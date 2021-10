Umweltbelastung Nach Studie in Lausanne wird der Boden ums KHK untersucht: «Übermässige Dioxinbelastung ist in St.Gallen aber eher unwahrscheinlich» Der Kanton St.Gallen möchte die Böden um Kehrichtverbrennungsanlagen auf giftiges Dioxin überprüfen – auch in der Umgebung des Kehrichtheizkraftwerks in der Stadt St.Gallen. Grund dafür ist eine Studie aus Lausanne, die zum Vorschein brachte, dass grosse Teile der Stadt verschmutzt sind. Dinah Hauser 14.10.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Sittertobel steht das Kehrichtheizkraftwerk. Der Kanton will prüfen, ob und wie viel Dioxin sich im umliegenden Gebiet angesammelt hat. Bild: Ralph Ribi

Das kantonale Amt für Umwelt kündigt an, in der Umgebung von Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) die Böden auf giftiges Dioxin zu überprüfen. Auch in der Stadt gibt es eine solche Anlage. Der rot-weiss gestreifte Turm des Kehrichtheizkraftwerks (KHK) an der Rechenwaldstrasse ist weit herum zu sehen. Auch hier sollen im Verlauf des kommenden Jahres Bodenproben entnommen werden.

Grund dafür ist eine kürzlich veröffentlichte Studie aus Lausanne. Sie zeigt: Grosse Teile des Stadtgebietes sind mit giftigem Dioxin belastet. Der mutmassliche Verursacher ist ebenfalls klar: Die ehemalige Kehrichtverbrennungsanlage, die bis 2005 in Betrieb war. In den am stärksten betroffenen Gebieten wurden Werte von mehreren 100 Nanogramm Dioxin pro Kilogramm Boden festgestellt. Ab 20 Nanogramm wird der Prüfwert überschritten. Ab diesem Wert erfolgt eine Prüfung der Gefährdung für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Was ist Dioxin? Dioxine entstehen unter anderem bei der Verbrennung von Abfällen. Sie verbreiten sich über die Luft in die Umwelt, reichern sich vor allem in der obersten Bodenschicht an und sind sehr langlebig. Dioxin löst bei übermässigem Verzehr Vergiftungen aus. Es können entzündliche Hautveränderungen auftreten. Da sich die Dioxine im Körperfett anreichern, werden sie nur sehr langsam abgebaut. In Tierversuchen wurde festgestellt, dass Dioxin zu Störungen der Fruchtbarkeit, des Immunsystems, des Nervensystems und des Hormonhaushalts führen kann. Einige Dioxine stehen zudem im Verdacht, dass sie das Krebsrisiko erhöhen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, täglich nicht mehr als 0,3 Piktogramm pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen. Für Dioxin sieht die entsprechende Verordnung des Bundes drei Grenzwerte vor. Ab einem Dioxinwert von fünf Nanogramm pro Kilogramm Boden (Richtwert) wird die Ursache der Verschmutzung ermittelt. Ab 20 Nanogramm (Prüfwert) wird eine Gefährdung von Menschen, Tieren und Pflanzen geprüft. Eine Überschreitung des Sanierungswertes löst dann Nutzungseinschränkungen aus. Dieser liegt je nach Nutzung der Fläche bei 100 bis 1000 Nanogramm. (red)

Die Lausanner Bevölkerung in den am stärksten verseuchten Gebieten ist nun angehalten, die Empfehlungen des Kantons zu befolgen: Unter anderem sollen ab sofort keine Kürbisgewächse wie Zucchetti aus dem eigenen Garten mehr konsumiert werden, wie auch Eier von Hühnern, die auf betroffenen Gebieten gehalten werden. Weiter mahnt der Kanton Eltern, darauf zu achten, dass deren Kinder beim Spielen im Freien keine Erde verschlucken.

Von Anfang an Filteranlagen in St.Gallen

In St.Gallen ist der Kanton für die Überwachung der Bodenqualität verantwortlich. Man gehe nicht von einer übermässigen Belastung mit Dioxin aus, sagt Tensing Gammeter, Sektionsleiter Abfall und Rohstoffe am kantonalen Amt für Umwelt. Der Grund: «Das KHK St.Gallen und die anderen in Betrieb stehenden KVA im Kanton St.Gallen verfügten von Anfang an über Abluftbehandlungsanlagen.» Diese seien laufend den gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik angepasst worden. Eine abschliessende Beurteilung sei aber erst nach der Durchführung der Bodenuntersuchung möglich.

Tensing Gammeter, Sektionsleiter Abfall und Rohstoffe am kantonalen Amt für Umwelt. Bild: PD

So hatte das 1972 in Betrieb genommene KHK zu Beginn eine Entstaubungsanlage. Im Verlauf der Jahre kamen dann Abluftwäscher sowie Entstickungsanlagen dazu und 2010 schliesslich ein Dioxinfilter. Warum erst so spät? In anderen Ländern wurden Dioxinfilter bereits in den 1990er-Jahren eingesetzt. Gammeter sagt: «Vorher war Dioxin in der Schweiz kein grosses Thema.» Erst in den 2000er-Jahren sei dann das Obligatorium eines Dioxinfilters erlassen und entsprechende Grenzwerte definiert worden. Die Anlagen in St.Gallen seien im Zuge dessen entsprechend ausgerüstet worden. Gammeter sagt: «Drei Viertel einer heutigen KVA dienen der Abluftreinigung.» Nur in knapp einem Viertel der Gebäude werde tatsächlich Abfall verbrannt.

Zum Vergleich: In Österreich etwa war Dioxin bereits viel früher ein Thema, wie ein Blick ins Pressearchiv der Stadt Wien zeigt. Dort wurden in den 1990er-Jahren bereits Dioxinfilter getestet und eingebaut. Dies, damit der «strenge österreichische Grenzwert von 0,1 Nanogramm Dioxin-Äquivalent pro Kubikmeter Reingas» eingehalten werden könne, heisst es in einer Mitteilung vom 17. Oktober 1990.

Trotzdem hält Gammeter eine übermässige Dioxinbelastung um das KHK in St.Gallen für eher unwahrscheinlich. Er begründet dies auch mit Ergebnissen aus anderen Kantonen, wo ähnliche Anlagen in Betrieb sind: «Dort wurden vor kurzem oder teilweise seit längerem Messungen durchgeführt. Die bisherigen Resultate wiesen – wenn überhaupt – nur eine geringe Belastung auf.»

Erst Austausch mit anderen Kantonen

Wann genau die Bodenproben in St.Gallen entnommen werden, steht noch nicht fest. Auch nicht in welchem Umkreis um das KHK. Warum gibt sich das Amt ein Jahr Zeit für die Entnahme von Proben? «Dieses Projekt benötigt eine gute Planung», sagt Gammeter.

«Es bringt nichts, an einem Ort Proben zu entnehmen, der gar nicht gefährdet ist. Das ergäbe ein falsches Bild.»

So wolle man sich bei der Planung der Untersuchung mit anderen Kantonen austauschen, die aufgrund der Meldung aus Lausanne nun ebenfalls Bodenproben entnehmen, und erfahren, wo nach welchen Kriterien Messungen durchzuführen sind.

Was, wenn die Messungen hohe Belastungen aufzeigen? «Je nachdem wie hoch die Messwerte sind, gibt es verschiedene Massnahmen», sagt Gammeter. Er nimmt die Nutzungseinschränkungen aus Lausanne als Beispiel.