Umzug Im Gossauer Rathaus wird der Platz knapp: Nun wird auch das Grundbuchamt ausgelagert Das Gossauer Grundbuchamt befindet sich ab dem 26. August nicht mehr im Rathaus, sondern im Werk 1. Grund dafür ist, dass immer mehr Personen in der Stadtverwaltung arbeiten. Eine Sanierung oder Erweiterung des Rathauses muss aber noch warten. Perrine Woodtli 18.08.2021, 05.00 Uhr

Im Werk 1 gibt es nicht nur ein Restaurant, sondern auch mehrere Büroräume. Schon bald ist dort auch das Gossauer Grundbuchamt zu finden. Urs Bucher (8. August 2017)

Sieben Angestellte arbeiten derzeit auf dem Grundbuchamt der Stadt Gossau. Ab dem 26. August tun sie dies nicht mehr wie bisher im Rathaus, sondern im Werk 1. Ab dem 23. August wird von der Bahnhofstrasse 25 an die nahe gelegene Fabrikstrasse 7 gezügelt. Bis und mit 25. August ist das Amt wegen der Umzugsarbeiten nicht erreichbar, wie die Stadt Gossau mitteilt.

Grund für den Umzug ist der Platz. Die Gossauer Stadtverwaltung habe über die Jahre immer mehr Aufgaben erhalten, heisst es in der Mitteilung.

«Entsprechend nahm der Personalbestand zu und der Platz im Rathaus wurde knapp.»

Einerseits hätten die Aufgabenfülle und die Komplexität verschiedener Aufgaben zugenommen, worauf mit mehr Stellen reagiert werden musste, ergänzt Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Gossau.

Urs Salzmann, Gossauer Kommunikationsbeauftragter. Ralph Ribi

Als Beispiele nennt er den Personalbereich, den Tiefbau, den IT-Dienst oder die Stadtentwicklung. Andererseits seien für neue Aufgaben zusätzliche Stellen geschaffen worden, etwa die Fachstellen Sport, Integration, Alter und Gesundheit.

Auch das Finanzamt und den Informatikdienst ausgelagert

Das Grundbuchamt ist nicht der erste Bereich der Stadtverwaltung, der ausgelagert wird: Bereits vor zehn Jahren zügelte das Finanzamt in die frühere Hauswartwohnung in den Stadtwerken. Später lagerte die Stadt auch den Informatikdienst aus. Dieser ist ebenfalls im Werk 1 eingemietet.

Das Schulamt blieb zudem auch mit der Bildung der Einheitsgemeinde im Jahr 2001 an der Merkurstrasse 12, das Jugendsekretariat mit dem Kubus befindet sich an der Mooswiesstrasse und die Schulsozialarbeit in den Schuleinheiten.

Sanierung oder Neubau muss noch warten

Doch nicht nur an Platz mangelt es im Gossauer Rathaus. Schon länger ist geplant, dass dieses dereinst rundum erneuert oder gar neu gebaut werden soll. Die meisten Teile des 1962 erstellten Haupttrakts sind noch im Originalzustand und haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Sie erfüllen weder die heutigen energetischen Anforderungen noch die gesetzlichen Vorgaben zu Brandschutz, Fluchtwegen oder Personensicherheit.

Auch das Raumklima für die Mitarbeitenden sei mehr als grenzwertig, so Salzmann: «Im Sommer zu heiss, im Winter kalt und zugig.»

Das Gossauer Rathaus. Urs Bucher

Doch eine Sanierung oder ein Neubau muss noch warten. Eine Machbarkeitsstudie wurde zwar erstellt, das Vorhaben aber in der Priorität zurückgestuft. Verschiedene Projekte und Aufgaben wie beispielsweise die Sportwelt Gossau, die Ortsplanungsrevision oder die Sommerau seien für eine Verwaltung dieser Grösse sehr herausfordernd, sagt Salzmann.

«Wir müssen Vorhaben priorisieren.»

In der Legislaturplanung 2021–24 sei kein Entscheid über eine Sanierung oder ein Neubau des Rathauses vorgesehen.

Bis die Mängel dereinst behoben werden können, sei unter anderem die Personensicherheit mit organisatorischen Massnahmen verbessert worden. Laut Salzmann wurden die Alarmierungsinfrastruktur ausgebaut, die internen Abläufe für Bedrohungssituation optimiert und die Mitarbeitenden für solche Situationen ausgebildet.