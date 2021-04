Umfrage zum Wiborada-Experiment Taugt eine gläubige Frau, die sich einmauern liess, heute noch als Vorbild? Die Heilige Wiborada lebte ihre letzten zehn Jahre als Eingemauerte bei der St.Galler Kirche St.Mangen. Sie wurde von hohen politischen Würdenträgern um Rat gefragt, prophezeite den Einfall der Hunnen und rettete dadurch die Stadt. Das Projekt Wiborada 2021 will mit einem Nachstellen der damaligen Situation an die bedeutende St.Gallerin erinnern. Vier Prominente sagen, was sie davon halten. Melissa Müller 21.04.2021, 05.00 Uhr

Anya Schutzbach, Leiterin Literaturhaus Wyborada.

Bild: PD/Marina Schütz

Anya Schutzbach, Leiterin Literaturhaus Wyborada: «Die Gründerinnen der «Frauenbibliothek & Fonothek Wyborada» hatten vor 40 Jahren ihr Projekt aus gutem Grund nach der Heiligen Wyborada benannt: In ihr vereinigen sich die Idee der klugen, eigenwilligen Frau und die des Buches. Über diese Zuschreibungen kann ich als Leiterin des Literaturhauses Wyborada nur glücklich sein. Doch wir wären kein Literaturhaus, würden wir diese nicht hinterfragen; Feminismus heute – was ist das? Und fortschreiben: Von mutig, stark und selbstbestimmt hin zu offen, gleichberechtigt, grenzenlos tolerant. Inkludierend. Womit wir bei der jüngsten Aktion von Hildegard Aepli wären: Eine Woche in einer Inkluse? Klar, das polarisiert: Gedenkt man einer Gläubigen, die sich freiwillig wegsperren liess oder einer Frau, die radikal denkt, ihrem eigenen Lebensentwurf folgt und tut, was sie will? In jedem Fall ist es zu begrüssen, dass die historische Wiborada durch derlei medienwirksame Initiativen ins kollektive Gedächtnis katapultiert wird. Sie ist wichtig für St.Gallen. Aus ihr könnte die Stadt etwas machen.»

Thomas Reschke, katholischer Universitätsseelsorger der HSG. Bild: PD

Thomas Reschke, katholischer Universitätsseelsorger der HSG: «Es ist ein riesiger Unterschied, ob Menschen sich freiwillig einschliessen lassen oder unfreiwillig. Gespannt bin ich auf die Erfahrungen, die die Freiwilligen dann berichten. Für mich wäre dieser Weg keine Option, da ich eher in der Natur und in abgelegenen Kapellen zur Ruhe finde. Wiborada lebte sehr selbstbestimmt. Faszinierend ist, dass ihr Lebensmodell des Eingesperrtseins nicht von den Menschen weg führte, sondern sie gerade in Berührung mit ihnen brachte als weise Ratgeberin. In der Eingeschlossenheit der Zelle hat sie auch in die stillen Regungen des eigenen Herzens hineinsehen können. Dies half ihr, in das Herz anderer Menschen zu blicken, die sich an sie wandten. Als Frau wurde sie so zur gefragten seelsorglichen Begleiterin auch für Männer: ein damals ungeheurer Gedanke, zu einer Zeit, wo Frauen von den Männern separat in Frauengemächern essen mussten.»

Maria Pappa, Stadtpräsidentin: «Es war damals sehr unüblich, dass eine Frau durch einen Papst heilig gesprochen wurde. Sie muss eine grosse Persönlichkeit gewesen sein.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: PD

Frauen hatten damals nicht viele Lebensentwürfe zur Auswahl. Wiborada entschied sich für eine radikale Variante. Sie liess sich in einer Zelle bei der heutigen Kirche St. Mangen einschliessen. Indem sie sich einschränkte, befreite sie sich gleichzeitig von allen gesellschaftlichen Normen, wie eine Frau zu leben hat, sowie von materiellen Zwängen und wurde so zu einer wichtigen Beraterin. Dass sich nun zehn Frauen und Männer für eine Woche einschliessen lassen, erinnert an diese besondere Frau und an ihre Lebensform. Es hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Sie nehmen sich Zeit für sich. Richten die Aufmerksamkeit gegen innen, um ganz bei sich zu sein. Ein sehr interessantes Projekt.»

Cornel Dora, Stiftsbibliothekar. Bild: Ralph Ribi

Cornel Dora, Stiftsbibliothekar: «Die Kontroverse um das Einschliessen kommt mir speziell vor. Der Gedanke, dass man durch Einschränkung Weite findet, ist in vielen spirituellen Welten präsent. George Harrison hat das Thema im Anschluss ans Tao Te King im Beatle-Song «The Inner Light» aufgegriffen: «Ohne durch meine Tür hinaus zu gehen, kann ich alle Dinge der Welt kennen.» Der Wunsch nach Rückzug in die Einsamkeit und Meditation ist in jeder Kultur vorhanden. Er ist eine Herausforderung. Wichtig ist, dass es freiwillig und bewusst geschieht. Dass sich Frauen und Männer aus freiem Willen dazu entscheiden und damit auch öffentlich zeigen, dass sie die heute teils selbstzerstörerische Gemeinschaftsparty von uns Menschen hinterfragen, ist ein wertvoller Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion.»