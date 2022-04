Umfrage Sportwelt Gossau trifft auf breite Zustimmung

Umfrage «Super für die nächste Generation»: Die Sportwelt Gossau stösst in der Bevölkerung auf breite Zustimmung Die Gossauer Stimmberechtigten stimmen am 15. Mai über den Baukredit für das Modul 1 der Sportwelt ab. Die Strassenumfrage zeigt, dass viele Gossauerinnen und Gossauer hinter dem 55 Millionen Franken teuren Projekt stehen. Samantha Wanjiru 22.04.2022, 05.00 Uhr

In Gossau soll die Sportinfrastruktur erneuert werden. Im ersten von drei Modulen der Sportwelt Gossau sind im Gebiet Buechenwald ein neues Hallenbad, vier Fussballfelder und ein Halbspielfeld, ein Tribünengebäude, Leichtathletikanlagen sowie Bewegungs- und Begegnungsräume geplant. Das Stadtparlament hat den Kredit von 56 Millionen Franken für das Modul 1 im Januar mit 30 Ja- zu 0 Nein-Stimmen gutgeheissen.

Am 15. Mai kommt das Projekt an die Stimmurne. Die Gossauer Stimmberechtigten entscheiden darüber, ob das Projekt verwirklicht werden soll. Was sagen die Passantinnen und Passanten in Gossau über das bisher grösste Infrastrukturprojekt der Stadt?

Lukas Germann, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Ich bin selbst Sportler und spiele Unihockey. Es gibt in Gossau einfach zu wenige Hallen. Deswegen find ich es super, dass wir Sportlerinnen und Sportler nun mehr Möglichkeiten erhalten. Ich finde, das Geld ist sehr gut investiert.

Beatrice Schönholzer, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Ich finde es einfach sensationell, dass wir Gossauerinnen und Gossauer eine solche Sportanlage erhalten. Gerade die Schülerinnen und Schüler bekommen durch das neue Hallenbad mehr Möglichkeiten, schwimmen zu gehen und sich auszutoben. Für die nächste Generation ist das Projekt einfach grossartig.

Norbert Thaler, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Wir von der Gemeinde haben gemeinsam einen intelligenten und durchdachten Plan für die Umbauten gestaltet. Eine Erneuerung der Anlagen ist finanziell sinnvoller als eine Sanierung. Langfristig gesehen werden Gossauerinnen und Gossauer generationsübergreifend davon profitieren. Deswegen gibt es ein klares Ja von mir.

Shana Egli, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Für uns Jugendlichen ist so eine Sportanlage einfach toll. Gerade die lokalen Sportvereine werden davon profitieren. Deswegen möchte ich auch, dass alle Erwachsenen mit Ja stimmen. Allerdings sehe ich auch ein, dass die Kosten ziemlich hoch sind und das Geld an anderen Stellen gebraucht werden könnte.

Angelika Bernhardsgrütter, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Ich kann verstehen, dass die Jugend solch ein Projekt braucht. Die Stadt würde dadurch belebter werden. Aber jetzt, nach Corona, denke ich, dass wir das Geld besser nutzen sollten. Es gibt so viele arme Leute im Sozialsystem, die finanzielle Unterstützung brauchen. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, wie ich stimmen werde.

Christian Dascal, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Die jetzigen Sportanlagen sind komplett veraltet. Eine Erneuerung ist unbedingt nötig. Die Kinder haben durch das Projekt die Möglichkeit, alles an einem Ort zu haben. Das ergibt für mich Sinn. Für ein solches Projekt zahl ich gerne meine Steuern.

Sandra Fakhoury, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Das alte Hallenbad ist einfach sehr veraltet. Wir brauchen ein neues. Deswegen freue ich mich über das Projekt. Die Kosten sind zwar hoch, und ich kann verstehen, wenn jemand deswegen Nein stimmt. Aber für uns Familien mit Kindern ist es eine tolle Investition.

Albert Wassmer, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Ich bin grosser Sportfan und verstehe, wieso so ein Projekt benötigt wird. Für mich sind die Kosten und der Aufwand aber einfach zu gross. Wir haben noch viele andere Projekte, die in Gossau verwirklicht werden sollten, die vergleichsweise weniger Kosten verursachen. Mit Bedauern stimme ich deswegen mit Nein.

Jorge Cosda, Gossau. Bild: Samantha Wanjiru

Ich bin ehemaliger Fussballer. Für mich steht ganz klar die Förderung der jungen Sportlerinnen und Sportler im Vordergrund. Ich finde, das Projekt wird einen positiven Einfluss auf die Sportbranche in Gossau haben.