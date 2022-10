Umwelt Stadt St.Gallen erarbeitet eine umfassende Biodiversitätsstrategie – die acht Handlungsfelder in der Übersicht Mit der neuen Biodiversitätsstrategie möchte die Stadt St.Gallen unter anderem in den Bereichen Arten- und Lebensraumförderung, dem ökologischen Ausgleich und der genetischen Vielfalt. Für die Handlungsfelder wurden 46 Ziele definiert und daraus 114 Massnahmen abgeleitet. Bis 2032 sind diese Ziele erreichbar. 20.10.2022, 10.32 Uhr

Neophyten wie die hier gezeigten Goldruten (hier auf der Allmend in Frauenfeld) sollen aktiv bekämpft werden. So soll verhindert werden, dass die Pflanzen Schaden an der Infrastruktur und den Lebensraümen anrichtet. Bild: Reto Martin

Die Stadt St.Gallen veröffentlichte am Donnerstag, dem 20. Oktober, ihre neue Biodiversitätsstrategie. Damit möchte die Stadt ihren Bewohnern die ökologisch wertvollen Lebensräume erhalten, vernetzen und fördern. Sie schreiben in ihrer Mitteilung:

«Wir Menschen sind auf mannigfaltige Art und Weise auf eine vielfältige Biodiversität und funktionierende Ökosysteme angewiesen. Nur durch einen bewussten und sorgfältigen Umgang kann sich diese Vielfalt positiv entwickeln.»

Die 46 Ziele und 114 Massnahmen sind ambitioniert, jedoch so ausgelegt, dass sie innerhalb von zehn Jahren, also bis 2032 erreichbar sind, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Mit der Biodiversitätsstrategie stehe den Behörden, den beteiligten Fachpersonen wie auch der Stadtbevölkerung ein wichtiges Instrument für die Sicherung und Förderung der Biodiversität zur Verfügung.

Die Strategie umfasst dabei folgende Handlungsfelder:

St.Gallens ökologisch wertvolle Lebensräume werden erhalten, aufgewertet und neu geschaffen. Neue Bäume schaffen kühle Zonen und senken somit auch die Temperatur an den heissen Tagen besser. Zudem verbessert das zusätzliche Baumvolumen die Siedlungsökologie. Ziele und Massnahmen fliessen in die Planungs- und Bauprozesse mit ein.

Die Vernetzungen der verschiedenen Lebensräume sind essenziell, damit sich Tier- und Pflanzenarten zwischen den unterschiedlichen Grünflächen fortbewegen können. Deshalb werden intakte Vernetzungskorridore erhalten und wenn notwendig ergänzt. Isolierte Lebensräume erschliessen sich dadurch.

Mit der Überbauung und Zerstückelung der Lebensräume und dem Klimawandel kommen seltene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten verstärkt in Bedrängnis. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, sind gezielte Fördermassnahmen nötig. Dazu gehört unter anderem das Aufpassen auf Amphibien während ihrer Wanderzeit im Frühling.

Um die genetische Vielfalt zu fördern, wird in der Grünraumgestaltung auf den Einsatz von regionalem Saat- und Pflanzgut geachtet. Heimische Pflanzen können somit den Platz einnehmen, denn wahrscheinlich sonst invasive Spezies eingenommen hätten.

Invasive Neophyten breiten sich aus und können die einheimische Vegetation nach und nach verdrängen. Mit Gegenmassnahmen sollen Schäden an Lebensräumen und Infrastruktur sowie die daraus entstehenden Folgekosten reduziert werden.

In intensiv genutzten Gebieten ist ein ökologischer Ausgleich vorgesehen. Dessen Umsetzung fördert die Biodiversität und schafft Erholungsräume für die Bevölkerung.

Die gezielte Sensibilisierung und Informationsvermittlung zum Thema «Biodiversität» fördert das Verständnis bei den zuständigen Dienststellen und der Bevölkerung. Mit Anreizsystemen kann die Biodiversität besonders effizient gefördert werden.

Mit einem Monitoring sowie Wirkungskontrollen lassen sich der Zustand und die Entwicklung der Biodiversität erfassen und Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Massnahmen ziehen. (elf./pd)

Der Gesamtbericht und die Massnahmenplanung sind zu finden auf www.stadtsg.ch/biodiversität