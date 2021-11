Umzug Die Mörschwiler Ponys grasen nun in Amriswil: Ruth Jungs Ponyhof ist umgezogen Über 30 Jahre lang gehörte der Ponyhof mitten im Dorf fest zu Mörschwil. Nun sind die Stallboxen leer: Der Ponyhof von Ruth Jung ist nach Biessenhofen bei Amriswil gezügelt. Die Tierfreundin ist einerseits wehmütig, freut sich aber über die schöne neue Reitanlage. Das nun leere Grundstück in Mörschwil soll überbaut werden. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Dort, wo bis Anfang Oktober noch knapp 20 Ponys und Pferde lebten, stehen heute nur noch Bauvisiere. Das Grundstück des ehemaligen Ponyhofs mitten in Mörschwil soll überbaut werden. Andri Vöhringer (28. Oktober 2021)

Für viele Mörschwilerinnen und Mörschwiler waren sie ein fester Bestandteil des Dorfes: Die Ponys und Pferde vom Ponyhof. Mitten im Dorf befand sich seit 1990 eine Oase für Vierbeiner und Fellfreunde. Täglich spazierten oder ritten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit den Ponys und Pferden durch das Dorf und die Mörschwiler Natur. Damit ist nun Schluss. Die Stallboxen sind leer, in der Reithalle ist es still. Der Ponyhof ist nach über 30 Jahren umgezogen. Damit endet eine Ära.

Ruth Jung, Reitpädagogin und Inhaberin Ponyhof. Bild: Michel Canonica

Die 15 Ponys und zwei Pferde grasen nun auf einer Reitanlage in Biessenhofen bei Amriswil. Rund 20 Autominuten von Mörschwil entfernt. Ruth Jung sagt:

«Wir alle haben uns wunderbar eingelebt. Ich könnte es mir nicht schöner vorstellen.»

Die 65-Jährige führte über 30 Jahren den Ponyhof Mörschwil. Die Reitpädagogin ist auf dem Hof aufgewachsen und hatte diesen 1990 übernommen. Vor einigen Jahren hat sich die Lehrerin frühpensionieren lassen, um sich voll und ganz ihren Tieren sowie den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in den Reitstunden zu widmen. Nebst klassischen Reitstunden bietet Jung auch heilpädagogisches Reiten an sowie Therapiestunden für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen.

Neues Paradies im Thurgau gefunden

Ruth Jung wusste schon seit langer Zeit, dass sie das idyllische Fleckchen in Mörschwil irgendwann verlassen muss. Das rund 6400 Quadratmeter grosse Grundstück gehört seit zehn Jahren der Bücheler Immobilien AG, zu der Jung familiäre Verbindungen hat. Das Unternehmen kündete bereits vor einigen Jahren an, dass das Grundstück an bester Lage mit Seesicht dereinst überbaut werden soll. Im vergangenen März wurde schliesslich das Abbruch- und Baugesuch eingereicht. Geplant sind fünf Mehrfamilienhäuser und eine Tiefgarage. Das Bauvorhaben wird derzeit aber von fünf Einsprachen blockiert, wie es bei der Gemeinde heisst.

Sie habe die Suche nach einem neuen Standort bereits 2018 gestartet, sagt Jung. Sie besichtigte zahlreiche Höfe in den Kantonen St.Gallen und Thurgau. Die Bücheler Immobilien AG konnte zwischenzeitlich die Reitanlage in Biessenhofen kaufen und stellt diese nun Jung zur Verfügung. Dort war Jung einst selber geritten. Sie kommt ins Schwärmen.

«Es ist eine wunderschöne Anlage.»

Auf dem neuen Hof in Biessenhofen haben die Tiere mehr Platz. Bild: PD

Die neue Reitanlage mit grosser, heller Halle sei viel geräumiger als jene in Mörschwil. Die Tiere hätten mehr Platz und Auslauf - auch dank des Freilauf- und Aktivstalls. In Mörschwil standen die Ponys und Pferde in Boxen. «Im neuen Stall wurden alle Wände rausgenommen. Die Ponys sind nun gemeinsam und naturnah als Herde unterwegs und können sich frei bewegen.»

Auch das Ausreitgelände rund um die Reitanlage sei toll. «Wir können stundenlang durch den Wald spazieren und reiten.» Sowohl die Tiere als auch die Reiterinnen und Reiter würden das geniessen. Jung sagt:

«Ich kenne keinen heilpädagogischen Reiterhof, der so eine tolle Anlage hat.»

Natürlich sei sie aber auch etwas wehmütig, wenn sie an den Hof in Mörschwil denke, an den «heimeligen Ort». Auch einigen Mörschwilerinnen und Mörschwilern fehlen die Ponys. «Ein Paar, das neben dem Hof wohnt, hat mir nach dem Umzug gesagt, dass sie uns vermissen», sagt Jung. Die beiden hätten sich daraufhin den Hof in Biessenhofen angeschaut. «Sie haben sich sehr gefreut, dass wir es so schön haben.»

Auch eine grosszügige Reithalle gehört zum neuen Hof. Bild: PD

«Ponys wussten nicht mehr, was Transporterfahren ist»

Einen Hof mit 15 Ponys und zwei Pferde zügeln – das benötigt einiges an Organisation. Ruth Jung konnte beim Umzug Anfang Oktober auf die Hilfe von ihren Schwestern sowie zahlreichen Freundinnen und Freunden zählen. Auch einige ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten, die bei Jung einst eine Ausbildung absolviert hatten, sowie Schülerinnen und Schüler seien mit ihren Pferdetransportern und Autos gekommen.

Die meisten Tiere seien seit Jahren nicht mehr verladen worden, sagt Jung. «Die wussten gar nicht mehr, was Transporterfahren ist.» Dennoch habe alles problemlos funktioniert. «Die Ponys liefen ohne einen Mucks zu machen in die Transporter und blieben ruhig und entspannt», sagt Jung. «Dass es so gut klappt, hat mich selber erstaunt.» Angekommen im neuen Zuhause, hätten sich alle schnell und gut eingelebt.

Viele Kinder bleiben weiterhin bei ihr

In Mörschwil hatte Ruth Jung jeweils rund 100 Kinder und Jugendliche pro Woche bei sich. Es habe natürlich ein paar Schülerinnen und Schüler gegeben, denen der Weg nun zu weit sei. Viele kämen aber weiterhin zu ihr – trotz des für einige längeren Weges. Mehrere Mütter hätten nun Fahrgemeinschaften gebildet, sodass jede beispielsweise nur einmal im Monat fahren muss. «Viele Eltern und Kinder sagten mir, dass sie bei mir und den Ponys bleiben wollen», sagt Jung.

Ruth Jung während einer Reitstunde auf dem Ponyhof in Mörschwil. Ihr Reithof soll ein Ort frei von jeglichem Druck sein. Bild: Michel Canonica

Viele Kinder hätten gar keine Möglichkeit, in einen anderen Reitstall zu gehen. Der Umgang in «normalen» Reitställen sei oft etwas sportorientiert und nicht gemacht für ängstliche oder schüchterne Kinder, sagt Jung. «Viele von ihnen brauchen Erwachsene an ihrer Seite, die keinen Druck machen, wenn sie mit dem Pony zusammen sind.»

