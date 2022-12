Parfümladen oder Lavendel Hauptsache kein Abgasgeruch in der Nase. Im Parkhaus Burggraben in St.Gallen ist neu eine Duftanlage im Einsatz. Den Geruch, angelehnt an Grüntee, nehmen die Menschen aber erst wahr, wenn man sie darauf hinweist.

Sarah Wagner 19.12.2022, 17.00 Uhr