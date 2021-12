Enten sollen den Quaggamuscheln den Garaus machen

Umwelt Dramatischer Vorgang unter der Wasseroberfläche: Enten als Hoffnungsträger gegen die Quaggamuschelplage Im Winter dezimieren Enten im Bodensee bis zu 95 Prozent der Dreikantmuscheln, die Mitte der 1960er-Jahre eingeschleppt wurden. Geradezu explosionsartig breitet sich seit 2017 die invasive Quaggamuschel in Schweizer Seen aus. Sie bedroht das Ökosystem und verstopft Seewasserleitungen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Reiher- und Tafelenten auch an ihnen Gefallen finden. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 31.12.2021, 15.13 Uhr

Enten auf dem Bodensee haben Dreikantmuscheln zum Fressen gern. Diese werden aber mehr und mehr von der Quaggamuschel verdrängt. Bild: Urs Bucher

In der Schweiz überwintert jedes Jahr fast eine halbe Million Wasservögel. Auf dem Bodensee allein verbringen knapp 200'000 Vögel die kalte Jahreszeit. Neben Enten auch Schwäne, Gänse, Reiher, Rallen, Möwen, See- und Lappentaucher. Das Bild auf dem Bodensee dominieren Reiherenten und Tafelenten. Diese beiden Arten machen laut Stefan Werner von der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach gemeinsam mit dem Blässhuhn über die Hälfte der in der Schweiz überwinternden Wasservögel aus.

Und die fressen viel. Im Verlauf des Winters dezimieren sie gemäss dem Biologen bis in eine Seetiefe von fünf Metern 95 Prozent der Muschelbestände der Dreikant- oder Wandermuschel. «Auf einem Quadratkilometer Seefläche fressen die Vögel jeden Winter 750 Tonnen Muscheln», wird Stefan Werner im Migros-Magazin zitiert.

In zehn Metern Tiefe sind Muscheln vor Enten sicher

Die drei Arten profitieren dabei vom Umstand, dass Mitte der 1960er-Jahre aus dem Gebiet des Schwarzen Meers Dreikantmuscheln, auch Zebramuschel genannt, in den Bodensee eingeschleppt wurden. Am Bodensee stiegen die Bestände der hier überwinternden Reiherente, Tafelente und Blässhuhn nach der Etablierung der Zebramuschel auf das Mehrfache der bis dahin beobachteten Vögel an.

Mittlerweile wird die Dreikantmuschel im Bodensee von einem neuen Zuzüger verdrängt. Die Quaggamuschel breitet sich seit 2017 explosionsartig aus und wird zum Problem für die Trinkwasserversorgung. Anders als einheimische Muscheln ist die Quaggamuschel im Bodensee bis zu einer Tiefe von 240 Metern zu finden. Dadurch findet sie Zugang zum Wasserversorgungssystem und verstopft Leitungen. Das Problem ist so gravierend, dass sich auch die Schweizer Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter (KVU) des Themas angenommen hat. Da gegen die weitere Verbreitung der Quaggamuschel eine Koordination zwischen den kantonalen Massnahmen wichtig und dringend erscheint, hat die KVU gar die Gründung einer Arbeitsgruppe Quagga ins Auge gefasst.

Merkmal der Quaggamuschel ist die bauchige Form sowie das Fehlen eines kantigen Knicks an der Seite. Bild: Tino Dietsche

So wie die KVU beschäftigt sich auch die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) mit der Frage, ob Enten Quaggamuscheln im genügenden Mass dezimieren können. Laut IGBK fressen Wasservögel Quaggamuscheln, aber sie können nur bis in eine begrenzte Tiefe tauchen. Muscheln, die tiefer als etwa zehn Meter leben, seien daher vor ihnen sicher. Wie stark die Larven etwa von Fischen gefressen würden, werde derzeit untersucht.

Die Quaggamuschel bedeckt den Seeboden teilweise schon lückenlos. Bild: Tino Dietsche

Auch Muschelbänke der Quaggamuschel könnten eine wichtige Nahrungsquelle für Wasservögel sowie Fischarten wie Rotfedern, Karpfen oder Felchen sein. Erst in einigen Jahren wird man laut Experten allerdings wissen, ob sich der Wasservogelbestand wegen der Quaggamuschel ändere, die natürlichen Feinde der Muschel also entsprechend zunähmen.

Auch der Bundesrat hat die Quaggamuschel im Auge

Der Schweizer Bundesrat befasst sich ebenfalls mit dem massenhaftes Auftreten der Quaggamuschel. Er will das Umweltschutzgesetz so anpassen, dass nicht-einheimische Pflanzen und Tiere, die in der Schweiz potenziell Schäden verursachen, effizienter bekämpft werden können. Die Untersuchungen zu den ökologischen Auswirkungen würden laufen, schreibt der Bundesrat in seiner Stellungnahme. Erst aufgrund der Forschungsresultate werde sich abschätzen lassen, wie gross die effektiven Auswirkungen, beispielsweise auf die Berufsfischerei, sein könnten.

