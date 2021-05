Umzug Das Staatsarchiv soll ins St.Galler Lachen-Quartier kommen: Das Quartier nimmt's gelassen Das Staatsarchiv soll nach St.Gallen-Lachen zügeln. Euphorisch ist deswegen im Quartier keiner. Das Projekt stösst aber auf Zustimmung. Reto Voneschen 11.05.2021, 05.00 Uhr

In der Bildmitte der neue Standort fürs Staatsarchiv umgeben von (im Uhrzeigersinn) Familiengärten, dem städtischen Werkhof Waldau, dem Quartiertreff Brache Lachen, dem Oberstufenschulhaus Schönau und dem Altersheim St.Otmar. Dahinter liegt im Halbkreis das Lachen-Quartier. Bild: Michel Canonica (8. Mai 2021)

Der Kanton will das Staatsarchiv in der Stadt St.Gallen an einem Standort zusammenführen. Dafür ist er gemäss Vorlage an den Kantonsrat bereit, 44 Millionen in die Hand zu nehmen. Als Standort ist der heutige Campus Waldau der Fachhochschule im Lachen-Quartier ausersehen (Ausgabe vom 6. Mai). Wer behaupten würde, dass diese Nachricht im Quartier zu Euphorie führt, würde masslos übertreiben.

Dem einen oder anderen beim Freiluft-Kaffeetreff vor der kürzlich an der Ecke Metall- und Ulmenstrasse neu eröffneten Bäckerei Füger sind die Pläne des Kantons geläufig. Wichtiger für die Runde ist an diesem Morgen die Frage, wo es bessere Gipfeli gibt – bei Füger oder beim Vögeli-Beck/Schwyter ein paar Meter ennet der Zürcher Strasse.

Eher keine Institution, die die breite Bevölkerung interessiert

Auch Quartiervereinspräsident Pius Jud wirkt im ersten Moment etwas verblüfft, wenn man ihn nach der Bedeutung des Umzugs des Staatsarchivs in sein Revier fragt. Er habe sich gefreut, als er vom Projekt gelesen habe. Für ihn persönlich sei diese wichtige Institution im Quartier eine Aufwertung. Allerdings interessiere er sich auch speziell für Lokalgeschichte. Wenn das Staatsarchiv in der Nähe untergebracht sei, schaffe er es vielleicht eher, es einmal zu besuchen und Einblick in Akten zur Geschichte der Lachen zu nehmen.

Allerdings bezweifelt Pius Jud, dass im Lachen-Quartier viele so ticken: In der breiten Bevölkerung werde das Staatsarchiv kaum grosse Beachtung finden. Dafür sei seine Tätigkeit zu wenig bekannt und zu weit weg vom Quartieralltag sowie den Problemen der Bevölkerung. Rote Köpfe, so sagt einer beim «Gipfeltreffen», wird das Vorhaben in der Waldau auch nicht auslösen: Der Bauplatz liegt am Rand des Quartiers, und die Nachbarschaft – insbesondere die Familiengärten und der Quartiertreff Brache Lachen mit grossen Fangemeinden – ist nicht tangiert.

Es sei grundsätzlich zu begrüssen, wenn wichtige Institutionen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, einen Platz in der Kantonshauptstadt fänden, sagt Stadtplaner Florian Kessler. Gleicher Meinung wie der Quartiervereinspräsident ist er bezüglich Bedeutung des neuen Archivs für die breite Bevölkerung: In der Waldau werde eine öffentliche Funktion durch eine in der Auswirkung wohl vergleichbare öffentliche Funktion ersetzt. Das Quartier werde nicht viel merken. Wichtig für Kessler ist, dass der Campus der Fachhochschule andernorts in der Stadt gute Räume findet. Dieses Angebot sei für die Schulstadt St.Gallen wichtig.

Fachliche Gründe sprechen für einen Standort in der Stadt

Erfreut über den Entscheid, das Gedächtnis des Kantons in der Stadt zu behalten, ist man in den Stadtarchiven von Ortsbürger- und politischer Gemeinde St.Gallen. Für Dorothee Gug­genheimer und Nicole Stadelmann vom Ortsbürgerarchiv sowie Thomas Ryser, Archivar der Stadt, sprechen fachliche Gründe dafür: Die Nähe zur Verwaltung sei fürs Staatsarchiv wichtig, weil es nicht nur archiviere, sondern die Verwaltung auch beraten müsse. Das bedinge engen und ständigen Kontakt, wie man aus eigener Erfahrung wisse.

Ebenfalls wichtig sei die Nähe des Staatsarchivs zu anderen Archiven in der Stadt: Die Bestände überlappten sich teils, wer ein Thema recherchieren wolle, müsse dies in verschiedenen Archiven tun. Und da sei es natürlich eine Erleichterung, wenn einem eine Reise quer durch den Kanton erspart bleibe. Komme dazu, dass kurze Wege auch die Zusammenarbeit der Gedächtnis- und Kulturinstitutionen erleichtere, von denen die meisten in der Kantonshauptstadt angesiedelt seien.

St.Gallen ist auch eine Archichauptstadt

Ähnlich wie in anderen Kantonshauptstädten sind in St.Gallen diverse Archive zu Hause. Das Staatsarchiv und die beiden Stadtarchive sind die Gedächtnisse von Kanton und Stadt. Dazu kommt die Vadianische Sammlung, die auf die Bibliothek von Reformator, Bürgermeister und Stadtarzt Vadian zurückgeht. Sie gehört der Ortsbürgergemeinde, ist aber der Kantonsbibliothek angegliedert. Die Stadtarchive leiden ebenfalls unter Raumnot. Die Vision, aus dem Standort Notkerstrasse 22 nach Auszug der Kantonsbibliothek für sie und für andere mit historischen Fragen beschäftigte Stellen ein «Haus der Geschichte» zu machen, ist vorhanden, aber bis auf weiteres wohl nicht spruchreif.



Ein Highlight der St.Galler Archivlandschaft ist das Stiftsarchiv. Es umfasst Rechtsdokumente sowie Verwaltungsakten der ehemaligen Fürstabtei von 720 bis zur Aufhebung des Klosters 1805. Das Archiv ist Eigentum von Kanton und Katholischem Konfessionsteil. Es enthält rund 20000 Originalurkunden, über 2500 handgeschriebene Bücher und unzählige Aktenstücke, Karten und Pläne sowie eine Sammlung mit Siegelstempeln.



Zählt man die Archive auf, geht die Stiftsbibliothek oft vergessen. In ihr finden sich aber viele Quellen zur Kloster-, Stadt- und Kantonsgeschichte. Die Stiftsbibliothek St.Gallen gehört zu den bedeutendsten historischen Bibliotheken der Welt. Sie ist die einzige der grossen Klosterbibliotheken des Frühmittelalters, deren hervorragender Bestand vom 8. Jahrhundert bis heute intakt beisammengeblieben ist. Wenig bekannt ist das dritte Ar­chiv im Stiftsbezirk: das Bischöfliche Archiv St.Gallen. Es dokumentiert die Geschichte des Bistums aus Sicht seiner Leitung. Ein öffentlich zugängliches Archiv ist auch jenes der Universität St.Gallen von 1898 bis heute.

Kanton und Stadt wollen die Rolle der Kantonshauptstadt klarer definieren

Stadtpräsidentin Maria Pappa freut sich – natürlich – darüber, dass das Staatsarchiv in der Stadt bleiben soll. Dass der neue Standort in der Waldau liegt und dass dafür der Campus der Fachhochschule zügeln muss, hängt mit den scharfen Auflagen zusammen, die das Archiv in Zusammenhang mit dem Kulturgüterschutz erfüllen muss.



Nach dem Grundsatzentscheid des Kantons für die Stadt sei diese in die Standortsuche involviert gewesen. Dabei seien einige Lösungen evaluiert worden. Letztlich habe der Kanton entschieden, für die Zusammenführung des Staatsarchivs eine bereits ihm gehörende Liegenschaft zu nutzen.

Für die Schulstadt St.Gallen sei nun allerdings wichtig, dass der Campus der Fachhochschule hierbleiben könne. Daher sei auch klar, dass die Stadt auch für diese Standortsuche Unterstützung biete. Damit St.Gallen seine Aufgabe als Kantonshauptstadt wahrnehmen könne, sei die gute Zusammenarbeit der städtischen und kantonalen Behörden wie in diesem Fall zentral.

Strategiegespräche mit dem Kanton sind bereits vereinbart

Das Zusammenspiel der Stadt mit den anderen Regionen im Kanton ist allerdings nicht immer harmonisch. In der Politik ist sogar oft ein Stadt-Land-Graben spürbar. Wie geht die Stadtpräsidentin damit um? Erst als Kantonsrätin habe sie die Erfahrung gemacht, dass es da tatsächlich diesen berüchtigten Graben gebe, sagt Maria Pappa. Dazu gehöre, dass die Kantonshauptstadt in Voten manchmal ziemlich aggressiv angegangen werde. Was Maria Pappa für unnötig und bezüglich Wirkung auf den Rest der Schweiz sogar für kontraproduktiv hält.

Eine starke Kantonshauptstadt, und das wolle St.Gallen ausdrücklich sein, habe Ausstrahlung. Davon profitiere letztlich der ganze Kanton. Bei Medienkontakten in Zusammenhang mit den Ausschreitungen an Ostern sei ihr aufgefallen, dass vielen Auswärtigen gar nicht bewusst sei, dass St.Gallen unter den zehn grössten Städten der Schweiz rangiere und in der Ostschweiz die grösste Stadt sei.



Maria Pappa möchte das Zusammenspiel verbessern, und zwar zusammen mit dem Kanton. Man müsse klarer definieren, was für eine Rolle die Kantonshauptstadt, aber auch kleine Zentren spielen sollten und welche Strategie der Kanton ihnen gegenüber verfolgen wolle. Dafür stehen nach den Sommerferien erste Strategiegespräche von Kanton und Stadt auf dem Programm. Später soll es einen Austausch mit den Regionen geben. Ziel für Maria Pappa ist, dass alle an einem Strick ziehen. Es bringe nichts, wenn sich Regionen und Zentren bekämpften.