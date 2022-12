Rorschachs Hauptstrasse wird aufgemotzt und verschönert

Unendliche Baustelle Rorschachs Hauptstrasse wird aufgepeppt: Der Adlerbach wird unterirdisch verschoben Der Kanton St.Gallen gestaltet die Hauptstrasse in Rorschach im Abschnitt Kirchstrasse bis Bodan zusammen mit der Stadt Rorschach neu. Die Bauarbeiten dazu laufen gefühlt schon ewig, konkret seit April 2021. Am 16. Januar 2023 startet die letzte Etappe (West) der Strassensanierung, die abschliessenden Deckschichtarbeiten folgen ab 2024. Rudolf Hirtl 20.12.2022, 22.54 Uhr

Im Abschnitt zwischen Kronenplatz und Bodan wird die Hauptstrasse ab 16. Januar umgestaltet. Bild: Tino Dietsche

Rorschach macht es Autofahrern und Bewohnern nicht leicht. Baustellen und Ampeln entlang der Hauptstrasse kosten seit bald drei Jahren Zeit, Geld und Nerven. Wenigstens kann sich das Ergebnis sehen lassen. Insbesondere die mittlere Etappe zwischen Signalstrasse und Kronenstrasse macht schon jetzt Lust auf den Frühling. Die Taxistellplätze sind weg, das Trottoir wurde markant verbreitert, Cafés und Gelaterias können bei schönem Wetter draussen tischen und die Gäste verwöhnen.

Noch nicht verwöhnt werden die Anwohnerinnen und Anwohner der Hauptstrasse, die in Rorschach Teil der Kantonsstrasse Nr. 1 (Rorschach–Rheineck) ist und im Eigentum des Kantons St.Gallen steht. Nach der kurzen Feiertagspause geht es nämlich am Montag, 16. Januar, mit stehenden Kolonen und Baulärm weiter.

Adlerbach umfliesst neue Wohnbebauung

Je nach Witterungsbedingungen starten dann die Bauarbeiten der Etappe West der Strassenraumgestaltung. Im Abschnitt zwischen Kronenplatz und Bodan wird die Hauptstrasse aufgrund der Arbeiten nur einspurig befahrbar sein. Die Verkehrsregelung erfolgt laut Mitteilung des kantonalen Tiefbauamts über eine Lichtsignalanlage. Die erste Bauphase wird voraussichtlich bis Juli 2023 dauern, die zweite von Montag, 14. August, bis Dezember 2023, wobei schlechtes Wetter die Bauarbeiten markant verzögern kann.

Parallel zu den eigentlichen Strassenbauarbeiten durch den Kanton St.Gallen werden auch die Werkleitungen sämtlicher Werkeigentümer und der technischen Betriebe der Stadt Rorschach erneuert und erweitert. Der Durchlass Adlerbach wird zudem neu erstellt. Gemäss Carmine Lo Russo, Projektleiter Strassenbau, Tiefbauamt des Kantons St.Gallen, ist dies nötig wegen der geplanten Wohnüberbauung Jaobspark. Der Bach wird auf Höhe Haus «Zubi» (blaues Haus im oberen Bild) gefasst und diagonal 15 Meter in Richtung St.Gallen verlegt, damit er am äussersten Haus der künftigen Überbauung vorbeifliesst. Kein ungewöhnliches «Manöver», auf dem Stadtgebiet gibt es mehrere unterirdische Bäche, deren Verläufe auf diese Weise korrigiert wurden.

Leitungen für das Anergienetz werden verlegt

Die Stadt Rorschach schafft im Rahmen der Werkleitungserneuerung die Möglichkeit, durch die Liegenschaften im Zentrum ein sogenanntes Anergienetz zu nutzen. Der Bodensee ist nämlich nicht nur Naherholungsgebiet, Trinkwasserquelle und Lebensraum für Fische. In ihm schlummert auch ein immenses Potenzial für die Gewinnung klimafreundlicher Energie zum Heizen und Kühlen von Gebäuden. In 20 bis 40 Metern Tiefe wird das vier bis zehn Grad warme Wasser aus dem See ans Ufer gepumpt. In einem Wärmetauscher wird dem Wasser Wärmeenergie entzogen, die an einen anderen Wasserkreislauf abgegeben wird, der zu den Gebäuden führt. Dafür werden laut Carmine Lo Russo Leitungen mit einem Durchmesser von 40 Zentimeter verlegt.

Während der mittleren Etappe wurden die Trottoirs zwischen Signalstrasse und Kronenstrasse markant verbreitert. Bild: Tino Dietsche

In den Jahren 2015/2016 wurde bereits die Hauptstrasse in Rorschach zwischen Bellevue und Kirchstrasse neugestaltet. Die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten im Abschnitt zwischen der Kirchstrasse und der Mariabergstrasse sowie im Abschnitt zwischen der Signalstrasse und dem Kronenplatz konnten in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen werden.

Der von den Bauarbeiten betroffenen Anwohnerschaft und den Gewerbetreibenden stehen verschiedene Dialogmöglichkeiten zur Verfügung. Neben einer telefonischen Infoline werden Bau-Updates vor Ort durchgeführt. «Wir haben mit Anwohnenden und Gewerbetreibenden einen sachlichen und lösungsorientierten Austausch. Kritik muss ich mir aktuell keine anhören, die Leute freuen sich vielmehr darüber, was hier entsteht und dass ein Ende der Bauarbeiten in Sicht ist», so der Vertreter des kantonalen Tiefbauamtes.