der beste Therapeut», sagt Gassmann.

53 Raupen eingesammelt

Die Schülerinnen und Schüler beobachten auf einer «Safari» die Kröten, Buntspechte, Blindschleichen und Hornissen rund ums Haus. Ein Bub hat 53 Schwalbenschwanzraupen eingesammelt, die sich in einem Käfig verpuppt haben. Im Frühling sollen die Schmetterlinge schlüpfen, ihre prächtigen Flügel entfalten. So wie die Kinder und Jugendlichen der Langhalde.