Umfrage Von einer Handcreme bis tausend Franken – das Ostschweizer Gesundheitspersonal wird für seinen Corona-Einsatz unterschiedlich entschädigt Applaus im Frühling. Und jetzt? Die Gewerkschaft VPOD fordert, dass das Gesundheitspersonal eine Coronaprämie erhält und will sich nun einen Überblick über die Vergütungen schaffen. Eine Umfrage zeigt, dass Wertschätzung nicht nur finanziell zum Ausdruck gebracht wird. Sabrina Manser 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gesundheitspersonal ist seit der Coronakrise noch mehr gefordert – erkenntlich zeigen sich die Arbeitgeber auf unterschiedliche Weisen. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Auf ihren Plakaten stand «Wer pflegt uns morgen?» oder «Lasst uns nicht im Regen stehen». Gerufen wurde «Wir sind systemrelevant» oder «Applaus war gestern – heute ist Zahltag». Stress und Druck haben für das Gesundheitspersonal seit der Coronapandemie zugenommen. Deshalb hat das Pflegepersonal zusammen mit Gewerkschaften im letzten Herbst für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Gefordert wurde auch eine Coronaprämie.



Nun möchte der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) eine Übersicht erstellen, wie sich Gesundheitsinstitutionen in der Ostschweiz bei ihrem Personal bedankt haben. Dafür hat die Gewerkschaft 300 Briefe verschickt, mit Fragen ob und wie man sich erkenntlich gezeigt hat – monetär und auch auf andere Weisen.

Die Bandbreite ist gross

Alexandra Akeret, Regionalsekretärin des VPOD Ostschweiz. Bild: Anna Tina Eberhard



In Gesprächen zwischen dem VPOD und dem Gesundheitspersonal habe man eine Unzufriedenheit gespürt, sagt Alexandra Akeret, Regionalsekretärin des VPOD Ostschweiz. Die einen hätten tausend Franken erhalten, andere einen 50 Franken Einkaufsgutschein.

«Ein paar erzählten auch, wie ihnen eine Handcreme hingestellt wurde oder, dass weder eine Entschädigung noch ein Danke kam.»

Alexandra Akeret sagt weiter: «Wertschätzung hat nicht nur mit Geld zu tun, aber für diese ausserordentliche Leistung braucht es doch auch eine finanzielle Entschädigung.»

Der VPOD wolle nun eine Übersicht erstellen. 50 Rückmeldungen seien bislang eingetroffen. Es hätten vor allem solche den Fragebogen ausgefüllt, die eine Prämie gezahlt oder sich über andere Wege bedankt hätten. Diese Aktion solle auch dazu führen, dass diejenigen, die noch nichts gemacht hätten, sich erkenntlich zeigen.

Mitarbeitende von Spitälern erhalten Prämien

Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: PD

Im Kantonsspital St.Gallen haben im letzten Jahr 700 Mitarbeitende eine ausserordentliche Leistungsprämie erhalten, wie es auf Anfrage heisst. Mediensprecher Philipp Lutz sagt, dass spezielle Leistungen auf Antrag der Vorgesetzten mit einer Prämie honoriert werden, dies auch ausserhalb der aktuellen Pandemiezeit. Üblicherweise würden rund 200 Leistungsprämien gesprochen. Letztes Jahr seien zudem Verpflegungsgutscheine verteilt worden. Insgesamt habe das Kantonsspital 1,2 Millionen Franken für diese Leistungen aufgewendet. Die Antwort an den VPOD sei verschickt worden.

Marc Kohler, CEO Spital Thurgau AG. Bild: Andrea Stalder

Auch die Spital Thurgau AG habe über 1000 Mitarbeitenden eine Prämie im Gesamtumfang von 1,1 Millionen Franken ausbezahlt, wie CEO Marc Kohler sagt. Ebenso seien die Löhne etwas erhöht worden und mit diversen Aktionen habe man sich bedankt, heisst es weiter. Man drücke die Wertschätzung nicht nur monetär aus.

Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden zeigte sich erkenntlich, indem man Mitarbeitenden, die 30 Plus-Stunden angehäuft hatten, eine Prämie ausbezahlt habe, sagt Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation. Mehrstunden könnten über den Jahreswechsel hinaus kompensiert werden und Minuszeit, die wegen fehlender Einsatzmöglichkeiten entstand, sei gutgeschrieben worden. «Wertschätzung findet laufend auch im Kleinen statt», sagt Alain Kohler. Das gehe von offerierten Mittagessen über Austauschmöglichkeiten mit dem CEO.

Geschenke und eine wertschätzende Grundhaltung bei der Spitex

In kleinere Betrieben sieht es mit der monetären Vergütung etwas anders aus. Susanne Schäfer, Geschäftsleiterin der Spitex Appenzellerland, sagt: «Wertschätzung ist in unserem Betrieb eine Grundhaltung.» Dank und Anerkennung habe man zusätzlich zum täglichen persönlichen Austausch mit Dankesschreiben und kleineren Geschenken – unter anderem auch an Weihnachten – gezeigt. Die Spitex habe den Mitarbeitenden keine Coronaprämie ausbezahlt, zahle jedoch branchenübliche Löhne und habe gute Anstellungsbedingungen, sagt Susanne Schäfer.



Gabriela Brauchli, Geschäftsleiterin Spitex Region Frauenfeld. Bild: PD

Die Spitex der Region Frauenfeld sei von der Pandemie deutlich weniger betroffen, als Personal in Pflegeheimen, sagt die Geschäftsleiterin Gabriela Brauchli. Im Jahr 2020 habe man nicht mehr als 20 Covid-19-Patienten behandelt. Es sei allen Mitarbeitenden eine Geschenkkarte von 200 Franken überreicht worden. Auch hier spiele sich die Anerkennung im Alltag ab, sei es in Form von Gesprächen, Weiterbildungsmöglichkeiten oder Personalvergünstigungen.

Finanzielle Situation schränkt ein

Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita. Bild: PD

Prämien an alle Mitarbeitende seien bei der Spitex und den Pflegezentren Thurvita in Wil ausbezahlt worden, sagt der CEO Alard du Bois-Reymond. «Nicht nur das Pflegepersonal ist von Covid betroffen, auch das Service- und Reinigungspersonal sowie die Administration», sagt der CEO. Es seien Prämien an alle Mitarbeitende in der Höhe von 400 Franken ausbezahlt worden. Die Thurvita habe sich auch mit Briefen und Videobotschaften bedankt. Der CEO sagt:

«Es ist nicht dasselbe wie ein Dankeschön im direkten Kontakt: Das Virtuelle schafft eine gewisse Distanz.»

Generelle Lohnerhöhungen seien derzeit nicht möglich, man werde das vergangene Jahr mit einem Defizit abschliessen. Man habe nur die tiefsten Lohnklassen angehoben.

Peter Schmid, der Präsident des Vereins Pflegeheim St.Otmar, sagt auf Anfrage, man habe Blumensträusse an alle Bewohnenden und Mitarbeitenden und weitere kleine Geschenke verteilt. Alle Mitarbeitenden hätten zudem eine Anerkennung für ihre Leistung in bar erhalten. Man sei privatrechtlich organisiert:

«Wir müssen uns um unsere Mitarbeitenden kümmern.»