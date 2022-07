Umwelt Es werde dunkel: So gehen die Gemeinden in der Region Rorschach gegen Lichtverschmutzung vor Die Gemeinde Thal ergreift weitere Massnahmen gegen Lichtverschmutzung und passt die Strassenbeleuchtung an. Künftig sind zwischen 23 und 5 Uhr nur noch 50 Prozent der Strassenlampen beleuchtet. Auch in anderen Gemeinden in der Region sind die gedimmten Strassenlaternen ein Thema. Perrine Woodtli 16.07.2022, 05.00 Uhr

In vielen Gemeinden wird es wegen der Lichtverschmutzung nachts nicht mehr stockdunkel. Das hat Auswirkungen auf die Umwelt. Bild: Getty

Der Himmel über Thal soll wieder dunkler werden. Zumindest nachts - und wenn es nach dem Gemeinderat geht. Er hat kürzlich weitere Massnahmen gegen die Lichtverschmutzung beschlossen. Der Begriff Lichtverschmutzung bezeichnet die künstliche Aufhellung des Nachthimmels und die schädliche oder lästige Einwirkung von Licht auf Mensch, Tier und Umwelt. Zu oft brennt Licht ohne Nutzen himmelwärts – dem will der Gemeinderat entgegenwirken.

Die Lichtverschmutzung sei heute ein Thema, das immer stärker in den Fokus der Allgemeinheit rücke, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Thal. Die sogenannte «dauernde Abwesenheit von Dunkelheit» gelte heute als eine Art Umweltverschmutzung. Der Mangel an Dunkelheit habe nachweislich einen störenden Einfluss auf Fauna und Flora, auf den biologischen Tag-Nacht-Zyklus vieler Tiere und er beeinträchtige das Schlafempfinden einer zunehmenden Anzahl von Menschen.

Gerade die Gemeinden und Städte seien heute gefordert, zum Beispiel im Bereich der Strassenbeleuchtung ihren Anteil an der Lichtverschmutzung zu klären und Massnahmen zur Verbesserung der Situation zu ergreifen, heisst es weiter.

Umweltschutz versus Sicherheitsempfinden

Eine «komplette Löschung» der Strassenbeleuchtung steht für den Gemeinderat Thal nicht zur Diskussion: «Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung macht es notwendig, dass die wichtigsten Strassenlampen und die Fussgängerübergänge beleuchtet sind.» Heute erfolgt die Steuerung in Thal so, dass zwischen 0.30 und 4.30 Uhr lediglich 50 Prozent der Strassenlampen sowie alle Fussgängerübergänge beleuchtet sind. Bei den älteren Leuchten schaltet jede zweite ab, die neuen LED-Leuchten sind dimmbar und werden alle auf 30 Prozent der Leistung gedimmt.

Simon Diezi, Gemeindepräsident Thal. Bild: Rudolf Hirtl

Nach eingehenden Abklärungen der Kommission Technische Betriebe hat der Gemeinderat nun beschlossen, diese sogenannte «Halb-Nacht-Zeit» auf 23 bis 5 Uhr zu erweitern. In dieser Zeit sei das Auto- und Fussgängeraufkommen deutlich geringer. Somit erfolgt die Reduktion der Strassenbeleuchtung um zusätzliche zwei Stunden, was aus Sicht des Rates einen «ersten Schritt in die richtige Richtung» darstellt.

Man habe gute Erfahrung mit der «Halb-Nacht-Zeit» gemacht, sagt Gemeindepräsident Simon Diezi auf Anfrage. Diese Art der Reduktion der Lichtverschmutzung sei in der Schweiz Standard. Es sei nun das erste Mal, dass die Zeit, in welcher die Strassenbeleuchtung in Thal reduziert wird, ausgeweitet wird.

Je nach Rückmeldungen aus der Bevölkerung und Erfahrungen im ersten Winter seien weitere Massnahmen denkbar und man werde die Situation neu beurteilen, so Diezi. «Die Beleuchtung könnte auf Nebenstrassen ausser bei den Fussgängerstreifen und Kreuzungen weiter reduziert werden. Davon haben wir aktuell noch abgesehen.»

Steinach und Rorschach stellen auf LED um

Auch in anderen Gemeinden ist Lichtverschmutzung ein Thema. Die Energiestadt Steinach habe bereits zu einem frühen Zeitpunkt das Ziel verfolgt, Energie einzusparen, schreibt Gemeindeschreiber Reto Schneider auf Anfrage. «Aus diesem Grund – und nicht zuletzt auch zur Reduktion der Lichtverschmutzung – wurden bis dato rund die Hälfte der Strassenleuchten mit LED-Technik ausgestattet.» Da LED aufgrund von stark gerichtetem Licht automatisch zur Vermeidung von Streulicht führe, habe die Gemeinde diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht.

Mehr als die Hälfte der Leuchten seien in Steinach in der Nacht zudem ausgeschaltet, so Schneider. Er ergänzt:

«Erst kürzlich wurde zusätzlich entschieden, bei den Leuchten mit ganznächtigem Betrieb die Leistung und somit die Helligkeit zu reduzieren.»

Auch die Stadt Rorschach stellt ihre Strassenbeleuchtung schrittweise auf LED um, wie Stadtschreiber Richard Falk mitteilt. Bei rund der Hälfte der Leuchten sei bereits die neue Technologie inklusive neuer Steuerung im Einsatz. Die LED-Leuchten schalten laut Falk mit einem Dämmerungsschalter automatisch ein und leuchten bis 22 Uhr mit 100 Prozent Leistung.

Richard Falk, Rorschacher Stadtschreiber. Bild: Michel Canonica

Zwischen 22 und 0.30 Uhr reduzieren sie ihre Leuchtkraft auf 50 Prozent, danach bis 4.30 Uhr auf 20 Prozent. Ab 4.30 Uhr fahren sie wieder auf 100 Prozent hoch bis zum automatischen Abschalten durch den Dämmerungsschalter. Die Stadt werde in den nächsten Jahren auch die zweite Hälfte der Leuchten auf LED umstellen, so Falk.

Strassenbeleuchtung dem Busfahrplan angepasst

Auch in Mörschwil schaltet die Strassenbeleuchtung mit der Dämmerung ein und aus. Von 1.15 Uhr bis zur Morgendämmerung ist die Strassenbeleuchtung komplett ausgeschaltet. «In der Nacht ist das Dorf also weitestgehend dunkel», sagt Gemeindepräsidentin Martina Wäger.

«Die Ausschaltzeit wurde dem Busfahrplan angepasst, damit die Einwohnerinnen und Einwohner noch bei Licht nach Hause gehen können.»

Die Strassenlaternen entlang der Kantonsstrassen würden nach den Vorgaben des Kantons leuchten, teils ab 23 Uhr reduziert, dafür während der ganzen Nacht.

Martina Wäger, Gemeindepräsidentin Mörschwil. Bild: Ralph Ribi

Als weitere Massnahme gegen Lichtverschmutzung prüfe die Gemeinde Mörschwil bei der Planung von neuen Strassen oder bei der Sanierung von bestehenden Strassen jeweils genau, ob und inwiefern eine Strassenbeleuchtung notwendig sei. Weitere Massnahmen seien denkbar, sagt Wäger. «Beispielsweise, dass unter der Woche die Strassenbeleuchtung nachts früher abgestellt wird und dass sie am Wochenende morgens später eingeschaltet wird.»

Auch sei der Art der Leuchten stärkere Beachtung zu schenken, findet Wäger. Gerade bei der öffentlichen Beleuchtung spiele nicht nur die Lichtverschmutzung, sondern auch der Strombedarf eine Rolle.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach. Bild: Tobias Garcia

In Goldach wird die Beleuchtung zu Nachtzeiten situativ gedimmt oder ganz abgestellt. «Im Moment befassen wir uns zudem mit der Evaluation von intelligenten Systemen, die eine Steuerung der Beleuchtung einzelner Strassenzüge noch individueller und genauer zulassen», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. «In diesem Sinne ist sich der Gemeinderat der Thematik sehr bewusst.»