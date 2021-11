St.Gallen will Baumschutzgebiet auf ganze Stadt ausweiten

Umweltschutz Fällen grosser Bäume nur mit Bewilligung: St.Gallen will Bäume in der ganzen Stadt schützen Künftig soll das Baumschutzgebiet auf dem gesamten Siedlungsgebiet der Stadt St.Gallen gelten. Grüne und GLP freut’s, Links geht es nicht weit genug, Bürgerliche üben Kritik: Diese Ausweitung sei nicht zielführend. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Herbststimmung im Stadtpark. Die städtischen Parkanlagen stehen bereits seit den 1978 unter Schutz. Neu soll das Baumschutzgebiet auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. Bild: Andri Vöhringer (St.Gallen, 16. November 2021)

«Mein Freund, der Baum, ist tot, er fiel im frühen Morgenrot.» Sängerin Alexandra komponierte 1968 das Lied, das als eine Art Hymne gelten könnte für Umweltschützerinnen und Baumfreunde. Alexandra besang die Freundschaft zu einem Baum, der einem Neubau aus Glas und Stein weichen musste. Graue Mauern statt im Wind sich wiegender Äste, streichelnder Blätter und kühlem Schatten an heissen Sommertagen.

Damit in St.Gallen künftig kein grosser Baum, der Freund, ohne Bewilligung fallen wird, hat die Stadt das Baumschutzreglement erneuert. So soll die gesamte Stadt – also das gesamte Siedlungsgebiet – als Baumschutzgebiet gelten. Und nicht wie bisher einzelne kleine Flecken.

Erarbeitet wurde das Reglement schon länger. Jetzt liegt es öffentlich auf. Noch bis 15. Dezember können Grundstücksbesitzerinnen und Eigentümer die neue Zonenplanänderung öffentlich einsehen – und allenfalls Kritik äussern.

Neu am Baumschutzgebiet: Es ist grösser. Wie bisher gilt: Bäume, deren Stamm einen Meter über Boden gemessen einen Umfang von 80 und mehr Zentimetern umfasst, dürfen ohne Bewilligung nicht gefällt werden. Auf die Einführung weiterer Kriterien, wie beispielsweise ökologische oder klimatische Aspekte, hat die Stadt verzichtet, da bis 2027 sowieso eine Gesamtrevision von Bau- und Zonenordnung ansteht. Doch es sei nötig, das alte Reglement anzupassen, heisst es von der Stadt. Dieses stammt von 2006 (siehe Kasten). Während eine Erweiterung des Baumschutzes zuvor entweder im Stadtparlament oder an der Urne scheiterte, stehen jetzt die Chancen gut, dass es durchkommt.

Baumschutz in der Stadt: Eine Ausweitung war schon einmal gefordert Zehn Jahre, nachdem Alexandra von ihrem toten Baumfreund sang, nahm die Stadt St.Gallen erstmals «Gebiete mit schutzwürdigen Grünflächen mit Baumbestand» in die städtische Bauordnung auf. 1978 umfasste dies weite Teile des Rosenbergs, des Bernegghangs bis zu den Mülenen, Park- und Friedhofsanlagen. Bäume im Schutzgebiet brauchten ab einem Stammumfang von 50 Zentimetern eine Fällbewilligung. In den 1990er-Jahren wollte der Stadtrat die Bewilligungspflicht für Baumfällungen auf das komplette Stadtgebiet ausweiten. Doch der damalige Grosse Gemeinderat war dagegen, auch gegen den Kompromissvorschlag des Stadtrats. Die Gesamtrevision der Bauordnung wurde letztlich 1997 vom Volk abgelehnt. 2006 passte der Grosse Gemeinderat Vorschläge des Stadtrats an und weitete das Schutzgebiet um 50 Prozent aus. Gleichzeitig wurde der Stammumfang, ab welchem eine Bewilligungspflicht einsetzt, von 50 auf 80 Zentimeter erhöht. (miz)

Kein Flickenteppich mehr, sondern ein grosses Schutzgebiet

Im April 2020 hatten Mitglieder des Stadtparlaments eine Interpellation eingereicht. Veronika Meyer, Andreas Hobi (beide Grüne), Helen Thoma (CVP), Nadine Niederhauser (GLP) und Elisabeth Zwicky Mosimann (FDP) sowie ihre 19 Mitunterzeichnenden fragten, ob der Stadtrat gewillt sei, die Baumschutzzone zu erweitern und ein griffiges Baumschutzinstrument zu erlassen. Denn: Privatpersonen könnten störende Bäume relativ einfach fällen lassen. Dabei hätten Bäume in der Stadt wichtige Funktionen wie CO 2 -Aufnahme oder Schatten spenden, die künftig noch wichtiger würden.

Veronika Meyer, Stadtparlamentarierin Grüne. Bild: PD

Der Stadtrat habe mit seiner Antwort auf ihre Interpellation ihre Erwartungen weitgehend erfüllt, sagt Veronika Meyer auf Anfrage. Stadtparlamentarierin Meyer, promovierte Chemikerin und im Vorstand des Naturschutzvereins St.Gallen aktiv, betont, dass vor allem die Ausweitung des Baumschutzgebiets vom bisherigen Flickenteppich auf das gesamte Baugebiet der Stadt der wohl wichtigste Schritt zu einem guten Baumschutz sei. Detailverbesserungen würden vielleicht mit der Gesamtrevision der städtischen Bau- und Zonenordnung, die bis 2027 erfolgen sollte, möglich sein.

Er steht schon unter Schutz: ein mächtiger und prächtiger Baum im Stadtpark. Bild: Andri Vöhringer

«Klare Vorgaben schaffen Rechtssicherheit»

Ebenfalls positiv beurteilen die Grünliberalen das erweiterte Baumschutzgebiet. Baumschutz sei ein wichtiger Pfeiler in der Bekämpfung der Klimakrise, sagt Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP. Auch aus verwaltungstechnischer Sicht begrüsse man die Vereinfachung einer einheitlichen Baumschutzzone auf städtischem Gebiet.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin der GLP.

Bild: Michel Canonica

«Die klaren Vorgaben schaffen Rechtssicherheit.»

Die GLP gehe davon aus, dass ein Grossteil der Stadtbevölkerung die Erweiterung der Baumschutzzone begrüsse. Dennoch sei es möglich, dass ein restriktiverer Baumschutz einzelne Grundeigentümer zu einer Baumfällung vor der Erreichung des schützenswerten Stammumfangs motiviere. Auch deshalb sei es wichtig, auf städtischem Grund sickerfähige Grünflächen auszubauen.

Jenny Heeb, Co-Präsidentin SP. Bild: PD



Auch die SP begrüsst die Ausdehnung der Baumschutzgebiete auf das ganze Siedlungsgebiet der Stadt St.Gallen. Jenny Heeb, Co-Präsidentin der städtischen SP, sagt: «Es ist erfreulich, dass der Stadtrat diese Ausdehnung bereits vor der Revision der Bau- und Zonenordnung umsetzen will.» Stadtrat und Verwaltung hätten erkannt, dass es beim Baumschutz noch Lücken gebe. Doch es sei zu prüfen, ob der Baumschutz noch stärker gewährleistet werden könne. Heeb schlägt vor, Zonen mit erhöhtem Baumschutz zu schaffen und den Stammumfang anzupassen.

«Andere Städte machen es vor. Der Baumschutz kann durchaus stärker in der Bauordnung verankert werden.»

«Grundeigentümer werden beschränkt»

Kritischer sieht es Die Mitte. Man erachte Bäume als wichtig für ein nachhaltiges Stadtklima, sagt Ivo Liechti, Präsident Die Mitte der Stadt St.Gallen. Doch man habe Zweifel, ob die nun geplante Erweiterung des Baumschutzes auf das gesamte Stadtgebiet der richtige Weg sei. Denn: Die Festlegung des Schutzes sei eine Eigentumsbeschränkung der Grundeigentümer. Ivo Liechti fürchtet zudem eine Verschlechterung:

Ivo Liechti, Präsident Die Mitte. Bild: Donato Caspari

«Es besteht die Gefahr, dass über das gesamte Stadtgebiet verteilt darauf geachtet wird, dass Bäume vor dem Erreichen der festgelegten Schutzmarke gefällt werden, um in der Eigentumsfreiheit nicht einschränkend zu wirken.»

Zudem bemängelt er den höheren Aufwand für die Verwaltung, die Fällgesuche zu prüfen. Die Mitte würde eher einen flexibleren Ansatz begrüssen, der auf örtliche Gegebenheiten Rücksicht nimmt. «Positive Anreize für die Grundeigentümer, bei der Nutzung und Entwicklung ihrer Liegenschaften den Baumbestand und die Anordnung neuer Bäume zu berücksichtigen, würden wir dem ausgeweiteten Fällverbot – oder zumindest der Erschwernis – vorziehen.»

«Mit den Stadtklima-Initiativen werden sowieso mehr Bäume gepflanzt»

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP. Bild: PD

Auch die FDP äussert Kritik. Man sei mit der bisherigen Regelung der Baumschutzzonen zufrieden gewesen, sagt Felix Keller, Fraktionspräsident FDP.

«Eine Ausweitung auf das ganze Siedlungsgebiet ist nicht zielführend.»

Dies könne Entwicklung hemmen und Neues verhindern. Eine Interessenabwägung durch die Verwaltung sei zwingend nötig. Zudem sei zu beachten: «Mit der Umsetzung der beiden Stadtklima-Initiativen (Gute-Luft-Initiative, Zukunfts-Initiative) werden sowieso mehr Bäume gepflanzt.» Die Konsequenz könnte sein, dass Grundeigentümer viele Bäume zum jetzigen Zeitpunkt noch fällen. Insbesondere Bäume mit einem Durchmesser über 60 Zentimeter.

Doch jetzt haben bis 15. Dezember die Grundeigentümerinnen und Besitzer das Wort. Für 30 Tage liegt die Zonenplanänderung öffentlich auf.