Gossau: Wegen Schauspieleinlage falschen Alarm ausgelöst

Unnötiger Rettungseinsatz Frau stürzt sich zwei Mal die Treppe beim Bahnhof Gossau hinunter – «für soziales Experiment» Mit einer spontanen Schauspieleinlage hat eine 56-Jährige Polizei und Rettungskräfte an der Nase herumgeführt. Nun wurde die Frau wegen falschem Alarm per Strafbefehl verurteilt. Sandro Büchler 02.03.2022, 05.00 Uhr

Diese Treppenstufen beim Bahnhof Gossau stürzte sich die Frau hinunter und verursachte damit einen Rettungseinsatz. Bild: Benjamin Manser (25. Februar 2015)

Es ist ein kurioser Fall, der sich im vergangenen November in Gossau abspielt. An einem Samstagabend um 19.36 Uhr entscheidet sich eine 56-jährige Frau spontan, das Verhalten von Passantinnen und Passanten mit einer Schauspieleinlage zu testen. Sie lässt sich die Treppe der Bahnhofsunterführung herunterpurzeln, steht wieder auf, geht nach oben und stürzt sich nochmals die Treppe hinunter. Dann bleibt die Frau liegen und beginnt lauthals um Hilfe zu schreien. Sie weist Umstehende an, die Polizei zu rufen.

Da die ausgerückte Patrouille Verletzungen der Frau nicht ausschliessen kann, werden Rettungskräfte aufgeboten, die die 56-Jährige mit der Ambulanz notfallmässig ins Spital fahren.

«Dort angekommen erhob sich die Beschuldigte unverletzt von der Bahre, gab sich als Performerin zu erkennen und sagte aus, soeben eine soziale Studie durchgeführt zu haben.»

Das alles steht im Strafbefehl, den die Frau kürzlich per Post erhalten hat. Sie wird wegen falschen Alarms zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken verurteilt. Die Beschuldigte, die als Beruf «freischaffende Künstlerin» angibt, muss zudem die Verfahrenskosten von 650 Franken bezahlen. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.

«Aus Spass und Blödsinn» Brandalarm ausgelöst

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Unnötige Notrufe kämen hin und wieder vor, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen gegenüber «20 Minuten»: «Doch seit die Nummern zurückverfolgt werden können, gibt es deutlich weniger Fälle von falschen Alarmen und nicht Notfall bezogenen Anrufen.»

Gleich mehrmals musste sich die St.Galler Staatsanwaltschaft kürzlich mit falschen Alarmen befassen, wie Strafbefehle in drei ganz unterschiedlichen Fällen belegen. Anfang Januar ruft in Rorschach eine 26-Jährige aus dem Kanton Zürich vor einer Bar «in aufdringlicher Art und Weise» den Notruf an – während rund 40 Minuten immer wieder. Doch bereits nach dem ersten Anruf kurz vor 1 Uhr nachts ist eine Polizeipatrouille ausgerückt. Vor Ort stellt sich heraus, dass die Frau lediglich nach Hause will. Sie wurde kürzlich zu einer bedingten Geldstrafe sowie einer 100-Franken-Busse verurteilt.

Im Parkhaus Burggraben löst eine Frau im Oktober einen unnötigen Brandalarm aus. Bild: Michel Canonica (5. Dezember 2019)

Ein zweiter Fall ereignete sich im vergangenen Oktober: «Aus Spass und Blödsinn», wie es im Strafbefehl heisst, schlägt eine 22-Jährige im Burggraben-Parkhaus in St.Gallen mit dem Ellbogen das Sicherheitsglas eines Brandmelders ein, betätigt den Handtaster und löst so einen Brandalarm aus. Die St.Galler Berufsfeuerwehr und die Stadtpolizei müssen unnötigerweise an den vermeintlichen Brandort ausrücken. Die junge Frau kassiert ebenfalls eine bedingte Geldstrafe und eine Busse von 300 Franken.

Fasziniert von Blaulichtorganisationen

Mehrere Monate hält eine 34-Jährige in einem dritten Fall grundlos die Polizei auf Trab. 2020 und 2021 betätigt die Frau in St.Gallen mehrmals die Notrufsäule und gibt an, Suizid begehen zu wollen. In einem Monat löst sie so drei Einsätze aus. An einem anderen Tag ruft die 34-Jährige an einem Nachmittag insgesamt neun Mal mit ihrem Handy die Notrufzentrale an – und spricht kein Wort.

In der Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen werden Notrufe entgegengenommen und die Einsätze koordiniert. Bild: Ralph Ribi

(6. Februar 2020)

Auch übergibt die Frau einer fremden Passantin einen Brief, den sie bei der Polizeistation Wil abgeben soll. Im Brief schreibt die 34-Jährige, es gehe um Leben und Tod – was abermals einen Polizeieinsatz auslöst. Gegenüber der Justiz gibt sie an, sie sei von der Polizeiarbeit fasziniert und wollte, dass die Polizei erscheint. Weil die Frau bei einer Rückführung in die psychiatrische Klinik mit den Füssen gegen zwei Polizisten ausschlägt und diese bespuckt, wird die 34-Jährige zudem wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt.