«Unser Ziel ist ein vielfältiges Angebot» Stadträtin Maria Pappa sagt, wieso es in der Stadt wenig Platz für Einfamilienhäuser gibt. 07.01.2020, 19.48 Uhr

Stadträtin Maria Pappa, Direktion Planung und Bau. Bild: Benjamin Manser

In der Stadt St.Gallen sind die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser weiter angestiegen. Das Angebot liegt gemäss dem Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank unter der beobachteten Nachfrage. Vor allem familientaugliches Eigentum ab mindestens fünf Zimmern ist Mangelware. Wieso es eine Lücke im Angebot gibt und was die Stadt dagegen unternehmen will, sagt Stadträtin Maria Pappa, Vorsteherin der Direktion Planung und Bau.