Umweltsünder Teuer, klein und schmutzig: Würth fliegt mit eigenen Businessjets Kurzstrecken ab Altenrhein Über den Wolken kann die Freiheit grenzenlos sein – die Freiheit, mit Privatjets klimaschädliche Abgase zu verbreiten. Ab dem Flughafen Altenrhein tun dies auch die Flieger des in Rorschach ansässigen Würth-Konzerns. Dies sei unvermeidbar, heisst es von Seiten Würth, dennoch habe man Klima und Umwelt im Blick. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Der Airport in Altenrhein ist oft genutzter Ausgangspunkt von Geschäftsreisen in firmeneigenen Businessjets. Bild: OT

Klimaprotestierende haben während des WEF Mitte Januar die Zufahrt zum Airport in Altenrhein blockiert, um dadurch auf die Umweltbelastung durch die Fliegerei aufmerksam zu machen. Viele WEF-Teilnehmende kommen nämlich schon seit Jahren mit Privatjets in die Schweiz. Nicht selten steigen zwei Personen aus 20-plätzigen Flugzeugen und steigen in Luxuslimousinen, um nach Davos weiterzufahren.

Kritik an Privatjets ist nichts Neues. Früher ging es um die Kosten für Jets, heute geht es in erster Linie um die Umweltbelastung. Europaweit haben Privatjets im vergangenen Jahr über zehn Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestossen. Das zeigen Daten zu den geflogenen Strecken, den genutzten Flugzeug-Typen und den Kerosinverbräuchen, die NDR und «Süddeutsche Zeitung» ausgewertet haben.

Die Jets sind nicht nur wegen der CO 2 -Emissionen klimaschädlich, sie stossen auch Stickoxide, Russ und Wasserdampf aus. Nach Ansicht von Wissenschaftern ist der gesamte Klimaschaden etwa dreimal so hoch wie die ausgestossene Menge an CO 2 .

Covidpandemie befeuerte die Privatfliegerei

Ein heute oft genutzter Privatjet-Typ verbraucht etwa 610 Liter Kerosin allein in der ersten Flugstunde. Begonnen hat die Privatfliegerei im Jahr 1967 mit der Gulfstream GII, die sogar 1750 Liter Treibstoff pro Stunde verbrauchte. Seitdem sind Privatjets also effizienter geworden, doch die Cessnas, Embraers oder Falcons verbrennen noch immer 375 bis 1900 Liter Treibstoff pro Stunde. Auch wenn jedes Flugzeug nur eine Tonne Emissionen pro Jahr ausstossen würde, es wäre angesichts der drohenden Klimakatastrophe zu viel.

Der Protest der Klimakleber und ein von einigen Politikern gefordertes Verbot von Privatfliegern – Frankreich beispielsweise will den Gebrauch von Privatjets beschränken oder gar ganz verbieten – führt aber nicht etwa zu einem Umdenken. Nach der ersten Covidwelle verzeichnete die Nachfrage nach Privatjets einen deutlichen Anstieg. Privatjets operieren heute deutlich über dem Niveau von 2019. Täglich gibt es weltweit im Durchschnitt rund 10’000 Privatjetflüge pro Tag. Dieser Nachfrageanstieg ist zwar positiv für die Privatjetbranche, weniger aber für die Umwelt.

Würth-Jets fliegen weniger als 200 Kilometer

Ab- und Ankunftsort für Businessjets ist auch der Flugplatz in Altenrhein. Allein während der WEF-Woche fanden dort 220 zusätzliche Flüge statt. Airport-CEO Thomas Krutzler sieht laut Interview auf der airporteigenen Website im Bereich Business Aviation noch grosses Potenzial für den hiesigen Flugplatz.

Auch ab Altenrhein starten gemietete oder eigene Jets von hier ansässigen Firmen. Unternehmen mit eigenen Jets legen auffällig oft kurze Strecken zurück. Dazu zählt laut dem ARD-Magazin Panorama etwa die Firma Würth. Der Hersteller von Schrauben hat fünf eigene Jets. Im vergangenen Jahr sind die Flugzeuge von Würth zu etwa 100 Flügen pro Monat gestartet. Fast die Hälfte der zurückgelegten Strecken waren kürzer als 300 Kilometer, etwa von Schwäbisch-Hall nach Zürich oder Salzburg. Das geht aus Flug-Tracking-Daten hervor, die NDR und SZ ausgewertet haben. Besonders oft flogen Würth-Jets die weniger als 200 Kilometer vom Stammsitz in Baden-Württemberg nach St.Gallen/Altenrhein.

Flüge wichtiger Faktor für die Unternehmensgruppe

Weshalb wird auch diese kurze Strecke mit dem Firmen-Jet zurückgelegt? Laut Martina Bohn, Kommunikationsverantwortliche von

Würth Rorschach, ist der Flugbetrieb ein wichtiger Faktor für die global agierende, dezentral organisierte Unternehmensgruppe, um die Mobilität und Zusammenarbeit innerhalb der Würth-Gruppe sicherzustellen. «Die erwähnten Flüge in die Schweiz sind im Zusammenhang mit Sitzungen sowie weiteren Terminen bei den dort ansässigen Gesellschaften der Würth-Gruppe zu sehen. Darunter insbesondere in Chur die Würth International AG, welche die gesamten Auslandsgesellschaften der Würth-Gruppe hält, sowie in Rorschach die Niederlassung der Würth Finance International B.V., der global agierenden Finanzgesellschaft», sagt Martina Bohn.

Grundsätzlich sei Würth bestrebt, das Geschäftsreisevolumen zu vermindern. Auch innerhalb der Würth-Gruppe fänden Meetings vermehrt als Videokonferenz statt und nicht mehr in Präsenz. Die mit Geschäftsreisen verbundenen Emissionen seien daher in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Martina Bohn, Kommunikationsverantwortliche von

Würth Rorschach. Bild: PD

Die Mediensprecherin betont, dass der Werksflugbetrieb der Würth-Gruppe in geltende Ausgleichsmechanismen eingebunden sei. Seit der Einbeziehung des innereuropäischen Luftverkehrs in den Europäischen Emissionshandel (EU-ETS) im Jahr 2012 trage der Würth-Flugbetrieb die vollen Abgabepflichten und unterscheidet sich damit von kommerziellen Fluggesellschaften. Den Emissionen stünden also erworbene Zertifikate gegenüber.

Mehr E-Mobilität und Photovoltaikanlagen

«Wir sind uns bewusst, dass wir als Unternehmen gefordert bleiben, die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf Klima und Umwelt im Blick zu haben», so Martina Bohn. Daran arbeite Würth auf vielen Ebenen. So habe die Würth-Gruppe am Standort Rorschach ein Energiemanagementsystem implementiert, das Einsparpotenziale aufzeige, von denen einige bereits realisiert worden seien. Beispielsweise die schrittweise Umstellung der Fahrzeugflotte auf E-Mobilität, eine reduzierte Beleuchtung im Aussenbereich oder mehr Stromeigenproduktion über Photovoltaikanlagen.

