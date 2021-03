UMWELT Die Stadt gibt Empfehlungen fürs Badezimmer ab: Ein Duschkopf für das Klima Die Stadt ermuntert ihre Bewohner, fortan mit Sparbrause zu duschen. Tolle Idee, wenn da nur nicht Stichproben angedroht würden. Diana Hagmann-Bula 08.03.2021, 05.00 Uhr

Gleiches Gefühl auf der Haut, tieferer Wasserverbrauch: Die Stadt will, dass vermehrt mit Sparbrause geduscht wird. Bild: iStockphoto

In St.Gallen geht gerade die Angst vor dem Duschkontrolleur um. Der Auslöser: Ein Flyer, der dieser Tage in die städtischen Briefkästen geflattert ist. Die Stadt stellt darin eine Förderaktion vor. Interessierte können in den nächsten Wochen eine Sparbrause zum Sparpreis beziehen, für 10 statt 37 Franken. Umrüsten, Klima retten, sparen, lautet der Slogan der Aktion. Das Ziel: den Warmwasserverbrauch in den städtischen Badezimmern senken. So weit, so gut, denkt man sich. Liest dann aber:

«Zur Frage der Warmwasseraufbereitung und Verwendung der Brause sind Stichproben möglich.»

Sie begrüsse die sinnvolle Aktion, verstehe aber nicht, weshalb es nach der Montage der Brause Kontrollen brauche, bemängelt eine Empfängerin. Andere fragen sich, ob die Stichproben vor Ort erfolgen.

Eine Vorgabe des Bundes unglücklich formuliert

«Eine unglückliche Formulierung. Wir haben sie leider erst bemerkt, als die Flyer schon verschickt waren», sagt Fredy Zaugg von der zuständigen Dienststelle Umwelt und Energie. Den Flyer gestaltet hat das auf Umweltmanagementberatung spezialisierte St.Galler Unternehmen Sinum. Vor bald vier Jahren hat es die nationale Kampagne lanciert. Seither unterstützt es Gemeinden, Kantone und Energieregionen bei der Umsetzung. «Wir hätten diesen Hinweis gerne weggelassen», sagt Partner Guido Wick. Doch an die Aktion sind Bedingungen geknüpft. Das Bundesamt für Umwelt hat das Projekt bewilligt, die Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation Klik übernimmt die Kosten. «So müssen wir Stichproben vornehmen. Wir wollten darauf verzichten, weil es vereinzelt zu Missverständnissen führen kann, leider vergeblich», sagt Wick.

Natürlich werde nun nicht plötzlich ein Kontrolleur im Bad stehen. «Wir sind im Rahmen des vom BAFU vorgeschriebenen Monitorings angehalten eine kleine Anzahl Sparbrausenbenützer per Mail anzuschreiben, eine noch kleinere Anzahl rufen wir an.» Die Fragen, die sie beantworten müssen: Ist die Brause installiert? Zufrieden mit dem neuen Duschkopf? 2016 hatte St.Gallen eine ähnliche Aktion durchgeführt. Damals mussten die Teilnehmenden noch Angaben zum Duschverhalten machen. Das bleibt ihnen nun erspart. Mit den Stichproben versuche man lediglich herauszufinden, ob jemand die Brause wieder abmontiert hat. Wick: «Das gäbe dann einen Abzug bei der finanziellen Unterstützung für das Gesamtprojekt durch Klik, nicht aber für die Haushalte.» Rund 600 Bestellungen sind bereits eingegangen.

Eine Empfehlung, die nicht draussen bleibt

Warmwasser sei ein grosser versteckter Energieverbraucher und Kostenfaktor, begründet die Firma auf ihrer Website die Aktion. Fredy Zaugg von Umwelt und Energie bestätigt: «Die Gebäude in der Stadt sind immer besser isoliert. Es fliesst kontinuierlich weniger Energie ins Heizen. Der Warmwasserbedarf ist hingegen in den vergangenen Jahren gleich hoch geblieben.» Deshalb habe man sich entschieden, die Duschbrausenaktion von 2016 zu wiederholen. Damals kauften 1600 Haushalte ein wassersparendes Modell. Zaugg geht davon aus, dass die erneute Aktion ähnlich stark genutzt wird. «Wir wissen ja nicht, wie viele Bewohner aus eigener Initiative schon eine Sparbrause angeschafft haben.» Fernwärme und andere Technologien bleiben vor der Türe, die Empfehlung, den Duschkopf zu ersetzen, dringt in die eigenen vier Wände ein. «Die Schwelle ist deshalb grösser. Wie wenn man Tipps für klimafreundliche Ernährung oder Fortbewegung gibt», sagt Zaugg.

Sinum hat im Vorfeld der Aktion 25 Sparbrausen getestet. Viele Modelle seien bezüglich Komfort durchgefallen. Wick sagt:

Guido Wick von Sinum. Bild: pd

«Mit drei Liter pro Minute zu duschen, ist kein Problem, nur ist die Sache dann nicht mehr angenehm. Ein Hardcoresparer nimmt das vielleicht in Kauf. Wir aber wollen die Masse ansprechen.»

Der angepriesene Duschkopf verbraucht ungefähr halb so viel Wasser wie ein herkömmlicher, rund 7 statt 12 bis 15 Liter pro Minute. Er ist mit einer Düse versehen, die das Wasser aufspaltet und ihm Luft beimischt. «Es kommt zwar weniger Wasser, aber auf der Haut bleibt das Gefühl eines vollen Strahls zurück», sagt Zaugg. Ein Flyerempfänger fragt sich, ob er nun denn lauwarm duschen müsse. Zaugg verneint lachend: Luft sei ein schlechter Wärmeleiter und könne in diesem Verhältnis die Wassertemperatur nicht beeinflussen. Laut Berechnungen des Bundesamtes für Umwelt liessen sich mit Sparbrause pro Haushalt 100 Kilogramm CO 2 pro Jahr sparen. Die EMPA geht gar von 300 Kilogramm eingespartem CO 2 aus. Gleich viel Kohlenstoffdioxid entsteht, wenn man mit dem Auto 1600 Kilometer von St.Gallen nach Alicante in Spanien fährt.

Nichts für Menschen mit langen Haaren?

Man sei sich bewusst, dass die Aktion nicht alle anspreche, so Zaugg. Für sportliche Duscher, die ohnehin nur zwei, drei Minuten unter dem Wasser stehen, wäre sie nicht nötig. Für Personen mit langen Haaren seien Sparbrausen nicht sonderlich geeignet. «Das Shampoo muss schliesslich raus. Das dauert dann einfach länger.» Einen grossen Spareffekt macht er hingegen bei einer anderen Gruppe aus.

Fredy Zaugg von Umwelt und Energie. Bild: pd

«Bei Teenagern, die unter der Dusche fast schon wellnessen.»

Angeben müssen Interessierte, wie sie Warmwasser gewinnen. Noch fossil oder schon erneuerbar? So lasse sich das eingesparte CO 2 berechnen, sagt Wick. Wer sich nun Sorgen um seine Daten macht: Sie werden nicht weitergegeben, steht auf dem Flyer. Zaugg: «Ausserdem sind diese Details kein Geheimnis. Die Stadt erfasst sie jeweils bei der Feuerungskontrolle.»