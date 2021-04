UNIVERSITÄT ST.GALLEN Neuer Campus am Platztor für die HSG mit öffentlichem Park: Zürcher Architekt gewinnt Wettbewerb Auf dem Areal Platztor erstellt der Kanton einen zweiten Campus für die Universität St.Gallen. Damit erhält die HSG den benötigten zusätzlichen Raum. Der Architekturwettbewerb für den neuen Campus in der Stadt St.Gallen ist nun entschieden. Die Jury zeichnet das Projekt «Haus im Park» des Architekten Pascal Flammer aus Zürich mit dem 1. Preis aus. 26.04.2021, 10.15 Uhr

Zum neuen Gebäude gehört auch ein öffentlicher Park. Bild: pd

(pd/red) Die Universität St.Gallen benötigt mehr Raum. Deshalb entsteht auf dem Areal Platztor in der Stadt St.Gallen ein zweiter Campus. Nach Abschluss des Architekturwettbewerbs erarbeitet der Kanton in einem nächsten Schritt das konkrete Bauprojekt. 2023 soll das Bewilligungsverfahren mit dem Sondernutzungsplan starten. Wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst, kann nach dem Baubeginn im 2025 das Gebäude voraussichtlich im Jahr 2029 in Betrieb genommen werden.