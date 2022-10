Reaktionen auf die neue St.Galler Biodiversitätsstrategie

UMWELT «Unnötig» bis «zu wenig weit»: Das sagen die St.Galler Stadtparteien zur neuen Biodiversitätsstrategie Mehr Biodiversität, ja. Aber nicht zu diesem Preis, kritisieren die Bürgerlichen die neue Strategie der Stadt St.Gallen. Die SP hingegen diskutiert, einen Rahmenkredit von mehr als fünf Millionen zu fordern. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Blick auf das grüne St.Gallen: Die Biodiversitätsstrategie soll garantieren, dass es so vielfältig bleibt. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Ein grüneres St.Gallen, in dem sich Arten wie der Eisvogel und die Gelbbauchunke wohlfühlen. In einem solchen St.Gallen würden sie alle gerne auch in Zukunft leben. Die Grüne, die GLP und die SP, Die Mitte, die FDP, die SVP. Alle Fraktionen des Stadtparlaments betonen auf Anfrage, dass sie die neue Biodiversitätsstrategie des Stadtrats begrüssen. Mit acht Handlungsfeldern, 46 Zielen und 114 Massnahmen will die Regierung bis 2032 die Vielfalt an Arten und Lebensräumen sowie die genetische Vielfalt in St.Gallen fördern. Dafür beantragt sie dem Stadtparlament einen Rahmenkredit von 4,65 Millionen Franken und zusätzliche 3,5 Millionen Franken für 275 Stellenprozente für Stadtgrün.

Wohlfühlstadt trotz Klimawandel

Mit ausschliesslich Begeisterung und Lob reagiert die Fraktion der Grünen und Jungen Grüne auf das 47-seitige Papier. Wie ein Puzzleteil mitte sich die Biodiversitätsstrategie ein in weitere Projekte wie die Strategie Grünes Gallustal, sagt Fraktionspräsident Andreas Hobi.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: pd

«St.Gallen wird so in Zeiten der Klimaerwärmung zu einer Wohlfühlstadt mit hoher Lebensqualität.»

Die Menschen würden hier bleiben oder herziehen, hier ihre Steuern zahlen und nicht in der Agglomeration. «Grün ist hier in der Stadt und Familien müssen nicht ins Grüne abwandern.»

Der Stadtrat suche mit der Strategie einen haushälterischen Weg. «Es wird nicht geklotzt, es wird das Nötigste angestrebt und Rücksicht auf die Finanzen genommen», so Hobi. Klar sei die Umsetzung nicht gratis. Auch klar, dass zusätzliche personelle Ressourcen nötig seien. «Wir Grünen sind beeindruckt von der sorgfältigen Ausarbeitung der Ziele und Massnahmen und werden den Antrag des Stadtrates unterstützen.»

SP denkt über höheren Rahmenkredit nach

Die Fraktion SP/Juso/PFG hat die Vorlage noch nicht besprochen. Erfreulich sei, dass ein grosser Teil der Massnahmen, nämlich 61 Prozent, ohne zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen umsetzbar sei, sagt Fraktionspräsidentin Evelyne Angehrn. Die Bedeutung von nachhaltigen Investitionen in die Biodiversität sei sehr hoch.

Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Bild: pd

«So hoch, dass unsere Fraktion sicher auch darüber diskutieren wird, ob der Rahmenkredit nicht höher ausfallen müsste. Trotz finanzieller Situation der Stadt.»

Müssen Private Neophyten ausbuddeln?

Ausführliche und deutliche Einwände kommen von der FDP/JF-Fraktion. Selbstverständlich seien Vorgaben und Bund von Kanton umzusetzen, heisst es. Aufwertung der stadteigenen Flächen, der Vernetzungsachsen, der Lebensraumkorridore für den öffentlichen Grund, Einbezug der Familiengärten, Förderung von Dunkelkorridoren etwa für Fledermäuse, ja, ja, ja. Dann folgt das grosse Aber. Die vorgesehenen Massnahmen würden teils ins Privateigentum eingreifen, zum Beispiel bei den Begrünungsmassnahmen, besonders bei der Beschränkung auf regionales Saat- und Pflanzgut. Keller sagt:

Felix Keller, Präsident Fraktion FDP/JFDP. Bild: pd

«Das darf nicht sein. Die Interessen des angrenzenden Privateigentümer und auch die Eigentumsgarantie sind zu gewährleisten.»

Für fragwürdig hält er deshalb, dass die Biodiversitätsstrategie gleiche Massnahmen für Gebiete im Privatbesitz und für öffentliche Flächen festlege. Auch kritisiert die Fraktion, dass Massnahmen für den Baumschutz geplant seien, obwohl noch ein Referendum hängig sei. Keller spricht damit die Abstimmung von März 2023 an, in der die Stimmbevölkerung über die Ausdehnung des Baumschutzes auf alle Baugebiete der Stadt St.Gallen befinden wird.

Den geplanten Umgang mit invasiven Neophyten, die heimische Gewächse verdrängen, bewertet die Fraktion zwiespältig. «Die Möglichkeit, in der Bau- und Zonenordnung ein Verbot von Neuanpflanzungen invasiver Neophyten zu verankern, ist unschön, aber wahrscheinlich nötig, weil das Ganze sonst nicht funktioniert», sagt Keller. Die Pflicht zur Entfernung bestehender Vorkommen in privaten Gärten hinterfragt er stark. «Die Entfernung auf Privatgrundstücken soll kontrolliert werden, während sich die Bestände auf stadteigenen Grundstücken lediglich ‹nicht vergrössern› dürfen. Interessant ...» Und auch hinter die beantragte Summe setzt Keller ein Fragezeichen. 61 Prozent der vorgesehenen Massnahmen lassen sich mit den bestehenden Mitteln und Ressourcen umsetzen. Braucht es für die restlichen 39 Prozent wirklich so viele neue Stellenprozente? Er fordert: «Die Liegenschaften- und Baukommission soll das vertieft abklären.»

Stellen umlagern statt ausbauen

Die SVP-Fraktion betont, wie sinnvoll es sei, städtische Bauprojekte auf Biodiversitätsmassnahmen zu überprüfen und so als Stadt Vorbildfunktion zu übernehmen. Auch die Bevölkerung zu beraten, sei zweckmässig. Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs sagt:

Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP. Bild: pd

«Information ja, Einschränkung nein. Jeder soll in seinem Garten pflanzen dürfen, was er will.»

Die Eigentumsgarantie der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer dürfe nicht, wie in gewissen Massnahmen, angetastet werden.

Artenvielfalt trotz Klimawandel, die SVP-Fraktion akzeptiert deswegen «gewisse Ausgaben». Nicht aber die zusätzlichen personellen Ressourcen. «Es dürfen keine neuen Stellen mehr geschaffen werden, das haben wir schon mehrmals gefordert», sagt Winter-Dubs. Stellen sollten umgelagert, statt ausgebaut werden. «Wir erwarten in diesem Punkt weitere Erklärungen.»

Sich für Beratung mit Kanton zusammenschliessen

Die Mitte freut sich über die geplante Förderung der Artenvielfalt, vor allem wenn sie die städtischen Liegenschaften und den öffentlichen Raum betreffe. «Bei Massnahmen auf privaten Grundstücken sind wir zurückhaltender», sagt Ivo Liechti, Präsident Die Mitte Stadt St.Gallen. Die Partei betrachte Nachhaltigkeit umfassend. Auch der nachhaltige Umgang mit den städtischen Finanzen sei ein wichtiger Aspekt. Und dann hinterfragt die Fraktion grundsätzlich die Ausgabepolitik des Stadtrates. Die Umsetzung der verschiedenen von der Stadt erstellten Strategie- und Massnahmenpapiere ziehe einen hohen finanziellen und personellen Aufwand nach sich. «Fachlich kann man die Notwendigkeit all dieser Strategiepapiere begründen. Es braucht für die finanzielle Nachhaltigkeit aber auch eine Priorisierung.» Die personellen und finanziellen Ansprüche würden sich summieren. Liechti:

Ivo Liechti, Präsidenten Die Mitte Stadt St.Gallen. Bild: Donato Caspari

«Es macht momentan nicht den Anschein, dass der Stadtrat die verschiedenen Anliegen in das Verhältnis des finanziell Tragbaren stellt.»

Die Fraktion werde an ihrer Sitzung kritisch diskutieren, ob sie finanzielle und personelle Ressourcen spreche. «Wir glauben je länger, desto mehr, dass unter all den neu geschaffenen Stellen im städtischen Verwaltungsapparat genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die prioritären Massnahmen der verschiedenen Konzepte umzusetzen.» Liechti schlägt denn auch gleich einen Punkt vor, in denen sich vielleicht sparen lässt. So fragt sie: Braucht es alle Beratungsangebote oder lassen sie sich mit Kanton und Nachbargemeinden koordinieren? «Denn Biodiversität ist in den Nachbargemeinden nicht anders als in der Stadt St.Gallen.»

«Private Besitzerinnen an Bord holen.»

Wegen verschiedener Ferienabwesenheiten habe sich die Fraktion GLP/JGLP noch nicht über die Vorlage austauschen können, sagt Präsidentin Jacqueline Gasser-Beck. Generell freue man sich sehr, dass die Strategie, wie vorgesehen, in der laufenden Legislatur vorliege. «Denn jeglicher Zeitverlust geht zu Lasten der stark unter Druck stehenden Biodiversität. Unser Augenmerk ist vor allem auf eine möglichst rasche Umsetzung der Massnahmen gerichtet.» Bezüglich der Kosten könne die Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt keine seriöse Einschätzung treffen. «Sicher ist aber, dass uns Nichtstun so oder so teuer zu stehen kommt.»

Die Fraktion begrüsse die «ganzheitliche, vernetzte Sicht». Die Verfasser der Biodiversitätsstudie würden sich nicht nur auf die städtischen Vorgaben und Konzepte beziehen, sondern auch Bezug nehmen auf die private Studie Grünes Gallustal.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Bild: pd

«Es ist wichtig, möglichst viele Akteure – besonders private Besitzerinnen und Besitzer von Grünflächen in der Stadt – ebenfalls an Bord zu holen, um die Biodiversität flächendeckend zu stärken.»

Scheint, als gedeihe da eine vielseitige Debatte.

