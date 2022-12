Pablo Mariotti startet mit dem UHC Waldkirch-St.Gallen durch

Unihockey Der Tessiner Schnellstarter Pablo Mariotti verzückt den UHC Waldkirch-St.Gallen Der 19-jährige Stürmer Pablo Mariotti überzeugt in seiner ersten NLA-Saison mit Waldkirch-St.Gallen auf Anhieb. In der internen Skorerliste steht er auf Platz vier. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Der Tessiner Pablo Mariotti skort bei Waldkirch-St.Gallen zuverlässig. Bild: Paul Wellauer

74 Skorerpunkte sammelte Pablo Mariotti in der vergangenen NLB-Saison mit Ticino Unihockey. 56 Tore erzielte er dabei. Der talentierte Schütze wurde daraufhin von der halben NLA gejagt. Das Rennen machte der UHC Waldkirch-St.Gallen. Mariotti entschied sich bewusst für die Ostschweizer. «Hier setzt man auf junge Spieler. Das war der wichtigste Faktor für mich», sagt der 19-Jährige aus Gordola in der Nähe von Locarno. Dazu komme, dass sich der Verein stetig weiter entwickle, so wie er das auch wolle. Nach zwei Probetrainings unterschrieb Mariotti einen Vertrag über ein Jahr.

Gut fünf Monate ist Mariotti nun in St.Gallen. Der Tessiner hat sich im Eiltempo zurechtgefunden – auf und neben dem Feld. Das beweist er im Gespräch. Er beantwortet sämtliche Fragen auf Deutsch, obwohl er bei seiner Ankunft kaum ein Wort verstand. «Zu Beginn war es nicht einfach mit der Sprache, aber im Verein helfen sie mir gerne. Die Mitspieler nehmen sich Zeit, um mir etwas zu erklären, das ich nicht verstehe.»

Dabei geholfen hat sicher auch die berufliche Situation. Mariotti absolviert im Rahmen seiner KV-Ausbildung, die er im Tessin begonnen hatte, ein Büro-Praktikum in einer Vertriebsfirma für Wellnessprodukte in Waldkirch. Mit dem Finnen Tuukka Kivioja bildet er in St.Gallen eine Wohngemeinschaft. «Ich musste mich zuerst daran gewöhnen, nicht mehr mit der Familie zu wohnen. Aber mittlerweile sind wir gut organisiert.»

Lernen von Michael Schiess und Co.

Dass sich Mariotti in St.Gallen wohlfühlt, zeigt er auf dem Unihockeyfeld. Sozusagen im Schnellverfahren hat er sich in der Toplinie von Waldkirch-St.Gallen einen Platz ergattert. Vorne stürmt er neben Center und Nationalspieler Michael Schiess und dem finnischen Verstärkungsspieler Asla Veteläinen, dahinter sichern Captain Roman Mittelholzer und Tino von Pritzbuer ab. Der Tessiner Linksausleger agiert als rechter Flügel und kommt nach den ersten 14 Runden auf 13 Skorerpunkte. Das ist hinter Jesper Silvonen, Michael Schiess und Veteläinen die viertbeste Ausbeute des Teams. «Ich geniesse es, in dieser Linie zu spielen. Ich kann sehr viel von diesen Topspielern lernen.»

Mariotti gibt sich trotz guter Statistiken selbstkritisch. Man sehe, dass es sein erstes Jahr in der höchsten Liga sei. «Ich kann mehr Tore schiessen, mich besser bewegen und meine letzten Pässe kommen noch nicht häufig genug an.» Es ist wohl auch dieser Drang, sein Potenzial möglichst ausschöpfen zu wollen, der den Tessiner bereits in diesem Alter so weit gebracht hat. Schliesslich könnte Mariotti noch zwei Jahre bei den Junioren spielen. Wohin führt seine Reise noch? «Ich will mich in der NLA etablieren, am liebsten in St.Gallen. Irgendwann ist es mein Ziel, in Schweden oder Finnland zu spielen.»

Ein ziemlich komplettes Paket

Waldkirch-St.Gallens Trainer Armin Brunner traut Mariotti viel zu. «Er hat das Potenzial für ganz nach oben.» Sprich: Für die Nationalmannschaft. Trotz einer nicht einfachen Eingewöhnungszeit habe Mariotti rasch seine Qualitäten eingebracht. «Er will Tore schiessen und kann das auch», sagt Brunner. Dabei helfe ihm seine ausgezeichnete Technik sowie die Abschlussqualität. Gepaart mit seiner Kampfermentalität und seiner Fähigkeit, Bälle zu behaupten, ergibt das ein ziemlich komplettes Paket für einen 19-Jährigen. Brunner: «Er hat es verdient, Teil der Toplinie zu sein.» Diese wird auch im letzten Spiel des Jahres gefordert sein. Am Samstag um 17 Uhr kommt es in Weinfelden zum Ostschweizer Derby gegen Floorball Thurgau. Für das formstarke Waldkirch-St.Gallen die Gelegenheit, mit einem Sieg das gute Jahr zu veredeln.

