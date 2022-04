Unglück Kleinflugzeug nach Start in Altenrhein in den See gestürzt: Pilot meldete technische Probleme und sollte zum Flugplatz zurückkehren +++ Anwohnerin: «Es gab keinen Knall» Am frühen Donnerstagnachmittag ist ein Kleinflugzeug nach dem Start in den Bodensee gestürzt. Alarm schlugen mehrere Passanten. Die Rettungsorganisationen stehen im Grosseinsatz. Wie viele Menschen in der Maschine sassen und ob sie das Unglück überlebt haben, ist unklar. Daniel Walt, Luca Hochreutener und Sandro Büchler Aktualisiert 28.04.2022, 16.11 Uhr

Das Wrack des abgestürzten Flugzeugs. Aufgrund des tiefen Wasserpegels können die Rettungskräfte zu Fuss zur Absturzstelle gehen. Bild: Ralph Ribi

Gerade einmal einen Monat ist es her, dass im Alpstein ein Flugzeug abstürzte. Es handelte sich um eine Cessna, mit welcher der 63-jährige Pilot nach Italien fliegen wollte. Der Mann hat das Unglück nicht überlebt. Nun meldet die Kantonspolizei St.Gallen einen weiteren Flugzeugabsturz.

Bei der verunfallten Maschine handelt es sich um ein Kleinflugzeug, welches nach dem Start beim Flugplatz Altenrhein bei Staad in den See gestürzt ist.

Grosseinsatz der Rettungsorganisationen

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation St.Galler Kantonspolizei. Bild: Kapo SG

Auf Anfrage erklärt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei, ein Passant habe bei der Polizei Alarm geschlagen. «Ein zweiter meldete dann, dass das Flugzeug noch auf dem Wasser sei», so Krüsi. Es folgten weitere Anrufe – in einem davon hiess es gemäss Krüsi, die Unglücksmaschine sei ziemlich beschädigt, in einem anderen, sie sei mittlerweile gesunken.

Die Unfallstelle befinde sich rund 50 Meter vom Ufer entfernt. Hanspeter Krüsi:

«Das Wasser an der Unfallstelle ist knietief, man kann mit Stiefeln dorthin waten.»

Wie Krüsi weiter ausführt, ist die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. Ebenfalls im Einsatz stehen Rettungskräfte, die Rega, Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Seerettung sowie Taucher. Auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST sei informiert worden, so Krüsi.

In einer weiteren Medienmitteilung informierte die Kantonspolizei darüber, dass der Pilot vor dem Absturz technische Probleme gemeldet hatte. Laut Mitteilung war ihm die Landeerlaubnis zur Rückkehr zum Flugplatz gegeben worden.

Anwohnerin hörte keinen Knall, dafür dann die Sirenen

Eliane Vilarino. Archivbild: Sandro Büchler

«Es gab keinen Knall. Vom Absturz habe ich zu Beginn gar nichts mitbekommen», sagt Eliane Vilarino, die am Seeufer direkt neben der Unfallstelle wohnt.

«Erst als ich die Sirenen von Ambulanz und Polizei gehört habe, ging ich auf den Balkon und sah das Flugzeug im Wasser.»

Rasch seien auch ein Rega-Helikopter und die Feuerwehr eingetroffen. «Jetzt ist der Uferbereich weiträumig abgesperrt.»

Ähnliches Unglück vor einem Jahr

Die Meldung erinnert an einen ähnlichen Vorfall von vor einem Jahr. Im Februar 2021 ist schon einmal ein Flugzeug bei Staad in den See abgestürzt, damals beim Landeanflug. Der Pilot, ein 70-jähriger Deutscher, konnte gerettet und an Land gebracht werden.

