Umfrage Heineken sponsert Gesangsfestival 2022 — Gossauer sind empört: «Dafür habe ich absolut kein Verständnis» Das Schweizer Gesangsfestival 2022 findet in Gossau statt. Es wird mit rund 50'000 Gästen gerechnet. Sponsoringpartner ist der niederländische Bierkonzern Heineken. Ostschweizer Brauereien gehen leer aus. Bei einigen Gossauerinnen und Gossauern kommt das schlecht an. Siri Würzer 27.01.2021, 17.00 Uhr

Heineken statt lokale Brauereien: Am Gossauer Gesangsfestival wird Bier von einem internationalen Bierkonzernz gezapft. Bild: Fotolia

Gossau wird im Frühsommer 2022 zum nationalen Zentrum für den Chorgesang. Die Stadt beherbergt im Mai nächsten Jahres das Schweizer Gesangsfestival. Rund 50'000 Besucherinnen und Besucher werden während des neuntägigen Festivals erwartet. Das Sponsoring hat das Organisationskomitee an eine spezialisierte Firma ausgelagert. Somit ist die Wahl für den Sponsoringpartner auf den niederländischen Bierkonzern Heineken gefallen. Dies, obwohl es allein auf Gossauer Boden mit Stadtbühler und Freihof zwei ortsansässige Brauereien gäbe.

Gossauerinnen und Gossauer sind über die Vergabe des Sponsoring an eine ortsfremde Brauerei irritiert. Sie finden es schade, dass die lokalen Brauereien nicht berücksichtigt worden sind. Die Reaktionen reichen von Distanzierung über Bedauern bis hin zu Ablehnung:

Hildegard Peterer (78), Pensionärin, Gossau Bild: Siri Würzer

Hildegard Peterer (78), Pensionärin, Gossau:

Ich finde es sehr schade, dass mit Heineken eine ausländische Brauerei das Sponsoring bekommen hat. Das örtliche Gewerbe sollte viel stärker berücksichtigt werden. Wir haben hier zwei ortsansässige Bierbrauereien, und dass diese bei einem solchen Anlass nicht unterstützt werden, finde ich falsch. So wie das Gossauer Stadtmagazin kürzlich ebenfalls ausgelagert worden ist, finde ich es sehr schade, dass man nicht auf das lokale Gewerbe schaut.

Johann Klein (74), Pensionär, Gossau Bild: Siri Würzer

Johann Klein (74), Pensionär, Gossau:

Ich finde die jetzige Lösung, das Biersponsoring für das Schweizer Gesangsfestival an eine niederländische Grossbrauerei zu vergeben, nicht richtig. In der momentanen Situation geht es den kleinen örtlichen Brauereien nicht allzu gut. Die beiden Brauereien Freihof und Stadtbühler hätten gemeinsam die Möglichkeit erhalten sollen, das Gesangsfestival mit ihren Produkten zu beliefern.

Hans Bösch (79), Pensionär, Gossau Bild: Siri Würzer

Hans Bösch (79), Pensionär, Gossau:

Ich kenne die genauen Bedingungen nicht, die zu diesem Entscheid geführt haben. Deshalb möchte ich mich auch nicht dafür oder dawider äussern. Die Entscheidungsträger werden sicher ihre Gründe gehabt haben, Heineken als Sponsoringpartner zu wählen. Ich persönlich bin sowieso kein Biertrinker. Ich freue mich aber sehr auf das Gesangsfestival und werde dort auch aktiv mithelfen. Solche Anlässe stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl und schaffen Raum für gute Begegnungen.

Robert Bühler (68), Pensionär, Speicher Bild: Siri Würzer

Robert Bühler (68), Pensionär, Speicher:

Ich finde es nicht gut, dass das Biersponsoring an Heineken gegangen ist. Das Gesangsfestival wird regional organisiert, also sollte man auch regional denken. Und das nicht nur beim Bier, sondern auch bei den Metzgereien und Bäckereien. In Gossau hätte man dank der Brauerei Stadtbühl und dem Freihof auch keine Probleme, einen Bierlieferanten zu finden.

Robert Peterer (71), Pensionär, Gossau Bild: Siri Würzer

Robert Peterer (71), Pensionär, Gossau:

Nach meiner Meinung hätte man für ein Fest, das in Gossau stattfindet, auch mit Gossauer Brauereien zusammenarbeiten sollen. Es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin dafür, in solchen Fällen das inländische Gewerbe zu berücksichtigen. Und in diesem Fall hätte es ja sogar zwei ortsansässige Brauereien gegeben. Ich habe für diesen Entscheid absolut kein Verständnis.

Ilija Mikic (72), Pensionär, St.Gallen

Ilija Mikic (72), Pensionär, St.Gallen:

Ich finde es schön, dass das Gesangsfestival nächstes Jahr hier in Gossau stattfindet. Es gibt generell eher wenige solche Anlässe hier. Ich habe selbst eine lange Zeit hier gewohnt. Dass das Biersponsoring an Heineken vergeben wurde, finde ich in Ordnung. Persönlich mag ich das Bier nicht besonders. Ich habe aber viele Kollegen, die es gerne trinken.

Anna-Elisabeth Fiechter (67), Pensionärin, Gossau

Anna-Elisabeth Fiechter (67), Pensionärin, Gossau:

Ich finde es sehr schade, dass das Biersponsoring nicht an die Gossauer Brauereien vergeben wurde. Sie sind schon so lange hier in Gossau. Stadtbühler hat es ja bereits gegeben, als ich noch ein Kind war. Es ist klar, dass die hiesigen Bierhersteller nicht so viel bieten können wie Heineken, doch es sollte bei solchen Sachen nicht nur ums Finanzielle gehen. Vor allem jetzt während Corona hätte das örtliche Gewerbe berücksichtigt werden sollen.