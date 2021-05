FCSG im Cupfinal: Das sagen St.Galler zur Niederlage

Umfrage «Es war schon bitter»: Das sagen St.Gallerinnen und St.Galler zur Niederlage des FCSG im Cupfinal Die Hoffnung war gross, die Enttäuschung ist es ebenso. Am Tag nach der Niederlage des FC St.Gallen im Cupfinal erzählen fünf St.Gallerinnen und St.Galler, was sie vom Resultat halten. Christina Weder, Sandro Büchler 25.05.2021, 17.00 Uhr

Micky Rauzi, Serviceleiter. Bild: Christina Weder

Micky Rauzi, 25, Serviceleiter, St.Gallen: «Ich konnte den Match leider nicht schauen, weil ich zum Essen eingeladen war. Aber ich habe die Resultate online mitverfolgt. Es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich hätte gedacht, dass der FC St.Gallen gewinnt. Doch mit dem 2:0 war die ganze Hoffnung weg. Enttäuscht bin ich aber nicht. Ich wohne erst seit drei Jahren in der Stadt St. Gallen, komme ursprünglich aus dem Südtirol, habe selber Fussball gespielt und bin Fan von Juventus Turin. Klar wäre es schön gewesen, wenn die St.Galler gewonnen hätten. Den Luzernern mag ich den Sieg aber auch gönnen.»

Adrian Bruderer, Informatiker. Bild: Christina Weder

Adrian Bruderer, 43, Informatiker, St.Gallen: «Es hätte ein Gartenfest werden sollen. Ein Kollege hatte einen grossen Fernseher mitgebracht, den wir im Garten aufstellten. Der Grill war eingeheizt. Wir waren 15 Personen – darunter mehrere Kinder. Am Anfang waren wir alle sehr positiv gestimmt und überzeugt, es komme schon gut. Aber als hintereinander zwei Tore für die Luzerner fielen, war das schon bitter. Ab diesem Moment war der Faden gerissen. Die Enttäuschung ist da. Aber man muss es akzeptieren. Das gehört zum Fussball dazu. Man kann es auch so sehen: Cool, dass wir wieder an einem Cupfinal dabei waren.»



Andrea Schär, Architektin. Bild: Christina Weder

Andrea Schär, 56, Architektin, St.Gallen: «Wir waren zu Hause und hörten den Lärm aus dem Stadtzentrum, als der Cupfinal begann. Mein Mann hat den Match am Fernseher mitverfolgt. Ich hatte anderes zu tun, musste noch auspacken und waschen, weil wir über Pfingsten verreist waren. Es war mir auch zu wenig wichtig. Ich schaue zwar manchmal ein WM- oder EM-Spiel, wenn die Schweiz dabei ist. Aber sonst verfolge ich den Fussball nicht mit. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn die St.Galler gewonnen hätten. Aber ich habe ein pragmatisches Verhältnis zum Sport und sage mir: Zweiter zu werden, ist auch schon etwas.»

Daniel Businger, Key Account Manager. Bild: Christina Weder

Daniel Businger, 46, Key Account Manager, St.Gallen: «Ich würde mich als Opportunisten-Cupfinal-Schauer bezeichnen. Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, wir waren zu viert zu Hause – mit Chips und allem, was es braucht. Es war schon traurig. Nach dem dritten Tor für die Luzerner war der Traum definitiv vorbei. Ich hätte mich gefreut, wenn es in der Stadt wieder einmal ein Fest gegeben hätte, wenn man sich auf der Strasse getroffen hätte und wenn endlich wieder etwas losgewesen wäre – ganz ohne Randalierer. Wir wären nach draussen gegangen und hätten uns unter die Leute gemischt. Unterdessen hat sich die Enttäuschung gelegt.»

Flurina Lüchinger, Studentin. Bild: Sandro Büchler

Flurina Lüchinger, 20, Studentin, St.Gallen: «Den Cupfinal habe ich mit Kolleginnen und Kollegen zu Hause in der WG geschaut – zu zehnt. Am Anfang war die Stimmung gut. Als dann aber die Niederlage feststand, sind alle ziemlich schnell nach Hause gegangen. Dass der FC St.Gallen verloren hat, ist schade. Insgesamt aber hat Fussball mit der Pandemie an Stellenwert gewonnen. Der Sport ist eine Abwechslung, man kann sich auf etwas anderes konzentrieren. Vorderhand nur am TV, aber immerhin. Vor Ort wäre die Stimmung nochmal ganz anders gewesen. Ich freue mich schon, ab und zu wieder ins Stadion gehen zu können.»