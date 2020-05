«Uns ist es wichtig, die Schülerinnen und Schüler mit allen Sinnen abzuholen»: So bereiten sich die Gemeinden in der Region St.Gallen auf die Schulöffnung vor Am kommenden Montag öffnen die Schulen in der Region zwischen Gossau und Rorschach wieder ihre Türen. Doch die Wiedereinführung des Präsenzunterrichts ist eine Herausforderung – und einige Fragen sind noch offen. Michel Burtscher/Jolanda Riedener 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Hier fand seit Mitte März kein Unterricht mehr statt: Das OZ Rosenau in Gossau.

Bild: Beat Belser

Auch in den anderen Städten und Gemeinden zwischen Gossau und Rorschach laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der Schulen auf Hochtouren. Man sei «wirklich froh», sagt etwa der Gossauer Schulpräsident Urs Blaser, dass der Präsenzunterricht am nächsten Montag wieder starten könne. «Und wir sind bereit dafür.»

Urs Blaser, Schulpräsident Gossau Ralph Ribi

Denn im Unterschied zur plötzlichen Schliessung der Schulen Mitte März habe man sich auf die Wiederaufnahme des Unterrichts gut vorbereiten können, betont Blaser. Er teilt auch die Kritik anderer Schulträger am Konzept des Kantons nicht, wonach die Schulen in zwei Phasen wieder geöffnet und die Kinder und Jugendlichen zuerst nur in Halbklassen unterrichtet werden. Blaser sagt:

«Wir sind weiterhin in einem Ausnahmezustand, der die ganze Gesellschaft umfasst.»

Der sorgfältige Umgang mit der Situation könne entscheidend sein, sagt er. Im Hinblick auf den kommenden Montag bleibt noch einiges zu tun. Morgen sollen die Eltern über die nächsten Schritte informiert werden.

Wie viele Schüler bleiben dem Unterricht fern?

Er könne sich vorstellen, sagt Blaser, dass es Eltern gibt, die Bedenken haben, ihr Kind schon wieder in die Schule zu schicken. In solchen Fällen werde man das Gespräch suchen. «Im Moment gibt es aber keine Anzeichen dafür, dass Schüler dem Unterricht fern bleiben werden», sagt Blaser.

Verschiedene Fragen sind noch offen: Etwa jene, wie die Stundenpläne genau aussehen werden und ob die Kinder tageweise in die Schule kommen oder immer nur vor- oder nachmittags. Grundsätzlich finden laut Blaser alle Fächer statt, auch Sport – immer unter Berücksichtigung der Hygienemassnahmen und darum manchmal ein wenig anders als sonst.

«Wir müssen aber flexibel bleiben und die Unterrichtsform anpassen, wenn etwas nicht funktioniert.»

Jürg Seitter, Schulpräsident Gaiserwald. Johannes Wey

Mit ähnlichen Fragen beschäftigen sich auch die Verantwortlichen in Abtwil und Engelburg. Der Gaiserwalder Schulpräsident Jürg Seitter betont: «Wir freuen uns, dass die Kinder wieder in die Schule kommen.» Es sei aber eine herausfordernde Situation, die Wiedereröffnung bedinge einer aufwendigen Planung.

Auch in Gaiserwald ist teilweise noch unklar, wie genau die Kinder in den nächsten Wochen in die Schule gehen sollen. Grundsätzlich werden aber ebenfalls alle Fächer unterrichtet. «Die Vorgabe des Kantons ist, dass wir sie so gut wie möglich abdecken müssen», sagt Seitter.

Es werde trotzdem zu Veränderungen kommen. So sei etwa das praktische Kochen im Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt nicht mehr möglich, weil die Hygienemassnahmen nicht eingehalten werden können. «Da konzentrieren wir uns in nächster Zeit auf die Theorie.»

Kein Fussball, aber Bewegung soll besonders gefördert werden

Guido Etterlin, Schulpräsident Rorschach Urs Bucher

Anstelle des dezimierten Fernunterrichts werden ab Montag auch in den Schulen der Region Rorschach wieder alle Fächer unterrichtet. Dabei liege es an den Lehrpersonen, gewisse Akzente zu setzen: «Uns ist es wichtig, die Schülerinnen und Schülern mit allen Sinnen abzuholen», sagt Rorschachs Schulpräsident Guido Etterlin (SP).

Im Gegensatz zu seinen Kantonsratskollegen Raphael Frei (FDP) und Sandro Wasserfallen (SVP) hält er den Halbklassenunterricht für sinnvoll. Organisieren wolle man sich so, dass alle Schüler täglich den Unterricht besuchen. Etterlin sagt:

«Wir wollen den Kindern eine Tagesroutine geben und ihnen ein klares Signal senden: Die Schule findet jetzt wieder regelmässig statt.»

Zum Beispiel werde am Morgen eine Klassenhälfte unterrichtet und am Nachmittag erledigt sie zuhause Aufgaben. Weitergeführt werde auch die Notfallbetreuung der Kinder. Ein anderes Modell wählt Rorschacherberg, wo die Schüler jeweils jeden zweiten Tag in Halbklassen den Unterricht besuchen und dadurch die Eltern jeweils für einen ganzen Tag entlastet werden sollen.

Fussball ist wohl nicht mehr möglich

Andreas Gehrig, Schulpräsident Goldach Stephanie Engeler

Wie der Halbklassenunterricht in Goldach organisiert wird, entscheiden die Verantwortlichen in diesen Tagen. Noch offen ist auch, wie sich der Mittagstisch und die Kinderbetreuung unter Einhaltung der Hygienemassnahmen umsetzen lasse. Laut Goldachs Schulpräsident Andreas Gehrig werde Mannschaftssport wie Fussball wohl nicht möglich sei, dafür aber andere Bewegungsformen.