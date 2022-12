Umfrage zum Wintereinbruch und der Kälte in St.Gallen

Umfrage «Kälte ist Kopfsache – man muss sich einreden, dass es nicht kalt ist»: So gehen St.Gallerinnen und St.Galler mit den tiefen Temperaturen um Übers Wochenende wird es wieder eisig kalt. Eine Umfrage zeigt: Die Tricks, mit denen sich St.Gallerinnen und St.Galler warm halten, sind überraschend vielfältig. Gabriela Hagen und Davide De Martis Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

St.Gallen bibbert. Die Temperaturen sind unter den Gefrierpunkt gefallen. Es schneit und schneit, eine Schneeschicht hat sich über die Stadt gelegt. Wer nicht nach draussen muss, bleibt zu Hause. Dennoch müssen Weihnachtseinkäufe und andere Besorgungen erledigt werden. Wie gehen die Menschen, die sich trotz der eisigen Temperaturen auf die Gassen wagen, mit der Kälte um? Und was machen sie zuhause, um es wohlig warm zu haben?

Sabrina Alves, Gossau Bild: Gabriela Hagen

Sabrina Alves, 38, KV-Angestellte, Gossau

«Wenn ich rausgehe, trage ich Thermounterwäsche. Im Moment habe ich unten zwei Lagen und oben drei Lagen an, mit der Jacke sind es vier. Zuhause sind wir meistens barfuss, wir haben es warm. Wenn mir kalt wird, trinke ich einen heissen Tee und schlüpfe unter eine Decke.»

Jean-Pierre Gubser, St.Gallen Bild: Gabriela Hagen

Jean-Pierre Gubser, 75, Pensionär, St.Gallen

«Ich trage aktuell fünf Schichten Kleidung übereinander. Daheim benutze ich Body Lotion, ich finde, dass ist wie ein zusätzlicher Schutz nach aussen.»

Rita Zenglein, Gossau Bild: Davide De Martis

Rita Zenglein, 60, Markthändlerin, Gossau

«Ich ziehe mich warm im Zwiebellook an. Mit der Jacke komme ich auf vier Lagen. Ich bin sowieso kein «Gfrörli», ein T-Shirt genügt zuhause. 20 Grad daheim finde ich angenehm. Wahrscheinlich bin ich durch meine Arbeit abgehärtet.»

Susanne Gmünder Braun, St.Gallen Bild: Gabriela Hagen

Susanne Gmünder Braun, 64, Administration, St.Gallen

«Wenn ich nach draussen gehe, ziehe ich mich warm an. Jetzt trage ich vier Lagen. Zuhause heize ich tagsüber mein Büro, abends mache ich in der Stube im Schwedenofen ein Feuer. Ich trage ein Flanell-Pyjama und gehe früh ins Bett.»

Donat Kuratli, St.Gallen Bild: Gabriela Hagen

Donat Kuratli, 44, Stadtparlamentarier, St.Gallen

«Ich trage ein T-Shirt und eine Jacke. Das reicht mir. Morgens ziehe ich nicht zu viel an, ein T-Shirt genügt. Im Lauf des Tages kann ich nachrüsten, wenn überhaupt. Ich bewege mich viel und bin eh kein «Gfrörli».»

Hannah Kukolj, Hausen am Albis Bild: Gabriela Hagen

Hannah Kukolj, 20, Fundraiserin, Hausen am Albis

«Mit meiner Jacke trage ich vier Schichten. Eine Jacke habe ich noch in Reserve dabei. Kälte ist Kopfsache, man muss sich einreden, dass es nicht kalt ist. Zuhause schlüpfe ich unter eine Decke, wenn mir kalt ist.»

Anita Kläger, St.Gallen Bild: Davide De Martis

Anita Kläger, 36, Mutter, St.Gallen

«Mein Bub ist wärmer angezogen als ich. Mit Strümpfen, Body und Kappe. Ich habe drei Lagen an, ich hatte zu wenig Zeit, mich auch so gut einzupacken. Weil wir zuhause die Heizung runtergeschraubt haben, heizen wir das Cheminée in der Stube ein.»

Kurt Waldburger, Speicherschwendi Bild: Davide De Martis

Kurt Waldburger, 65, Pensionär, Speicherschwendi

«Ich ziehe mich warm an. Mit meiner Jacke komme ich auf drei Schichten. Ich wohne in einem Einfamilienhaus, ausser den Schlafzimmern sind alle Zimmer beheizt. Ich laufe viel und bewege mich, das gibt warm.»

Luca Feurer, Grabs Bild: Davide De Martis

Luca Feurer, 22, Student, Grabs

«Ich habe immer die Hände in den Hosentaschen, auch wenn sie bei rutschigen Strassen am falschen Ort sind. Ich habe drei Schichten an, meine Kapuze ist immer oben. Zuhause mag ich es sommerlich. Ich bin dort barfuss und trage kurze Trainerhosen.»

