Eine neue Chance für den Unihockeyklub Waldkirch-St.Gallen

Unihockey Eine neue Chance für Waldkirch-St.Gallen: Die Ostschweizer wollen auch diese Saison in die Playoffs Die St.Galler NLA-Unihockeymannschaft startet am Samstag auswärts gegen Uster in die neue Saison. Malin Altherr 10.09.2021, 12.00 Uhr

Die NLA-Unihockeymannschaft von Waldkirch-St.Gallen beim Spiel gegen die Grasshoppers aus Zürich. Bild: Michel Canonica

Bereits die 13. Saison kann der Unihockeyklub Waldkirch-St.Gallen nun schon in der NLA bestreiten. Doch die vergangene Saison war keine normale Saison, denn im Dezember durften aufgrund von Corona keine Spiele mehr stattfinden, seit Oktober fanden die Partien ohne Zuschauer statt. Als dann in Januar die Spiele wieder begannen, wurde ein Moduswechsel vorgenommen.

Die Ostschweizer Mannschaft schloss die Saison 2020/21 auf dem achten Platz ab. Ausgeschieden ist die Mannschaft von Trainer Armin Brunner nach einer Best-of-7-Serie gegen die Grasshoppers aus Zürich. Das Team aus der Ostschweiz verlor die Playoff-Serie mit 1:4. Vier Siege gingen auf das Konto der Zürcher, einen Sieg feierten aber auch die Ostschweizer. Trotz des ziemlich deutlichen Endresultats nach den fünf Spielen zeigte der Achtplatzierte vor allem im ersten Spiel eine bemerkenswerte Leistung, als die Mannschaft von Brunner die Zürcher besiegte. Dieser Sieg war eine grosse Überraschung für viele und die Hoffnung stieg, den Zürchern ein weiteres Mal ein Bein zu stellen. Doch nach der Niederlage zum Auftakt steigerte sich GC und gewann die nächsten vier Partien allesamt.

Trainer Armin Brunner gibt seinem Team taktische Anweisungen. Bild: Ralph Ribi

Auch in dieser Saison hat Brunner das Ziel, seine Mannschaft in die Playoffs zu führen. Was danach kommt, sei noch nicht klar, meint Brunner.

«Wir wollen uns individuell, aber auch als Team weiterentwickeln und den Zuschauern attraktive Partien bieten.»

Dass die Mannschaft wieder vor Publikum spielen darf, ist eine durchaus positive Veränderung im Vergleich zur vergangenen Saison. «Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Fans wieder in der Halle begrüssen dürfen», sagt Brunner.

Viele neue Spieler für Waldkirch-St.Gallen

Innerhalb der Mannschaft hat sich viel verändert. Vier erfahrene Spieler des Klubs haben den Rücktritt gegeben, zwei ausländische Spieler sind ebenfalls gegangen. Doch einen leeren Platz hinterlassen sie nicht, denn dank guter Arbeit im Nachwuchsbereich schaffte auch ein Spieler aus der U21 den Sprung in die oberste Liga der Schweiz. Neu zur Mannschaft gehören neben zwei Spielern aus der Schweiz auch zwei aus Finnland, Tuukka Kivioja und Asla Veteläinen sollen den Ostschweizer Sturm verstärken. Die beiden spielen zwar nicht in der finnischen Nationalmannschaft, dennoch sind sie eine Verstärkung für das Team. Trainer Brunner sagt, dass die beiden sicherlich zu den Stammspielern gehörten und sie dem Team helfen könnten, die Saison so erfolgreich wie überhaupt möglich abzuschliessen. Die beiden Finnen sprechen zwar noch kein Deutsch, belegen jedoch einen Kurs. Sie haben sich bereits in die Mannschaft integriert und fühlen sich in der Schweiz wohl.



Frauen mit Ambitionen

Auch die Frauen des Unihockeyklubs Waldkirch-St.Gallen, die in der NLB spielen, haben hohe Ziele in dieser Saison. Ob es für den Aufstieg reicht, wird sich weisen. Sie wollen sich aber zumindest im oberen Teil der Tabelle festsetzen und keine Punkte verschenken, ohne alles gegeben und ihre beste Leistung abgerufen zu haben. Die Equipe startete bereits vergangenen Samstag in die Saison. Das Team feierte einen Sieg im Cup gegen Floorball Uri. Das erste Meisterschaftsspiel bestreiten die St.Gallerinnen am Samstag um 20 Uhr in Giffers.