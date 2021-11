UNGEWÖHNLICH Nach spärlich besuchter Aufführung in der St.Galler Lokremise: Zuschauer schenkt dem Ensemble spontan 1000 Franken Ein grosszügiger Spender hat im Oktober das Ensemble Boxopera überrascht. Nun will dieses den Betrag an die St.Galler zurückgeben und verschenkt Tickets für die Aufführung am 20. November in der Lokremise. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 11.11.2021, 17.00 Uhr

«Ein Privileg, diese Gruppe auf der Bühne zu haben»: Boxopera kehrt am 20. November mit dem Musiktheater Otello in die Lokremise zurück. Bild: PD

Seit 35 Jahren steht er als Schauspieler und Sänger auf der Bühne. Aber so etwas hat Peter Bernhard noch nie erlebt. Da gratuliert ihm ein Mann zur gelungenen Darbietung und übergibt ihm Geld. Tausend Franken.

Der 58-Jährige kann sich noch gut an den Abend des 30. Oktober erinnern. Mit seinem Ensemble Boxopera führte er in der St.Galler Lokremise das Musiktheater Otello auf. «Knapp 40 Zuschauer waren da, dabei hätten rund 250 Personen Platz gehabt. Das Publikum war total begeistert», sagt Bernhard. Nach Ende des Stücks habe ihn seine Frau gerufen. Neben ihr stand der Spender, der anonym bleiben möchte. Sehr gefallen habe ihm das Stück, meinte er zu Bernhard. Und er bedauerte das spärliche Publikum. Die «wunderbare Produktion auf sehr hohem Niveau» verdiene viel mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Zumindest einen «Zustupf in die Ticketkasse.»

«Dann reichte er mir die Hand. Ich spürte die Geldnote. Vielleicht hundert Franken, dachte ich mir. Doch dann sah ich die violette Farbe.»

Bernhard bedankt sich. Am nächsten Tag doppelt der Geschäftsführer noch einmal per Telefon nach.

«Überangebot dünnt Publikum aus»

Bernhard und sein Team wollen das Geld nicht für sich behalten. «Wir wollen es in die Zuschauer investieren. Das ist im Sinne des Mannes, der uns beschenkt hat», sagt er. Und rechnet vor: Die tausend Franken würden exakt zwanzig Tickets entsprechen. «Zehn à 55 Franken Normalpreis und zehn à 45 Franken ermässigter Preis.» Am 20. November kehrt Boxopera in die Lokremise zurück. Das war von Anfang an so geplant. Nicht geplant war: Beim Kauf von zwei Tickets für die Vorstellung erhalten die ersten zehn Käuferinnen und Käufer zusätzlich zwei Gratis-Tickets.

«Eine wundervolle, aber seltene Geste. Grossartig!»

Das sagt auch Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise, als sie die Geschichte vom grosszügigen Spender hört. Und: «Boxopera hat das wirklich verdient.» Zögerlich und kurzfristig würden die Menschen momentan Tickets buchen. «Das Verhalten hat sich geändert. Man wartet lieber noch das Wetter ab oder den eigenen Gesundheitszustand», sagt Hadorn. Die Lokremise könne ihren Saal momentan nicht füllen. Das habe auch damit zu tun, dass in dieser Jahreszeit viele kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Hadorn:

«Im Verhältnis zu den Zuschauerinnen und Zuschauern besteht ein Überangebot. Das dünnt das Publikum aus.»

Beim Zürcher Ensemble Boxopera komme hinzu, dass es in St.Gallen noch nicht sehr bekannt sei. «Für uns ist es ein Privileg, diese Gruppe auf unserer Bühne zu haben. Ihr Stück hat nichts gemein mit einer klassischen Oper und fällt sehr experimentell aus. Das passt zu uns.» Sie wünsche Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Publikum mehr Zulauf bei der zweiten Aufführung. Mehr Atmosphäre. «In einem Kleintheater mag es mit wenig Besuchern elektrisierende Momente geben. Unsere Räume sind dafür aber zu gross.»

In St.Gallen eine neue Sparte kennen gelernt

Dabei könnte Bernhard Kulturinteressierten durchaus schon begegnet sein auf den Bühnen dieser Stadt. 1996 bis 1999 war er als Schauspieler am Theater St.Gallen engagiert. «Damals animierte man mich, einen Gesangspart im Musical ‹Kiss Me, Kate› zu übernehmen», erinnert er sich. Es war der Anfang einer grossen Liebe, jener zum Gesang. Bernhard entscheidet sich, die Sparte zu wechseln, studiert Operngesang beim bekannten Kammersänger Nicolai Gedda.

In der Lokremise stellt Bernhard Otello dar, einen maurischen General. «Wir wollen Opern auch jenen zugänglich machen, die noch nie eine besucht haben. Das ist unsere Mission», sagt der Aargauer. Das künstlerische Team hat die Oper Verdis mit Schauspielelementen nach William Shakespeare versetzt. «Wir singen in Italienisch und sprechen in Deutsch.» So sei das Stück leichter zu verstehen.

Bernhard sagt:

«Ausserdem ist es sehr aktuell: In <Otello> geht es um Fake News, häusliche Gewalt, Intrigen und Femizid. <Otello> bringt auf der Bühne seine Partnerin Desdemona um, weil sein Kontrahent erzählt, sie habe ihn betrogen. Hat sie aber nicht.»

Und verweist auf eine Nachricht, die ihn letzthin erschüttert hat: «In der Schweiz wird durchschnittlich alle zwei Wochen eine Frau ermordet.»

Bernhard hofft, dass der Wunsch des Spenders in Erfüllung geht. Und der Saal in der Lokremise diesmal voll sein wird.

Interessierte bestellen die Tickets per Mail an info@boxopera.net. Bitte vollständige Adresse angeben. Die Tickets und die beiden Freikarten werden dann umgehend elektronisch oder per Post zugesandt.

Ticketbestellung direkt über die E-Mail-Adresse: info@boxopera.net