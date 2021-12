Unglück «So etwas habe ich noch nie erlebt»: Feuerwehr stand nach Grossbrand in Gaiserwald bis am Sonntag im Einsatz – auch der Gemeindepräsident war vor Ort In der Nacht auf Samstag hat ein Feuer eine Werkstatt in St.Josefen vollständig zerstört. Nebst den zahlreichen Einsatzkräften begab sich auch Gemeindepräsident Boris Tschirky an den Unglücksort. Die Brandursache ist nach wie vor unklar, die Ermittlungen laufen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 13.12.2021, 15.37 Uhr

Schonungslose Flammen: Vom Gebäude mitten in St.Josefen ist nicht mehr viel übrig. Andri Vöhringer (13. Dezember 2021)

Flammen und Rauchwolken bis in den Himmel hinauf: Die rund 180 Einwohnerinnen und Einwohner der Ortschaft St.Josefen, die zur Gemeinde Gaiserwald gehört, haben alles andere als ein ruhiges Wochenende hinter sich. In der Nacht auf Samstag ist ein Gebäude an der Spiseggstrasse vollständig niedergebrannt.

Mehrere Augenzeugen hatten kurz nach Mitternacht den Notruf alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Liegenschaft bereits in Vollbrand. Das Haus, bei dem es sich gemäss Angaben der Polizei um eine private Schreinerwerkstatt handelte, wurde durch das Feuer vollständig zerstört und konnte nicht mehr gerettet werden. Eine 66-jährige Person musste zudem ins Spital gebracht werden. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, konnte das Spital aber bereits nach einigen Stunden wieder verlassen.

Das Haus brannte lichterloh. Kapo SG

Der Gemeindepräsident war bis 4 Uhr vor Ort

Der Grossbrand hatte einen Grosseinsatz zu Folge. Die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen hatte zuerst die Feuerwehr Gaiserwald aufgeboten. Diese forderte während des Einsatzes eine Alarmstufenerhöhung an, in Zuge derer die Feuerwehr St.Gallen aufgeboten wurde. Rund 200 Angehörige der Feuerwehr Gaiserwald sowie der Berufs- und Milizfeuerwehr der Stadt St.Gallen waren schliesslich vor Ort. Auch mehrere Rettungsteams und Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen im Einsatz.

200 Feuerwehrleute waren vor Ort. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Spiseggstrasse gesperrt werden. BRK News

Ebenfalls vor Ort war Gaiserwalds Gemeindepräsident Boris Tschirky. Er sei in der Nacht kurz nach Feuerausbruch direkt kontaktiert worden. «Ich war zufällig noch unterwegs und begab mich gleich vor Ort», erzählt er. Bis 4 Uhr morgens sei er am Unglücksort geblieben, um die Situation zu beobachten und zu schauen, dass alle Personen evakuiert werden.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident Gaiserwald. Benjamin Manser

Am Samstag sei er dann erneut vorbeigegangen. «Ich stand zudem in intensivem Kontakt mit dem Feuerwehrkommandanten.» Für Tschirky, seit 2013 Gemeindepräsident in Gaiserwald, war der Grossbrand am Wochenende eine traurige Premiere.

«In meiner Amtszeit habe ich so etwas noch nie erlebt.»

Angrenzende Häuser wurden nicht beschädigt

Das Feuer zu löschen, dauerte einige Stunden. Für die Löscharbeiten legten die Einsatzkräfte mehrere Leitungen. Ein naher Bach wurde gestaut, um abfliessendes Löschwasser aufzufangen. Mit Hilfe eines Krans legte die Feuerwehr zudem Glutnester frei. Und auch als das Feuer endlich erloschen war, standen die Feuerwehrleute noch Stunden im Einsatz. Die Feuerwehr habe bis am Sonntagvormittag Brandwache gehalten und bis am Sonntagabend noch sporadische Kontrollen durchgeführt, sagt Kapo-Mediensprecher Florian Schneider am Montag auf Anfrage. Die Kantonspolizei sei bis Samstagabend vor Ort gewesen.

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. PD

Durch den Brand wurden zahlreiche Funken durch die Luft von der Brandstelle fortgetragen. Die angrenzenden Häuser wurden laut Schneider jedoch nicht beschädigt.

Auslöser für das Feuer ist noch unklar

Auch drei Tage nach dem Brand ist immer noch unklar, wie es zu diesem kommen konnte. Für die Ermittlung der Brandursache ist das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei zuständig. Die Ermittlung sei noch im Gange, sagt Schneider. Können gewisse Ursachen bereits ausgeschlossen werden? Es sei noch zu früh, um eine Aussage zu machen.

Sobald die Ermittlung abgeschlossen sei, müsse entschieden werden, was mit dem Gebäude geschieht, so Schneider. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

